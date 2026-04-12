Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel. Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat. Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A választáson 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz,

ebből mintegy 293 ezer fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak. A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: helyi idő szerint 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18.30-kor. A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni választókerületi szavazólapokat számlálják össze, majd az országos pártlistás szavazólapokat, végül a nemzetiségi listás szavazólapokat. Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a valasztas.hu oldalon, és

este 11 óra körül – romániai idő szerint éjfélkor – már magas feldolgozottsági adatok várhatók.