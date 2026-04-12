Szavazott Orbán Viktor és Magyar Péter is

Leadta szavazatát vasárnap reggel a magyarországi országgyűlési választások alkalmával Orbán Viktor miniszterelnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje is.

Azért jöttem, hogy győzzek – mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát Budapest XII. kerületében, a Zugligeti Általános Iskolában. Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire.

Mint hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. Minél többen vagyunk, annál jobb – fogalmazott. Orbán Viktor mindenkit arra buzdított, hogy menjen el szavazni. „A választás a demokrácia ünnepe” – idézi a magyar kormányfőt az MTI.

Rendszerváltás lesz Magyarországon vasárnap, a magyar emberek millió történelmet írnak – jelentette ki Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, miniszterelnök-jelöltje újságíróknak vasárnap reggel, miután leadta szavazatát az országgyűlési képviselő-választáson Budapest XII. kerületében, a Hegyvidéki Mesevár Óvodában.