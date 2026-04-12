Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az újabb, helyi idő szerint 9 – romániai idő szerint 10 – órai részvételi adatokat. Ezek szerint továbbra is magas a szavazási kedv, magyar idő szerint reggel 9 óráig a választási névjegyzékben szereplő választópolgárok (7,5 millió) 16,89 százaléka ment el szavazni, mintegy 1,2 millióan.
Csak viszonyításképp: a korábbi magyarországi országgyűlési választások alkalmával ebben az időszakban még nem volt ekkora a részvétel: 2022-ben 10,31 százalék volt, 2018-ban 13,17 százalék, 2014-ben pedig 9,5 százalék.
A részletes adatok a választás.hu oldalon követhetők.
A részvételi arány 9 órakor Békés vármegyében volt a legmagasabb, 18,61 százalék, ami 47 754 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 14,13 százalék, ebben a vármegyében 67 753-an voksoltak – írja az MTI.
A fővárosban a szavazók 15,96 százaléka, 202 934 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.
Visszatekintő
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 9,80 százalék, a 2002-es választáson 8,81 százalék szavazott 9 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 11,39 százaléka, a 2010-es választáson 10,23 százalék, a 2014-es választáson 9,50 százalék, nyolc évvel ezelőtt 13,17, négy évvel ezelőtt pedig 10,31 százalék voksolt 9 óráig.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
szóljon hozzá!