Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az újabb, helyi idő szerint 9 – romániai idő szerint 10 – órai részvételi adatokat. Ezek szerint továbbra is magas a szavazási kedv, magyar idő szerint reggel 9 óráig a választási névjegyzékben szereplő választópolgárok (7,5 millió) 16,89 százaléka ment el szavazni, mintegy 1,2 millióan.

Csak viszonyításképp: a korábbi magyarországi országgyűlési választások alkalmával ebben az időszakban még nem volt ekkora a részvétel: 2022-ben 10,31 százalék volt, 2018-ban 13,17 százalék, 2014-ben pedig 9,5 százalék.

A részletes adatok a választás.hu oldalon követhetők.

A részvételi arány 9 órakor Békés vármegyében volt a legmagasabb, 18,61 százalék, ami 47 754 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 14,13 százalék, ebben a vármegyében 67 753-an voksoltak – írja az MTI.

A fővárosban a szavazók 15,96 százaléka, 202 934 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.