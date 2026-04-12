Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos
Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.
Azért jöttem, hogy győzzek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire.
Mint hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. Minél többen vagyunk, annál jobb – fogalmazott. Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni. „A választás a demokrácia ünnepe” – idézi a magyar kormányfőt az MTI.
Rendszerváltás lesz Magyarországon vasárnap, a magyar emberek millió történelmet írnak – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát az országgyűlési képviselő-választáson Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéki Mesevár Óvodában.
Fotó: Hegedüs Róbert/MTI
A Tisza Párt elnöke biztatónak nevezte az első részvételi adatokat, és szerinte ez azt jelenti, hogy a magyar emberek átérzik a választás súlyát. „Nagyon hosszú időre eldől ma Magyarország sorsa” – hangsúlyozta Magyar Péter, aki arra biztatott mindenkit, hogy éljen a szavazati jogával.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával. Ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban van a szavazási kedv.
Másodjára tettek közzé részvételi adatokat a vasárnapi magyarországi országgyűlési választások alkalmával, és ezek is azt mutatják, hogy korábban nem látott magasságokban a szavazási kedv.
Zajlik a voksolás a magyarországi országgyűlési választáson. Este hét óráig – romániai idő szerint nyolc – mintegy 7,5 millió választópolgárt várnak a magyarországi szavazókörökben az urnákhoz.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda (NVI) szombat reggeli adatai szerint.
