Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

Nagy Lilla 2026. április 13., 11:542026. április 13., 11:54

Kevés olyan gyümölcs van, amely egyszerre hordoz történelmi jelentőséget, egészségügyi előnyöket és gasztronómiai sokoldalúságot, a füge azonban pontosan ilyen. Az emberiség egyik legősibb kultúrnövényeként évszázadok óta része az étrendünknek, és ma is megállja a helyét a modern konyhában. Könyv mellé való sorozatunkban ezúttal a fügét hámozzuk le.

A fügének nem ismert mérgező hatása Fotó: Pixabay

A füge éretten, nyersen fogyasztva a legintenzívebb élményt nyújtja: telt, mézédes íze és puha állaga önmagában is elegendő ahhoz, hogy desszertként tekintsünk rá. Ugyanakkor ennél jóval többre képes. Lekvárként eltéve egész évben visszahozza a nyár ízét, de friss formájában is számos ételhez társítható. Krémes ricottával egy ropogós bagetten egyszerű, mégis kifinomult falat, míg chiapudingba keverve egészséges nassolnivalóvá válik. A bátrabbak sós ételekben is kísérletezhetnek vele. Pizzán, rukkolával párosítva izgalmas kontrasztot ad, salátákban frissességet és édességet kölcsönöz, de sült szárnyasok mellé készített öntetként is kiváló. A füge így könnyedén beilleszthető a nap bármely étkezésébe, a reggelitől a vacsoráig.

A fügefa gyümölcse szénhidrátokban gazdag, kitűnő tápanyagforrás Fotó: Pixabay