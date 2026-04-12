Rendkívül magas a részvételi arány, megvannak a legfrissebb adatok

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Fotó: Hegedüs Róbert/MTI

Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.

Székelyhon

2026. április 12., 11:022026. április 12., 11:02

Közzétette a Nemzeti Választási Iroda az újabb, helyi idő szerint 9 – romániai idő szerint 10 – órai részvételi adatokat. Ezek szerint továbbra is magas a szavazási kedv, magyar idő szerint reggel 9 óráig a választási névjegyzékben szereplő választópolgárok (7,5 millió) 16,89 százaléka ment el szavazni, mintegy 1,2 millióan.

Csak viszonyításképp: a korábbi magyarországi országgyűlési választások alkalmával ebben az időszakban még nem volt ekkora a részvétel: 2022-ben 10,31 százalék volt, 2018-ban 13,17 százalék, 2014-ben pedig 9,5 százalék.

A részletes adatok a választás.hu oldalon követhetők.

A részvételi arány 9 órakor Békés vármegyében volt a legmagasabb, 18,61 százalék, ami 47 754 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 14,13 százalék, ebben a vármegyében 67 753-an voksoltak – írja az MTI.

A fővárosban a szavazók 15,96 százaléka, 202 934 választópolgár adta le szavazatát 9 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 9,80 százalék, a 2002-es választáson 8,81 százalék szavazott 9 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 11,39 százaléka, a 2010-es választáson 10,23 százalék, a 2014-es választáson 9,50 százalék, nyolc évvel ezelőtt 13,17, négy évvel ezelőtt pedig 10,31 százalék voksolt 9 óráig.

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

2026. április 12., vasárnap

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
2026. április 12., vasárnap

Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is
2026. április 12., vasárnap

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
2026. április 12., vasárnap

Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson
2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé

A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.

248 km/órával robogott Székelyföld felé
248 km/órával robogott Székelyföld felé
2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
2026. április 11., szombat

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
2026. április 11., szombat

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
2026. április 11., szombat

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében

Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
2026. április 11., szombat

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
2026. április 11., szombat

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Maros, Hargita és Kovászna megye több települése, természeti kincse is felkerült Az év úti célja vetélkedő döntősei közé. Szavazatunkkal támogathatjuk.

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk
Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk
2026. április 11., szombat

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk
2026. április 11., szombat

Ittas vezetők az éjszakai utakon

Mindössze néhány óra leforgása alatt a Hargita megyei rendőrök három ittas sofőrt is elkaptak pénteken este.

Ittas vezetők az éjszakai utakon
Ittas vezetők az éjszakai utakon
2026. április 11., szombat

Ittas vezetők az éjszakai utakon
2026. április 11., szombat

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani

Tudják, mi a közös Kásás Tamásban, Nagy Feróban vagy éppen Fábry Sándorban? Hogy mindnyájan székelyföldi kötődéssel bírnak – és még sok hozzájuk hasonló közismert ikon igazolja a régi tézist, miszerint a nemzet egy és szétválaszthatatlan.

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani
A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani
2026. április 11., szombat

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani
