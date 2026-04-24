Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány

Fotó: Orbán Orsolya
Az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány, amely egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt – közölte a kormányszóvivő.
Ioana Dogioiu a kormányinfón elmondta: a jogszabály az illegális migráció és a vendégmunkásokkal szembeni visszaélések megfékezését, illetve a hazai munkaerőpiac védelmét célozza.
Az MIT által ismertetett rendelet egyebek mellett előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, amely
fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának,
a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit,
valamint fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására.
A külföldi munkaerő behozatalában érdekelt cégeknek a bukaresti belügyminisztérium által működtetett workinromania.gov.ro portálon kell regisztrálniuk, és
A rendelet indoklása felidézte: Romániában hét éve kezdték növelni a vendégmunkáskvótát, amely a 2019-ben engedélyezett évi 20 ezerről 2022-ig évi 100 ezerre emelkedett. Miután három éven keresztül Románia évente 100 ezer EU-n kívüli külföldinek adott munkavállalási engedélyt, 2026-ra 90 ezres kvótát állapított meg a kormány.
Ennek ellenére az utóbbi négy évben átlagosan csak 60 ezer munkavállalói vízumot adtak ki és évente alig 30 ezer külföldi kért tartózkodási engedélyt.
– olvasható a sürgősségi kormányrendelet indoklásában.
A csütörtökön elfogadott sürgősségi kormányrendelettel egyebek mellett a munkaerő-közvetítésnek álcázott embercsempészést próbálják felszámolni, megakadályozandó, hogy olyan ázsiai és afrikai bevándorlók kapjanak román vízumot, akik aztán illegálisan próbálnak Nyugat-Európába jutni.
