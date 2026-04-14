Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően

Fotó: Pinti Attila

Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén a rendőrök hozzávetőlegesen 2400 járművezetőnek vonták be a jogosítványát – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium.

Székelyhon

2026. április 14., 15:092026. április 14., 15:09

A tárca közleménye szerint az ünnep idején megközelítőleg 25 ezer belügyi alkalmazott teljesített szolgálatot, és a tavalyi év hasonló időszakához mérten jelentősen csökkent a bűntények és a közúti balesetek száma:

  • 17 százalékkal kevesebb erőszakos cselekedetet,

  • 46 százalékkal kevesebb súlyos közúti balesetet regisztráltak,

  • és a közúti balesetekben elhunyt személyek száma is 31 százalékkal csökkent.

A közlekedési rendőrség munkatársai mintegy 300 sebességmérő készüléket vetettek be országszerte, és hozzávetőlegesen 2400, a többi közlekedő biztonságát veszélyeztető gépkocsivezető maradt jogosítvány nélkül – ismerteti az Agerpres.

A belügyminisztérium munkatársait ugyanakkor 3732 bűnesethez riasztották a hosszú hétvégén.

A hatóságok 38 255 szabálysértési bírságot róttak ki – közölte a minisztérium.

Ezek is érdekelhetik

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között
Hatalmas tűz pusztított egy benzinkút közelében Sepsiszentgyörgyön
Tizenegyesből betalált, azzal meg is elégedett az FK Csíkszereda (videóval)
„Nem kell hamut szórnom a fejemre". Kelemen Hunor a Tisza és az RMDSZ viszonyáról, a magyar–magyar kapcsolatokról
Ezúttal sem bírtak egymással, újra ráadásban döntött a GYHK és a Corona
Fekete István: Ami sejtés volt, most ítélet
2026. április 14., kedd

Maros Megye Tanácsánál is átcsoportosították az állásokat, hogy senkit ne kelljen elbocsátani

Harminc alkalmazottat kellett volna elbocsátani Maros Megye Tanácsánál, de átcsoportosítással ezt kivédték. A döntést rendkívüli ülésen hozták meg, ahol útfelújításokról is szavaztak.

2026. április 14., kedd

Sajnálja Orbán Viktor választási vereségét az amerikai alelnök

J.D. Vance amerikai alelnök azt a meggyőződését fejezte ki amerikai idő szerint hétfőn, hogy az amerikai kormányzat bizonyosan jól együtt tud majd dolgozni Magyarország következő miniszterelnökével.

2026. április 14., kedd

Így oszlottak meg a külhoni magyarok levélszavazatai a pártok között

Közzétette a levélszavazatok pártonkénti megoszlását a Nemzeti Választási Iroda: a magyar országgyűlési választáson összesen 256 233 érvényes levélszavazatot adtak le.

2026. április 14., kedd

Tovább nőtt az infláció Romániában

A februári 9,31 százalékról márciusban 9,87 százalékra nőtt az éves infláció Romániában – közölte kedden az Országos Statisztikai Intézet (INS).

2026. április 14., kedd

Szerdától folytatódik a tanítás, véget ért a vakáció

Véget ért a tavaszi vakáció, a tanulóknak szerdától folytatódik a tanítás.

2026. április 14., kedd

Ro-Alert és felszálló F-16-osok – drónbecsapódástól lehetett tartani Tulcea megyében

Újabb Ro-Alert üzenetet kaptak keddre virradóra a Tulcea megye Ukrajnával határos térségének lakói az orosz-ukrán háborúval összefüggésben.

2026. április 14., kedd

Csíksomlyón elkezdődött a Szent Antal nagykilenced

Kezdetét vette április 14-én Csíksomlyón a Szent Antal nagykilenced, amely kilenc héten át, egészen június 9-ig hívja közös imádságra a híveket a kegytemplomban.

2026. április 14., kedd

Orbán Viktor: újjászervezzük magunkat

Kezdődik a munka, újjászervezzük magunkat és küzdünk tovább a magyar emberekért - írta Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-bejegyzésében hétfőn este. Közölte azt is, hogy április 28-án választmányi ülést tartanak.

2026. április 14., kedd

Közel ötezer gazda támogatásigénylési kérelmét iktatták már

A gazdák közel 20 százalékának az idei támogatásigénylési kérelmét már iktatták a Hargita megyei APIA-nál. Ez egyelőre a szükségesnél ugyan kevesebb, de a megyei ügynökség vezetője szerint a határidő végére garantáltan minden gazda sorra kerül.

2026. április 13., hétfő

Magyar Péter találkozóra várja Kelemen Hunort

Telefonon beszélt Magyar Péter, az országgyűlési választáson győztes Tisza Párt elnöke hétfőn Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel. A kormányfői poszt várományosa közölte: megállapodtak, hogy jövő héten személyesen folytatják az egyeztetést Budapesten.

