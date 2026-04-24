Szigorította a külföldi munkaerő toborzását a kormány

Az Európai Unión kívülről érkező külföldi munkaerő toborzását szigorító sürgősségi rendeletet fogadott el csütörtökön a kormány, amely egy internetes platform létrehozásával egyszerűsíti és átláthatóvá teszi az érdekelt vállalkozások hozzáférését a külföldi munkaerőhöz, gyorsítja az eljárásokat és az érintett hatóságok közötti kommunikációt – közölte a kormányszóvivő.

Ioana Dogioiu a kormányinfón elmondta: a jogszabály az illegális migráció és a vendégmunkásokkal szembeni visszaélések megfékezését, illetve a hazai munkaerőpiac védelmét célozza.

Az MIT által ismertetett rendelet egyebek mellett előírja, hogy csak azok a cégek kapnak engedélyt a külföldi munkaerő közvetítésére, amelyek letétbe helyeznek egy bizonyos összeget, amely

fedezi a behozott külföldiek esetleges hazatoloncolásának,

a veszélyeztetett helyzetbe került vendégmunkások szociális ellátásának költségeit,

valamint fedezetként szolgál a hatóságok által kiszabott esetleges bírságok behajtására.

A külföldi munkaerő behozatalában érdekelt cégeknek a bukaresti belügyminisztérium által működtetett workinromania.gov.ro portálon kell regisztrálniuk, és