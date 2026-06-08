Módosítanának a „mindenkiről csalót feltételező” szabályozáson

Van remény rá, hogy visszavezessék a ténylegesen ledolgozott munkaidő utáni adózást – legalábbis a pénzügyi bizottságon átment a javaslat, közölte Miklós Zoltán RMDSZ-es háromszéki parlamenti képviselő.

Bodor Tünde 2026. június 08., 18:032026. június 08., 18:03

Eddig a munkaadók a részmunkaidős alkalmazottak után is egy teljes minimálbér adóját fizették be, ami nagyon méltánytalan megoldás volt, még akkor is, ha egyesek valóban manipulálják kimutatásaikat olyan értelemben, hogy a nyolc órában foglalkoztatottakat is kisebb napi óraszámmal jegyzik be, a lejelentett és a tényleges munkaidő után járó fizetésbeli különbséget pedig kézbe adják. A teljes munkaidő utáni adóztatásban a kormánynak az az általános szemlélete érhető tetten, amely

mindenkiről csalást feltételez.

Hirdetés A képviselőház pénzügyi bizottságán átment módosítás ellenvetéseként a pénzügyminisztérium azzal szokott érvelni, hogy egy csomó jövedelemtől elesik az állam, ha lemond a nyolc óra utáni adóról, másrészt az lesz a következmény, hogy sok munkaadó papíron lecsökkenti alkalmazottai munkaidejét – számolt be lapunknak Miklós Zoltán háromszéki parlamenti képviselő. A szenátusból a képviselőházba átkerült adótörvénykönyv módosításai közé az RMDSZ és a liberális párt közös javaslatára került be ez az újabb módosítás, mert – Miklós Zoltán elmondása szerint –

nem az ártatlanokat kell büntetni, hanem a csaló cégeket kell leleplezni.

Országszinten mintegy 150 ezer részmunkaidős alkalmazott van, az összes munkaszerződés körülbelül három százaléka tartozik ebbe a kategóriába. Noha pontos adatok nincsenek, tekintve, hogy Kovászna megye általában egy százalékot képvisel ebből,

legalább 1500 embert (illetve munkaadóikat) érinthet ez a rendelkezés.

Mivel jelenleg csak ügyvivő kormány van, a négypárti koalíció felbomlott, egy kicsit lazább a fegyelem a parlamentben. Ezt a helyzetet igyekeznek a pártok kihasználni, hogy a kényesebb törvénykezési módosításokat átvigyék, élt a lehetőséggel az RMDSZ is, de az igazságtalanságot helyrehozó módosítás végső sikere még a jövő heti plénumbeli döntéstől függ – mondta Miklós Zoltán. Állami tartozások a betegszabadságok után Az említett lazaságot – amely némiképpen a megszorítások szigorát is kikezdte – igyekeznek kihasználni az RMDSZ-esek abban a tekintetben is, hogy az államtól kicsikarják a betegszabadságok kifizetését. A betegszabadságok első öt napját ugyanis a vállalkozók fizetik ki az alkalmazottaknak, a hatodik naptól pedig ugyan a cég fizet, de az államnak vissza kellene téríteni neki ezt az összeget. Az állam viszont rendkívül megkésett módon, egy-két év után szokta kifizetni a tartozását – amely már milliárdos nagyságrendű –,

gyakorlatilag meghitelezteti magát a privát szférával, kamatmentes hitellel.