Füge újragondolva: a természet édes ajándéka

füge, gyümölcs, falat, könyv mellé való

Egy évben több fajtája is két terméshullámot érlel

Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

Nagy Lilla

2026. április 13., 11:542026. április 13., 11:54

Kevés olyan gyümölcs van, amely egyszerre hordoz történelmi jelentőséget, egészségügyi előnyöket és gasztronómiai sokoldalúságot, a füge azonban pontosan ilyen. Az emberiség egyik legősibb kultúrnövényeként évszázadok óta része az étrendünknek, és ma is megállja a helyét a modern konyhában. Könyv mellé való sorozatunkban ezúttal a fügét hámozzuk le.

A fügének nem ismert mérgező hatása

A füge éretten, nyersen fogyasztva a legintenzívebb élményt nyújtja: telt, mézédes íze és puha állaga önmagában is elegendő ahhoz, hogy desszertként tekintsünk rá. Ugyanakkor ennél jóval többre képes. Lekvárként eltéve egész évben visszahozza a nyár ízét, de friss formájában is számos ételhez társítható. Krémes ricottával egy ropogós bagetten egyszerű, mégis kifinomult falat, míg chiapudingba keverve egészséges nassolnivalóvá válik.

A bátrabbak sós ételekben is kísérletezhetnek vele. Pizzán, rukkolával párosítva izgalmas kontrasztot ad, salátákban frissességet és édességet kölcsönöz, de sült szárnyasok mellé készített öntetként is kiváló. A füge így könnyedén beilleszthető a nap bármely étkezésébe, a reggelitől a vacsoráig.

A fügefa gyümölcse szénhidrátokban gazdag, kitűnő tápanyagforrás

Nem csupán íze miatt érdemes fogyasztani. Magas szénhidráttartalma gyors energiát biztosít, emellett jelentős mennyiségben tartalmaz cinket, kalciumot és B-vitaminokat. A népi gyógyászatban régóta alkalmazzák: nyugtató hatású, támogatja az idegrendszert, sőt egyes felhasználási módok mellett gyulladáscsökkentő és fájdalomcsillapító szerepet is tulajdonítanak neki. Ez utóbbi szerepe a néphagyományban is megjelenik. Az Akkor szép az erdő, mikor zöld című népdalunk soraiban is megjelenik: „Elvágtam az ujjam, jaj, de fáj, fügefa levelet tettem rá…”

A füge tehát nemcsak egyszerű gyümölcs, hanem egyfajta kapocs múlt és jelen között, egy alapanyag, amely egyszerre táplál, gyógyít és inspirál a konyhában, már évszázadok óta.

Könyv mellé
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

2026. április 12., vasárnap

2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

2026. április 11., szombat

2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

2026. április 10., péntek

2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

2026. április 09., csütörtök

2026. április 08., szerda

Sertésszűz fokhagymás mártással – videó

A sertésszűz a sertés egyik legértékesebb, legpuhább húsa, amelyhez a fokhagymás mártás kiváló választás. Mivel rendkívül sovány, érdemes gyorsan sütni, hogy megőrizze szaftosságát és omlós állagát.

2026. április 08., szerda

2026. április 07., kedd

Tojásbőség idején: hagyomány, tápérték és konyhai lehetőségek

Húsvét környékén a tojás nemcsak ünnepi szimbólum, hanem gyakorlati kihívás is: mit kezdjünk a felhalmozódó mennyiséggel? A válasz a tojás kulturális jelentésében és sokoldalú felhasználásában rejlik.

2026. április 07., kedd

2026. április 06., hétfő

Frissesség és egyensúly – egész napra

A reggelt tejbegrízzel kezdjük, tízóraira avokádós mártogatós kerül az asztalra friss zöldségekkel. Ebédre egy jól fűszerezett, friss zöldségekkel készült tésztasaláta következik, a napot grillezett sajttal és roppanós, sült zöldségekkel zárjuk.

2026. április 06., hétfő

2026. április 05., vasárnap

A tavasz zöld ereje: a medvehagyma titkai

A medvehagyma nemcsak a tavasz hírnöke, hanem sokoldalú alapanyag és ősi gyógynövény is – gyűjtése azonban odafigyelést igényel, mert könnyen összetéveszthető mérgező növényekkel.

2026. április 05., vasárnap

2026. április 04., szombat

„Nyuszis” szendvics – videó

Az ünnepi asztalra egy játékos kis előétel lehet ez az egyszerű szendvics.

2026. április 04., szombat

2026. április 03., péntek

Bejgli burgonyás tésztából

Sok család húsvéti, ünnepi asztaláról nem hiányozhat a bejgli, ez a mintegy százéves recept báró Bornemissza Elemérné Szilvássy Karola gyűjteményéből származik. Nagyon finom a tésztája, és nem hasad ki – érdemes kipróbálni!

2026. április 03., péntek

