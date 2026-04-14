A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek rendszeres fogyasztása serkenti az emésztést és támogatja a bélműködést
Fotó: Orbán Orsolya
A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.
2026. április 14., 12:002026. április 14., 12:00
A tél nehéz, tartósított ételei után a szervezet ösztönösen kívánja a friss, élő alapanyagokat, éppen ezért kap kiemelt figyelmet a hónapos retek, amely a tavasz egyik legkorábbi és legjellegzetesebb zöldsége. A Krónika cikke szerint nem véletlen, hogy a paraszti hagyományokban szinte rituális ételnek számított: csípős íze nemcsak élénkít, hanem szó szerint felrázza a szervezetet.
A hónapos retek sajátossága, hogy nem vár
Ez a hatás a benne található kénes vegyületeknek köszönhető: serkentik az emésztést, támogatják a máj és az epe működését, sőt antibakteriális tulajdonságokkal is bírnak. A népi megfogalmazás, miszerint kitakarítja a telet az emberből, meglepően pontos leírása ennek az élettani folyamatnak.
Emellett a retek nem a bonyolult konyhai megoldások alapanyaga, hanem a frissesség szimbóluma. A legegyszerűbb formájában, akár kenyérrel, vajjal, sóval is teljes értékű élményt nyújt, de a világ különböző konyháiban sokféleképpen használják: Franciaországban vajjal, a mediterrán térségben saláták részeként, a Közel-Keleten friss zöldségtálakban, míg Ázsiában akár főzve vagy savanyítva is.
A hónapos retek kapcsán sokszor megfeledkezünk arról, hogy nemcsak a gumója értékes, hanem a levele is
Külön figyelmet érdemel, hogy nemcsak a gumó, hanem a retek levele is értékes. Levesek, főzelékek vagy akár pesztó is készíthető belőle, ami jól illeszkedik a mai pazarlásmentes konyhai szemlélethez.
A Krónika cikke gazdag receptválogatással és egy tanulságos népmesével is kiegészül, utóbbi a közösség erejét hangsúlyozza, akárcsak a retek szerepe a tavaszi megújulásban: egyszerű, mégis nélkülözhetetlen eleme egy nagyobb egésznek.
