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Címerművészeti kiállítás nyílik Baróton

Archív • Fotó: Facebook/Tamás Sándor

Archív

Fotó: Facebook/Tamás Sándor

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Keöpeczi Sebestyén József munkásságát bemutató kiállítás nyílik június 10-én az Erdővidék Múzeumában, a címertan világnapjához kapcsolódva.

Székelyhon

2026. június 09., 08:402026. június 09., 08:40

A Keöpeczi Sebestyén József címerművészete című tárlat az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület összeállítása, kurátora Szekeres Attila István heraldikus.

A megnyitón Demeter László múzeumigazgató köszönti a résztvevőket, a tárlatot pedig Szekeres Attila István nyitja meg. Az esemény június 10-én, szerdán 18 órától kezdődik az Erdővidék Múzeum Kászoni Gáspár termében.

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