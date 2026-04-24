Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Fotó: ISU Iași
Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.
2026. április 24., 12:46
2026. április 24., 12:492026. április 24., 12:49
Súlyos közúti baleset történt Jászvásáron pénteken délelőtt a Bucium-felüljárónál, ahol egy autó a mélybe zuhant, miután összeütközött egy kamionnal. A jászvásári tűzoltóság péntek délelőtti tájékoztatása szerint a beavatkozás még folyamatban van, és a helyszínre több egységet vezényeltek ki mind a tűzoltóság, mind pedig a mentőszolgálat részéről.
A román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő a lezuhant autóba szorult, eszméletlen állapotban találták meg, percekkel később viszont arról írtak, hogy nő életét vesztette.
