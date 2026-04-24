Ma a népviselet napját ünnepeljük

Minden év április 24-én a népviselet napját ünnepeljük. Ebből az alkalomból a Székely Nemzeti Múzeum is felidézte, milyen jelentést hordozott egykor a hagyományos öltözet.

A jeles napról írt bejegyzésükben kiemelték, hogy a népviselet jóval több volt puszta díszítőelemnél: viselését szigorú szabályokhoz kötötték, és egyértelműen kifejezte a viselője életkorát, családi állapotát, társadalmi helyzetét, valamint származását.

A székely viselet darabjai többnyire házilag készültek lenből, kenderből vagy gyapjúból, gyakran egy egész életre szóló ruhatár részeként. A ruházat a hozomány meghatározó részét képezte, értékét írásban, hozománylevelekben is rögzítették, és