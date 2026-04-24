Végigszalad a szél Székelyföldön

A meteorológusok szerint péntek este kilenc óráig Erdély északi, keleti és délkeleti területein, Északkelet-Moldvában és Olténia nyugati részén 55–65 km/órás széllökésekre lehet számítani. A Déli-Kárpátokban és a Kárpát-kanyarban a szél sebessége elérheti az óránkénti 70–90 kilométert.

A sárga riasztás Fehér, Argeș, Beszterce-Naszód, Botoșani, Brassó, Buzău, Kolozs, Krassó-Szörény, Kovászna, Dâmbovița, Gorj, Hunyad, Hargita, Iași, Mehedinți, Maros, Prahova, Szeben, Suceava, Vâlcea és Vrancea megyére érvényes – írja az Agerpres hírügynökség az Országos Meteorológiai Szolgálat figyelmeztetésére hivatkozva.