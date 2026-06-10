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Zsögödi medvék és milliós beruházások a rendkívüli tanácsülés napirendjén

• Fotó: Veres Nándor

Fotó: Veres Nándor

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A Zsögödben észlelt medvékről is szó esett a csíkszeredai önkormányzati képviselők rendkívüli ülésén szerdán, a tanácsosok egy digitális fejlesztési projekt és a Szabadság téri tömbházak hőszigetelésének aktualizált költségvetését is jóváhagyták.

Barabás Hajnal

2026. június 10., 10:482026. június 10., 10:48

2026. június 10., 10:502026. június 10., 10:50

A csíkszeredai önkormányzati képviselők szerdai rendkívüli ülésén Tőke Ervin, EMSZ-es tanácsos arról érdeklődött, igazak-e azok az információk, amelyek szerint

egy bocsos medve ásott üreget a régi temető közelében, és hogy mit tud erről a városvezetés, ugyanis túl közel van a hely a lakóházakhoz.

Bors Béla alpolgármester válaszában elmondta, tudnak a helyzetről, és azt is kihangsúlyozta, hogy

a szóban forgó a terület a régi zsögödi temető környéke és a Szentkirály felé vezető oldal régóta ismert medveátjárónak számít.

Mint tisztázta, a helyszíni ellenőrzések és a kihelyezett vadkamera felvételei alapján ugyan valóban megjelent a környéken egy bocsos anyamedve, de nem igazolódott, hogy az állat beköltözött volna az ásott üregbe.

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Hozzátette, a nyomok alapján nem egyetlen medve használja a területet, a helyszínen két, medve által kapart üreget is találtak.

Idézet
A helyzetet folyamatosan figyelemmel kísérjük, a vadásztársulatot és a csendőrséget is értesítettük. Szükség esetén pedig beavatkozunk”

– mondta az alpolgármester.

Több mint 18 millió lej összértékű fejlesztésekről döntöttek

Az ülésen a tanácsosok két több millió lejes projekt költségmódosításáról is döntöttek. Az egyik digitális megoldások bevezetéséről szól a közigazgatásban és turizmus-menedzsmentben – ez a Hargita megyei önkormányzat pályázata, amelyben részt vesz Csíkszereda is. Értéke 2,53 millió lej, amelyből a város önrésze mindössze 80 ezer lej.

Bors Béla ennek kapcsán elmondta, hogy a pályázat célba ért,

a finanszírozási szerződés megkötése előtt állnak, ezért vált sürgőssé a költségek naprakésszé tétele.

Az elfogadott határozat egyben felhatalmazza Bíró Barna-Botond megyeitanács-elnököt a szükséges dokumentumok és a finanszírozási szerződés aláírására.

• Fotó: Korodi Attila/Facebook Galéria

Fotó: Korodi Attila/Facebook

A második beruházás a Szabadság tér 2–4–6–8. szám alatti tömbházak hőszigetelésére vonatkozik, amelynek értéke 15,6 millió lej.

Bors Béla szerint ez a város egyik utolsó olyan nagy energetikai rehabilitációs projektje, amely még a Regionális Operatív Programból valósul meg. Tőle tudjuk, hogy elkészült a műszaki terv, és most aktualizálták a költségbecslést. Ezt követően kiírhatják a kivitelezési közbeszerzést, a munkálatok időtartama várhatóan egy év lesz. Az alpolgármester kiemelte, hogy

a felújítás 99 lakást érint, és nemcsak az energiafogyasztás csökkenése miatt fontos, hanem városképi szempontból is jelentős beruházásról van szó.

Elfogadták még az 2026–2027-es tanévre vonatkozó iskolahálózatot, amely szerint a Csíkszereda Bölcsőde önálló intézmény marad, nem kerül a Micimackó napközi alárendeltségébe, mint ahogy azt korábban tervezték. ugyanis az átadás–átvétel nem történt meg.

A rendkívüli ülés lezárása előtt Wohlfart Rudolf főjegyző emlékeztette a tanácsosokat, hogy közeleg a vagyonnyilatkozatok leadásának hétfői határideje. Arra kérte az önkormányzati képviselőket, hogy időben tegyenek eleget törvényi kötelezettségüknek.

Csíkszék Csíkszereda
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