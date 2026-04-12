Zajlik a szavazás a magyarországi országgyűlési választáson

Fotó: Vasvári Tamás/MTI
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
2026. április 12., 09:56
2026. április 12., 10:47
Valamennyi szavazókör rendben megnyílt az országgyűlési képviselő-választáson, rendkívüli eseményről nem érkezett jelentés – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szervezési főosztályának vezetője vasárnap reggel az MTI-vel. Mucsi Tamás azt mondta: a 106 egyéni választókerület mind a 10 047 szavazóköre rendben megkezdte a munkáját, biztosítottak a szavazás feltételei, az első választópolgárok mindenhol leadhatták a szavazatukat.
Reggel óta a nemzetközi megfigyelők is figyelemmel követik a szavazást.
ebből mintegy 293 ezer fiatal lesz jogosult arra, hogy először szavazhasson, ők azok, akik a 2024-es európai parlamenti (EP-) és önkormányzati választáson még nem voltak szavazókorúak, de az azóta eltelt időben nagykorúvá váltak.
A Nemzeti Választási Iroda (NVI) napközben hét alkalommal ad tájékoztatást a részvételről: helyi idő szerint 7, 9, 11, 13, 15, 17 órakor, valamint 18.30-kor.
A szavazatszámláló bizottságok először az egyéni választókerületi szavazólapokat számlálják össze, majd az országos pártlistás szavazólapokat, végül a nemzetiségi listás szavazólapokat.
Az előzetes eredmények ismertetése röviddel az urnazárás után megkezdődik a valasztas.hu oldalon, és
A voksolás estéjén várhatóan az országos listára leadott szavazatok 92–95 százalékát, és az egyéni választókerületi jelöltekre leadott szavazatok 94–97 százalékát fogják megszámolni.
A részvételi arány 7 órakor Pest vármegyében volt a legmagasabb, 3,97 százalék, ami 41 757 szavazót jelent. A legalacsonyabb részvételi arány Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében volt, 2,75 százalék, ebben a vármegyében 13 176-an voksoltak.
A fővárosban a szavazók 3,45 százaléka, 43 889 választópolgár adta le szavazatát 7 óráig.
Az 1998-as parlamenti választás első fordulójában 1,87 százalék, a 2002-es választáson 1,41 százalék szavazott 7 óráig. A 2006-os parlamenti választás első fordulójában a választásra jogosultak 1,66 százaléka, a 2010-es választáson 1,61 százalék, a 2014-es választáson 1,64 százalék, nyolc évvel ezelőtt 2,24, négy évvel ezelőtt pedig 1,82 százalék voksolt 7 óráig.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
