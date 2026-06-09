Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak

Kevesebb újszülöttet hagytak a kórházban, de még mindig sok a kiskorú anya – derül ki a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság kimutatásából. Öt olyan lányt vettek nyilvántartásba, akik mindössze tizenhárom évesen váltak anyává.

Farkas Orsolya 2026. június 09., 10:122026. június 09., 10:12

Nehéz éven van túl a megyei önkormányzat fenntartásában működő Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság. A szakemberhiány, a versenyvizsgák zárolása, és a szigorú költségvetési keret egyaránt nehezítette a munkájukat; bizonyos feladatokat átcsoportosítottak, egyes projektek lezárását az idei évre halasztották. Hirdetés A szolgáltatásaik folytonosságát ennek ellenére sikerült fenntartani: az igazgatóság tavaly 34 típusú szociális szolgáltatást nyújtott mintegy 1400 kedvezményezettnek. Akiket bántalmaznak, elhanyagolnak Az igazgatóság keretében 19 bentlakásos típusú szolgáltatás (családi házak, anyaotthonok, egyéb speciális központok) és 12 nappali központ, illetve rehabilitációs részleg működik. A sürgősségi osztályhoz a korábbinál több,

összesen 267 bejelentés érkezett bántalmazás, elhanyagolás vagy kizsákmányolás miatt.

A vezérigazgatóság adatai szerint a 119-es ingyenes gyermekvédelmi hívószámot 149 alkalommal tárcsázták, a hívások több mint egyharmadában volt szükség tanácsadásra vagy beavatkozásra.

Az új mobilcsapat által nyújtott szolgáltatást összekapcsolják a 119-es sürgősségi gyermekvédelmi telefonvonallal Fotó: Veres Nándor

Idén az igazgatóság keretében mobilcsapat szerveződik, egy külön szolgáltatás a sürgősségi beavatkozásokra. A bejelentéseket eddig is fogadták és kezelték, most azonban kifejezetten erre a célra terveznek létrehozni egy külön egységet, amely öt szociális munkásból és öt pszichológusból fog állni.

A szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető lesz,

és szorosan kapcsolódik majd a 119-es telefonvonalhoz. korábban írtuk Hatékonyabb segítségnyújtás a bajba jutott gyerekeknek Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze. Anyává vált kamaszkorú gyerekek Noha a nem kívánt terhességek megelőzése érdekében folytatott prevenciós programokra nagy hangsúlyt helyeznek, a leányanyák száma továbbra is aggasztó:

tavaly 84 kiskorú anyát regisztráltak a háromszéki kórházakban, és további 12 várandós kiskorút vettek nyilvántartásba.

Közülük öten mindössze 13 esztendősek, heten pedig 14 évesek; a lányok többsége vidéki környezetből származik. A leányanyák többnyire Előpatak, illetve Barót térségéből származnak. A gyermekanyák száma 2012 óta tavaly volt a legalacsonyabb, a rekordot 2019-ben jegyezték fel, akkor 166 kiskorúnak született gyereke. Fontos kiemelni, hogy ezek a számok nem feltétlenül tükrözik a háromszéki kamaszkorú anyák valós számát, ugyanis a statisztikába nem kerülnek bele azok, akik más megyében adtak életet a gyermeküknek. Az sem mellékes, hogy

a kiskorúval létesített nemi kapcsolat bűncselekménynek minősül

és minden gyermekanya esetében vizsgálatot is indítanak, de csak nagyon kevés esetben vonják felelősségre az elkövetőt – húzták alá. Kevesebb a kórházban hagyott újszülött A kórházban hagyott gyerekek számában pozitív változás állt be. Húsz évvel ezelőtt a magukra hagyott újszülöttek száma meghaladta a százat, aztán folyamatosan csökkenni kezdett ez a szám, és végül 2024-ben visszaesett tízre, 2025-ben pedig négyre. Azonban az elkeserítő, hogy míg az elmúlt néhány esztendőkben az elhagyott kisbabák felét sikerült visszahelyezni a családba,

tavaly mind a négy újszülöttet nevelőszülőknél kellett elhelyezniük.

A kimutatásból az is kiderült, hogy több mint 560 olyan gyermekről tudtak a megyében, akinek szülei külföldön vállaltak munkát; a magukra hagyott kiskorúak nagy többsége a 7–13 év közötti korosztályból kerül ki. Ugyanakkor Kovászna megyében 794 fogyatékkal élő gyermeket és 6532 fogyatékkal élő felnőttet vettek nyilvántartásba. Súlyos szakemberhiány lépett fel Az igazgatóságnál tavaly súlyos szakemberhiány lépett fel, és a helyzeten a 2024-ből származó 156-os sürgősségi kormányrendelet által előírt megszorítások, többek között a versenyvizsgák zárolása sem segített. Így például a sárfalvi és nyujtódi családi házakban, ahol fogyatékkal élő gyerekeket és fiatalokat gondoznak,

csak a kézdivásárhelyi központ személyzetének segítségével sikerült biztosítani a szolgáltatást.

Bodzafordulón is komoly nehézségekkel kellett szembenéznie a rehabilitációs központ személyzetének, miután három szakember távozott az intézménytől.

A családi típusú otthonok befejezése elhúzódott, a nagyobb központokat ezután számolják fel Fotó: Ilyés Botond/Facebook

Tavalyra volt időzítve a kézdivásárhelyi Borosnyay Kamilla Elhelyezési Központ felszámolása. Úgy tervezték, hogy addigra sikerül felavatni a Kézdivásárhelyen és Gelencén épült, családi típusú otthonokat, de a befejezésük az idei évre tolódott.

Amint lehetőség adódik rá, a bentlakókat átköltöztetik a házakba.