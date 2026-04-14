Közel 2500-an maradtak jogosítvány nélkül az ortodox húsvétot követően

Fotó: Pinti Attila
Az ortodox húsvéti hosszú hétvégén a rendőrök hozzávetőlegesen 2400 járművezetőnek vonták be a jogosítványát – tájékoztatott kedden a belügyminisztérium.
A tárca közleménye szerint az ünnep idején megközelítőleg 25 ezer belügyi alkalmazott teljesített szolgálatot, és a tavalyi év hasonló időszakához mérten jelentősen csökkent a bűntények és a közúti balesetek száma:
17 százalékkal kevesebb erőszakos cselekedetet,
46 százalékkal kevesebb súlyos közúti balesetet regisztráltak,
és a közúti balesetekben elhunyt személyek száma is 31 százalékkal csökkent.
A közlekedési rendőrség munkatársai mintegy 300 sebességmérő készüléket vetettek be országszerte, és hozzávetőlegesen 2400, a többi közlekedő biztonságát veszélyeztető gépkocsivezető maradt jogosítvány nélkül – ismerteti az Agerpres.
A belügyminisztérium munkatársait ugyanakkor 3732 bűnesethez riasztották a hosszú hétvégén.
A hatóságok 38 255 szabálysértési bírságot róttak ki – közölte a minisztérium.
