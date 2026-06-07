Szétszort rongyok a ruhagyűjtő kukák körül

A használt ruhás kukák kirámolása örökzöld téma Sepsiszentgyörgyön. A lakosság sokszor nehezményezi nemcsak azt, hogy a nekik nem kellő ruhákat szétszórják a fosztogatók, hanem azt is, hogy a helyi rendőrség fellépése elmarad ezekben az esetekben.

A használt ruhák összegyűjtését szolgáló, korábban a Caritas által kezelt konténereket rendszeresen kifosztják a guberálók: vagy felfeszítik az ajtót, vagy kulccsal nyitják ki (ami pár lejért kapható a kereskedelemben) vagy más módon halásszák ki belőle a ruhákat. Legtöbbször kiválogatják a nekik tetsző darabokat, a többit pedig otthagyják. A közösségi oldalakon egyesek észrevételezték, hogy később eladják az ócskapiacon.

Fényes nappal történik, és nem két-három perc alatt fosztják ki a kukákat, sok szemtanúval, hogyan lehet az, hogy nem érik őket tetten?

– kérdeztük Hadnagy Istvánt, a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség vezetőjét. És van rá magyarázat:

egyrészt nagyon kis létszámú a helyi rendőrség személyzete, egy váltásban ketten tudnak járőrözni a városban, de a napokban még ők is el voltak foglalva kora reggeltől késő estig, mivel felügyeletet biztosítottak a szociális lakásokban véghezvitt bogárirtásnál.

Másrészt, noha ilyenkor sokan fényképeznek és posztolnak a közösségi oldalakra, csak elvétve fordul elő, hogy valaki kihívja a helyi rendőröket – mondta Hadnagy István.

Harmadrészt csupa jóindulatból a lakosság is közreműködik e jelenség fennmaradásában, mert sokan a kuka mellé teszik a ruhászacsókat, hogy akinek szüksége van rá, szabadon elvigye. Pedig ezért számon kérhető az illető és megbírságplható, még ha erre nem is volt példa, legalábbis a ruhagyűjtő konténereknél, tudtuk meg.

Sokat segítene az azonnali bejelentés, ha egy mód van rá, a kollégák kimennek és intézkednek, közölte Hadnagy.

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Szerinte az okoskukáknál (ott is létezik ez a jelenség) kicsit jobb hatásfokkal dolgoznak, mert a hulladékszállítással foglalkozó cégnek, a Tegának van egy őrző-védő szolgálata, amelyik felügyeli a szemétlerakókat, és néha tőlük is kapnak bejelentéseket. De a ruháskukáknál erre még nem volt példa.