Ma a népviselet napját ünnepeljük

Zabolai leányok székely viseletben. Ismeretlen fényképész felvétele, Zabola, 1930-as évek vége
Fotó: Csángó Néprajzi Múzeum fotógyűjteménye
Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.
A jeles napról írt bejegyzésükben kiemelték, hogy a népviselet jóval több volt puszta díszítőelemnél: viselését szigorú szabályokhoz kötötték, és egyértelműen kifejezte a viselője életkorát, családi állapotát, társadalmi helyzetét, valamint származását.
A székely viselet darabjai többnyire házilag készültek lenből, kenderből vagy gyapjúból, gyakran egy egész életre szóló ruhatár részeként. A ruházat a hozomány meghatározó részét képezte, értékét írásban, hozománylevelekben is rögzítették, és
A sepsiszentgyörgyi múzeum által megosztott, 1930-as évekből származó fénykép azt az időszakot idézi, amikor a népviselet már visszaszorulóban volt, ugyanakkor megjelentek a tudatos megőrzésére irányuló törekvések.
Ennek egyik figyelemre méltó példája a zabolai Mikes családhoz kötődik. Mikes Árminné Bethlen Klementina szövődét alapított a faluban, lányai pedig különféle alkalmakon népviseletben jelentek meg. A mellékelt fénykép is egy ilyen eseményt örökít meg, középpontjában a kamerába mosolygó Mikes Hannával.
