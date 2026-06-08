Hydrokov: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni

Hiába hullott az elmúlt időszakban bőségesnek tűnő csapadék, ez mesze nem elég. A kánikulák még be sem köszöntöttek, a Hydrokov máris figyelmezteti a háromszéki fogyasztókat, ne használják öntözésre, medencék föltöltésére a hálózati ivóvizet.

Kocsis Károly 2026. június 08., 19:012026. június 08., 19:01

Az elmúlt időszak bőséges esőzései sokakat megtéveszthetnek, azt hihetnék, hogy bőséges vízmennyiség áll rendelkezésre, a tapasztalatok azonban azt mutatják, a nyári hónapok beköszöntével gyökeresen megváltozik a helyzet, a víz Kovászna megyében is hiánycikké válik. Hirdetés A csapadékmentesebb hetekben a lakossági vízfelhasználás menetrendszerűen és drasztikusan megugrik, ezért

a Hydrokov szakemberei már most arra figyelmeztetnek: hálózati ivóvízből tilos öntözni, medencét feltölteni.

korábban írtuk Több mint kétszáz településen kellett már vízfogyasztási korlátozást bevezetni a szárazság miatt Észszerű vízfogyasztásra kéri a lakosságot az Országos Vízügyi Igazgatóság, tekintve, hogy már 214 település vízellátását kellett korlátozni az aszály és a nagy fogyasztás miatt. Különösen az utóbbi jelent hatalmas terhelést rendszerre nézve, miután egy átlagos medence űrtartalma 3800-tól 17 ezer literig terjedhet. Ha ezt összevetjük azzal, hogy egy átlagos romániai lakos havonta hozzávetőleg 3000 liter vizet használ el ivásra, főzésre és tisztálkodásra, kikövetkeztethető, hogy

egyetlen kisebb medence feltöltése több mint egyhavi, míg egy nagyobb típusé csaknem félévnyi, egy személyre jutó lakossági fogyasztásnak felel meg

Ami az öntözést illeti, egyrészt elsősorban az is spórolási megfontolásból tilos, másrészt az ivóvíz előállítása egy komplex és drága tisztítási folyamat eredménye, amely klórtartalmából adódóan egyenesen káros a növényekre nézve.

Kerti tevékenységekhez, valamint medencefeltöltéshez technológiai vizet kell használni, amit alapvetően kutakból nyerhetünk.

A vízszolgáltató folyamatosan készül a szárazabb hetekre, és technikai kapacitását maximálisan kihasználva dolgozik az ellátás biztonságán – mondja Kozsokár Attila vezérigazgató. Ennek ellenére,

amennyiben a felelőtlen vízhasználat megmarad, a Hydrokov nem majd tudja biztosítani a zavartalan szolgáltatást a csúcsidőszakokban.

Ennek oka a fizikai korlátokban rejlik, hiszen a hálózat csővezetékeinek átmérőjét a normális, rendeltetésszerű háztartási fogyasztáshoz méretezték, így ezek képtelenek kiszolgálni a medencefeltöltések és az öntözések okozta extrém, egyidejű terhelést. Emiatt sok fogyasztó maradhat víz nélkül a reggeli és esti órákban – éppen akkor, amikor a leginkább szükség lenne rá.