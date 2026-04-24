Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány

Fotó: Orbán Orsolya

Az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány, amely egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt – közölte a kormányszóvivő.

Székelyhon

2026. április 24., 10:252026. április 24., 10:25

Ioana Dogioiu a kormányinfón elmondta: a jogszabály az illegális migráció és a vendégmunkásokkal szembeni visszaélések megfékezését, illetve a hazai munkaerőpiac védelmét célozza.

Az MIT által ismertetett rendelet egyebek mellett előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, amely

  • fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának,

  • a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit,

  • valamint fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására.

A külföldi munkaerő behozatalában érdekelt cégeknek a bukaresti belügyminisztérium által működtetett workinromania.gov.ro portálon kell regisztrálniuk, és

csak olyan szakmákban hirdethetnek állásokat külföldiek számára, amelyek szerepelnek a kormányhatározattal elfogadott hivatalos munkaerőhiány-listán.

A rendelet indoklása felidézte: Romániában hét éve kezdték növelni a vendégmunkáskvótát, amely a 2019-ben engedélyezett évi 20 ezerről 2022-ig évi 100 ezerre emelkedett. Miután három éven keresztül Románia évente 100 ezer EU-n kívüli külföldinek adott munkavállalási engedélyt, 2026-ra 90 ezres kvótát állapított meg a kormány.

Hirdetés

Ennek ellenére az utóbbi négy évben átlagosan csak 60 ezer munkavállalói vízumot adtak ki és évente alig 30 ezer külföldi kért tartózkodási engedélyt.

A vendégmunkások romániai „megtartásának aránya” tehát az 50 százalékot sem éri el

– olvasható a sürgősségi kormányrendelet indoklásában.

A csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelettel egyebek mellett a munkaerő-közvetítésnek álcázott embercsempészést próbálják felszámolni, megakadályozandó, hogy olyan ázsiai és afrikai bevándorlók kapjanak román vízumot, akik aztán illegálisan próbálnak Nyugat-Európába jutni.

Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés

Hirdetés

2026. április 24., péntek

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok

Segítségét kért egy nő csütörtök este a 112-n a békási vidéki rendőrőrstől, miután fenyegetve érezte magát, férjét és lányát 37 éves vejétől, amennyiben annak felesége és három gyermeke nem tér vissza közös otthonukba.

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
2026. április 24., péntek

Tragédiába torkollt bevetés Hargita megye határának közelében: lelőttek egy férfit a kiérkező hatóságok
Hirdetés
2026. április 24., péntek

Végigszalad a szél Székelyföldön

Erős szélre figyelmeztető sárga jelzésű riasztást adott ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) pénteken huszonegy megyére.

Végigszalad a szél Székelyföldön
Végigszalad a szél Székelyföldön
2026. április 24., péntek

Végigszalad a szél Székelyföldön
2026. április 24., péntek

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út

Tavaly 131 kilométerrel bővült a romániai autópálya-hálózat; a közúthálózat hossza 87 220 kilométert tett ki, amiből 18 193 kilométer (20,8 százalék) országút, 35 131 kilométer (40,3 százalék) megyei út, 33 896 kilométer (38,9 százalék) pedig községi út.

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út
Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út
2026. április 24., péntek

Bővült az autópálya-hálózat, de még mindig sok a rossz út
2026. április 24., péntek

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon

Jelentősen megdrágultak az üzemanyagok pénteken a romániai töltőállomásokon: a gázolaj literenkénti ára helyenként ismét 9 lej fölé emelkedett, a benziné pedig a 8,7 lejt is eléri egyes hálózatokban.

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon
Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon
2026. április 24., péntek

Ismét megugrott az üzemanyagok ára, miután hiány lépett fel egyes kutakon
Hirdetés
2026. április 23., csütörtök

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába

Megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába – közölte a Mol Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde honlapján csütörtökön.

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
2026. április 23., csütörtök

Mol: megérkeztek az első kőolajszállítmányok a Barátság-vezetéken Magyarországra és Szlovákiába
2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn

Több egymást követő éjszaka medve járt a marosvásárhelyi Somostetőn, a nagyvadat a térfigyelő kamerák is rögzítették. A városvezetés óvatosságra inti a lakosságot.

Újból medve jár a Somostetőn
Újból medve jár a Somostetőn
2026. április 23., csütörtök

Újból medve jár a Somostetőn
2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás

Mircea Abrudean szenátusi elnök csütörtökön kijelentette, hogy jelenleg a kisebbségi kormány a „legkézenfekvőbb” megoldás.

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás
Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás
2026. április 23., csütörtök

Szenátusi elnök: jelenleg a kisebbségi kormány a legkézenfekvőbb megoldás
Hirdetés
2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát

Távolabb kerül a várostól a Gyilkostó felé vezető úton Gyergyószentmiklós helységnévtáblája. Mintegy két kilométerrel lesz hosszabb az érintett útszakasz, ahol a településeken belül szokásos közlekedési szabályok lesznek érvényesek.

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
2026. április 23., csütörtök

Közelebb költöztetik Gyilkostóhoz a gyergyószentmiklósi várostáblát
2026. április 23., csütörtök

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet

A Victoria-palotában csütörtökön tartott sajtótájékoztatóján Ilie Bolojan bejelentette, hogy ügyvivőként átveszi az energiaügyi minisztérium irányítását, miután a szociáldemokrata miniszterek benyújtották lemondásukat.

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet
Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet
2026. április 23., csütörtök

Megvannak az ügyvivő miniszterek, Bolojan „bevállalta” az energiaügyet
2026. április 23., csütörtök

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön bejelentette, hogy tudomásul vette a Szociáldemokrata Párt (PSD) minisztereinek lemondását, és hamarosan elküldi Nicușor Dan államfőnek a helyükre javasolt ügyvivő tárcavezetők névsorát.

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök
Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök
2026. április 23., csütörtök

Tudomásul vette a PSD minisztereinek lemondását a miniszterelnök
Hirdetés
