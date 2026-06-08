Hydrokov: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni

Hálózatai ivóvízzel öntözni eleve káros a növényekre nézve
Fotó: Tuchiluș Alex
Hiába hullott az elmúlt időszakban bőségesnek tűnő csapadék, ez mesze nem elég. A kánikulák még be sem köszöntöttek, a Hydrokov máris figyelmezteti a háromszéki fogyasztókat, ne használják öntözésre, medencék föltöltésére a hálózati ivóvizet.
Az elmúlt időszak bőséges esőzései sokakat megtéveszthetnek, azt hihetnék, hogy bőséges vízmennyiség áll rendelkezésre, a tapasztalatok azonban azt mutatják, a nyári hónapok beköszöntével gyökeresen megváltozik a helyzet, a víz Kovászna megyében is hiánycikké válik.
A csapadékmentesebb hetekben a lakossági vízfelhasználás menetrendszerűen és drasztikusan megugrik, ezért
Észszerű vízfogyasztásra kéri a lakosságot az Országos Vízügyi Igazgatóság, tekintve, hogy már 214 település vízellátását kellett korlátozni az aszály és a nagy fogyasztás miatt.
Különösen az utóbbi jelent hatalmas terhelést rendszerre nézve, miután egy átlagos medence űrtartalma 3800-tól 17 ezer literig terjedhet. Ha ezt összevetjük azzal, hogy egy átlagos romániai lakos havonta hozzávetőleg 3000 liter vizet használ el ivásra, főzésre és tisztálkodásra, kikövetkeztethető, hogy
Ami az öntözést illeti, egyrészt elsősorban az is spórolási megfontolásból tilos, másrészt az ivóvíz előállítása egy komplex és drága tisztítási folyamat eredménye, amely klórtartalmából adódóan egyenesen káros a növényekre nézve.
A vízszolgáltató folyamatosan készül a szárazabb hetekre, és technikai kapacitását maximálisan kihasználva dolgozik az ellátás biztonságán – mondja Kozsokár Attila vezérigazgató.
Ennek ellenére,
Ennek oka a fizikai korlátokban rejlik, hiszen a hálózat csővezetékeinek átmérőjét a normális, rendeltetésszerű háztartási fogyasztáshoz méretezték, így ezek képtelenek kiszolgálni a medencefeltöltések és az öntözések okozta extrém, egyidejű terhelést. Emiatt sok fogyasztó maradhat víz nélkül a reggeli és esti órákban – éppen akkor, amikor a leginkább szükség lenne rá.
Akkor mi a megoldás?
A Hydrokov tanácsokkal is szolgál a fogyasztóknak az öntözési gondok orvoslására. Javaslata szerint erre a legkézenfekvőbb megoldás az esővíz összegyűjtése. Az ereszek alá helyezett, egymással összekapcsolt, egyszerű műanyaghordók vagy nagyobb IBC-tartályok segítségével hatalmas mennyiségű lágy víz fogható fel, ami a növények számára – klórmentessége miatt – amúgy is sokkal egészségesebb. Ha viszont a helyi talajadottságok lehetővé teszik, a saját, talajvizes kút fúrása vagy ásása jelenti a legnagyobb függetlenséget, hiszen az így nyert víz korlátozás nélkül fordítható mind öntözésre, mind a medence feltöltésére.
Szintén hatékony módszer az enyhén szappanos szürkevíz – vagyis a zuhanyzásból, kézmosásból származó elfolyó víz – újrahasznosítása. Egy egyszerű, otthon is elkészíthető homok- és kavicságyas szűrőrendszeren átvezetve kiválóan alkalmas a kertek csepegtető-öntözésére, amennyiben a háztartásban biológiailag lebomló tisztítószereket használunk. Hangsúlyozzák továbbá, hogy öntözésre eleve célszerűbb csepegtetős megoldást használni, hiszen pont azért fejlesztették ki ezt a technológiát, hogy spórolni lehessen a vízzel. A feltöltött medencék esetében a párolgáscsökkentő és melegítő-takarók használatával a vízveszteség kilencven százaléka megelőzhető.
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