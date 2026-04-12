Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

• Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Fotó: Vasvári Tamás/MTI

Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.

Székelyhon

2026. április 12., 09:562026. április 12., 09:56

2026. április 12., 10:472026. április 12., 10:47

Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel. Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.

Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.

A választáson 7,5 millió választópolgárt várnak az urnákhoz,

ebből mintegy 293 ezer fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: helyi idő szerint 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18.30-kor.

A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni választókerületi szavazólapokat számlálják össze, majd az országos pártlistás szavazólapokat, végül a nemzetiségi listás szavazólapokat.

Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a valasztas.hu oldalon, és

este 11 óra körül – romániai idő szerint éjfélkor – már magas feldolgozottsági adatok várhatók.

A voksolás estéjén várhatóan az országos listára leadott szavazatok 92–95 százalékát, és az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94–97 százalékát fogják megszámolni.

Részvételi arány 7 órakor

A részvételi arány 7 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 3,97 százalék, ami 41 757 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 2,75 százalék, ebben a vármegyében 13 176-an voksoltak.

A fővárosban a szavazók 3,45 százaléka, 43 889 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.

Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, a 2010-es választáson 1,61 százalék, a 2014-es választáson 1,64 százalék, nyolc évvel ezelőtt 2,24, négy évvel ezelőtt pedig 1,82 százalék voksolt 7 óráig.

Magyarország Politika
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé

A gyorshajtásnak is van határa, ma minden bizonnyal ez 248 km/óra – ennyivel mértek be egy sofőrt a rendőrök szombaton délután az észak-erdélyi autópályán.

248 km/órával robogott Székelyföld felé
248 km/órával robogott Székelyföld felé
2026. április 11., szombat

248 km/órával robogott Székelyföld felé
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)

Több olyan mesterséges akadályt találtak a Maros-folyót vizsgáló szakemberek, amelyek nehezítik a halak vándorlását, rontják a víz minőségét és károsítják az ökoszisztémát. Értesüléseink szerint Gyergyócsomafalván le fognak bontani egy gátat.

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
2026. április 11., szombat

Gátakat bontanának le a halak érdekében (is)
2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
2026. április 11., szombat

Székelyföldi szavazatok tízezrei értek már célba
2026. április 11., szombat

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben

Sietett, nehogy odaégjen a kalács a sütőben – ezzel magyarázta a gyorshajtás egy 35 éves nő, miután a Konstanca megyei rendőrök 176 km/órával mérték be az autóját.

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
2026. április 11., szombat

176-tal száguldott a fiatal háziasszony, nehogy odaégjen a húsvéti kalács a sütőben
2026. április 11., szombat

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében

Két nő is kórházba került Jászvásáron, miután háztartási balesetet szenvedtek a húsvéti asztal előkészítése közben. Egyikük sürgősségi beavatkozásra szorult, miután az ujja beleszorult egy turmixgépbe.

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
2026. április 11., szombat

Plasztikai sebészeti ellátásra szorult két háziasszony is a húsvéti asztal előkészítése következtében
2026. április 11., szombat

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk

Maros, Hargita és Kovászna megye több települése, természeti kincse is felkerült Az év úti célja vetélkedő döntősei közé. Szavazatunkkal támogathatjuk.

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk
Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk
2026. április 11., szombat

Székelyföldi kedvencekre is szavazhatunk
2026. április 11., szombat

Ittas vezetők az éjszakai utakon

Mindössze néhány óra leforgása alatt a Hargita megyei rendőrök három ittas sofőrt is elkaptak pénteken este.

Ittas vezetők az éjszakai utakon
Ittas vezetők az éjszakai utakon
2026. április 11., szombat

Ittas vezetők az éjszakai utakon
2026. április 11., szombat

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani

Tudják, mi a közös Kásás Tamásban, Nagy Feróban vagy éppen Fábry Sándorban? Hogy mindnyájan székelyföldi kötődéssel bírnak – és még sok hozzájuk hasonló közismert ikon igazolja a régi tézist, miszerint a nemzet egy és szétválaszthatatlan.

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani
A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani
2026. április 11., szombat

A nemzettudatot nem lehet aprópénzre váltani
2026. április 10., péntek

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben

Vörös beavatkozási tervet aktiváltak Szeben megyében, miután egy három járművet és hét embert érintő balesethez riasztották a mentőegységeket. Egy mentőhelikoptert is a helyszínre vezényeltek Marosvásárhelyről.

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben
Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben
2026. április 10., péntek

Marosvásárhelyről riasztottak helikoptert, miután öten is megsérültek egy balesetben
2026. április 10., péntek

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut

Katonai tiszteletadással temették el pénteken a bukaresti Bellu temetőben Mircea Lucescu egykori labdarúgót és legendás edzőt.

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut
Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut
2026. április 10., péntek

Katonai tiszteletadással temették el Mircea Lucescut
