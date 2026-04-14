A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek rendszeres fogyasztása serkenti az emésztést és támogatja a bélműködést

Fotó: Orbán Orsolya

A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.

Liget

2026. április 14., 12:002026. április 14., 12:00

2026. április 14., 12:012026. április 14., 12:01

A tél nehéz, tartósított ételei után a szervezet ösztönösen kívánja a friss, élő alapanyagokat, éppen ezért kap kiemelt figyelmet a hónapos retek, amely a tavasz egyik legkorábbi és legjellegzetesebb zöldsége. A Krónika cikke szerint nem véletlen, hogy a paraszti hagyományokban szinte rituális ételnek számított: csípős íze nemcsak élénkít, hanem szó szerint felrázza a szervezetet.

A hónapos retek sajátossága, hogy nem vár

Ez a hatás a benne található kénes vegyületeknek köszönhető: serkentik az emésztést, támogatják a máj és az epe működését, sőt antibakteriális tulajdonságokkal is bírnak. A népi megfogalmazás, miszerint kitakarítja a telet az emberből, meglepően pontos leírása ennek az élettani folyamatnak.

Hirdetés

Emellett a retek nem a bonyolult konyhai megoldások alapanyaga, hanem a frissesség szimbóluma. A legegyszerűbb formájában, akár kenyérrel, vajjal, sóval is teljes értékű élményt nyújt, de a világ különböző konyháiban sokféleképpen használják: Franciaországban vajjal, a mediterrán térségben saláták részeként, a Közel-Keleten friss zöldségtálakban, míg Ázsiában akár főzve vagy savanyítva is.

A hónapos retek kapcsán sokszor megfeledkezünk arról, hogy nemcsak a gumója értékes, hanem a levele is

Külön figyelmet érdemel, hogy nemcsak a gumó, hanem a retek levele is értékes. Levesek, főzelékek vagy akár pesztó is készíthető belőle, ami jól illeszkedik a mai pazarlásmentes konyhai szemlélethez.

A Krónika cikke gazdag receptválogatással és egy tanulságos népmesével is kiegészül, utóbbi a közösség erejét hangsúlyozza, akárcsak a retek szerepe a tavaszi megújulásban: egyszerű, mégis nélkülözhetetlen eleme egy nagyobb egésznek.

Igazi tavaszi aromát hordoz, friss, zöld levele is többféleképpen felhasználható a hónapos reteknek

A hónapokig tartó nehéz, tartósított, gyökérzöldségekre és húsokra épülő étrend után tavasszal a szervezet nagyon kívánja a friss zöldségeket, a roppanós, csípős ízű hónapos retket is.

Krónika
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka

Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

Hirdetés
2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

Hirdetés
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

Hirdetés
2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.

2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

Hirdetés
