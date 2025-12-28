A szolgáltatást összekapcsolják a 119-es sürgősségi gyermekvédelmi telefonvonallal
Fotó: Tuchiluș Alex
Mobilcsapatot hoz létre a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság azzal a céllal, hogy hatékonyabban válaszoljon az elhanyagolt, bántalmazott gyerekekről szóló bejelentésekre. A szolgáltatást a 119-es hívószámmal kapcsolják össze.
2024-ben több mint nyolcszáz gyermekvédelmi felkérés, bejelentés érkezett az igazgatósághoz, mindegyikük azonnali vagy rövid időn belüli szakmai reagálást igényelt.
Ez a szám a megelőző évhez képest 25 százalékos növekedést jelent. A tíz szakemberből álló mobilcsapat, amely a Kovászna Megyei Szociális Ellátási és Gyermekvédelmi Vezérigazgatóság keretében jön létre, a tervek szerint jobban, hatékonyabban fogja tudni kezelni a bejelentett eseteket. Az új szolgáltatásról az intézmény vezetői számoltak be.
A gyermekvédelmi felkéréseket, bejelentéseket eddig is fogadták és kezelték az igazgatóság munkatársai, csakhogy nem létezett erre külön szolgáltatás. Ez azt jelenti, hogy az igazgatóság keretében működő, más szolgáltatásokban dolgozó szakembereknek kellett „beugraniuk” elvégezni a feladatot.
Papp Adolf József szerint egyre inkább tudatosul az emberekben, hogy bizonyos helyzetekben szükségszerű közbelépni a gyermek védelme érdekében
Fotó: Tuchiluș Alex
„Ez a nagyon sok eset, amelyekre nincs külön szolgáltatása az intézményünknek, jelentős szakemberi kapacitást köt le, komoly anyagi forrásokat igényel, nagyfokú eszközhasználattal jár, valamint számottevő adminisztratív terhet ró a rendszerre” – nyomatékosította Papp Adolf József vezérigazgató.
Jövőtől azonban a speciálisan erre a szolgálatra alkalmazott szakemberek fogadják és kezelik is a bejelentéseket.
Egyelőre a szolgáltatás jogi kereteit teremtették meg, a teljes működéshez szükséges anyagi források, valamint a személyzet biztosítása folyamatban van.
A szolgáltatás a hét minden napján, a nap 24 órájában elérhető lesz, szorosan kapcsolódik a 119-es sürgősségi gyermekvédelmi telefonvonalhoz, biztosítva a rendőrséggel és a társhatóságokkal való együttműködést.
Szász Katalin Melinda helyettes vezérigazgató kiemelte: a bejelentés érkezhet felnőttek és segítségre szoruló gyerekek részéről is hívásban vagy írásban. Az értesítést követően az igazgatóság munkatársai felmérik a helyzetet, igyekeznek minél több részletet megtudni, és
„Ha úgy ítéljük meg, hogy sürgős esetről van szó, akkor a rendőrség és az érintett önkormányzat képviselőjének jelenlétében kiszállunk a helyszínre, és felmérjük az érintett személy helyzetét. Életveszély esetén kérjük az illetőt, riassza a 112-es hívószámot, vagy mi megtesszük helyette” – magyarázta.
Szász Katalin Melinda rámutatott: az új szolgáltatással szakszerűbben tudják kezelni a bejelentéseket
Fotó: Tuchiluș Alex
A szociális igazgatóság szakemberei többségében a rendőrség felkérése nyomán avatkoznak be, tehát részt vesznek a kiskorúak kihallgatásán. Idén ez négyszáz alkalommal fordult elő.
Ami a segélykéréseket illeti, főként gyerekek elhanyagolásáról érkezik bejelentés, megtörténik azonban, hogy bántalmazásról értesítik őket.
de ilyenkor az első szempont az, hogy mihamarabb visszahelyezzék a családjába, amikor a körülmények ezt lehetővé teszik.
A gyermekvédelmi vezetők meglátása szerint a szociális igazgatóságok szakemberhiánnyal küzdenek, kihívás leosztani a feladatokat
Fotó: Tuchiluș Alex
