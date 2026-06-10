Zsögödi medvék és milliós beruházások a rendkívüli tanácsülés napirendjén

Fotó: Veres Nándor
A Zsögödben észlelt medvékről is szó esett a csíkszeredai önkormányzati képviselők rendkívüli ülésén szerdán, a tanácsosok egy digitális fejlesztési projekt és a Szabadság téri tömbházak hőszigetelésének aktualizált költségvetését is jóváhagyták.
2026. június 10., 10:482026. június 10., 10:48
2026. június 10., 10:502026. június 10., 10:50
A csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai rendkívüli ülésén Tőke Ervin, EMSZ-es tanácsos arról érdeklődött, igazak-e azok az információk, amelyek szerint
Bors Béla alpolgármester válaszában elmondta, tudnak a helyzetről, és azt is kihangsúlyozta, hogy
Mint tisztázta, a helyszíni ellenőrzések és a kihelyezett vadkamera felvételei alapján ugyan valóban megjelent a környéken egy bocsos anyamedve, de nem igazolódott, hogy az állat beköltözött volna az ásott üregbe.
Hozzátette, a nyomok alapján nem egyetlen medve használja a területet, a helyszínen két, medve által kapart üreget is találtak.
– mondta az alpolgármester.
Az ülésen a tanácsosok két több millió lejes projekt költségmódosításáról is döntöttek. Az egyik digitális megoldások bevezetéséről szól a közigazgatásban és turizmus-menedzsmentben – ez a Hargita megyei önkormányzat pályázata, amelyben részt vesz Csíkszereda is. Értéke 2,53 millió lej, amelyből a város önrésze mindössze 80 ezer lej.
Bors Béla ennek kapcsán elmondta, hogy a pályázat célba ért,
Az elfogadott határozat egyben felhatalmazza Bíró Barna-Botond megyeitanács-elnököt a szükséges dokumentumok és a finanszírozási szerződés aláírására.
Fotó: Korodi Attila/Facebook
Bors Béla szerint ez a város egyik utolsó olyan nagy energetikai rehabilitációs projektje, amely még a Regionális Operatív Programból valósul meg. Tőle tudjuk, hogy elkészült a műszaki terv, és most aktualizálták a költségbecslést. Ezt követően kiírhatják a kivitelezési közbeszerzést, a munkálatok időtartama várhatóan egy év lesz. Az alpolgármester kiemelte, hogy
Elfogadták még az 2026–2027-es tanévre vonatkozó iskolahálózatot, amely szerint a Csíkszereda Bölcsőde önálló intézmény marad, nem kerül a Micimackó napközi alárendeltségébe, mint ahogy azt korábban tervezték. ugyanis az átadás–átvétel nem történt meg.
A rendkívüli ülés lezárása előtt Wohlfart Rudolf főjegyző emlékeztette a tanácsosokat, hogy közeleg a vagyonnyilatkozatok leadásának hétfői határideje. Arra kérte az önkormányzati képviselőket, hogy időben tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek.
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