Lezuhant a felüljáróról egy autó, sofőrje életét vesztette

Lezuhant a felüljáróról egy személyautó pénteken délelőtt Jászvásáron, miután összeütközött egy kamionnal. A mentőegységek még a helyszínen vannak, a román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő életét vesztette.

Súlyos közúti baleset történt Jászvásáron pénteken délelőtt a Bucium-felüljárónál, ahol egy autó a mélybe zuhant, miután összeütközött egy kamionnal. A jászvásári tűzoltóság péntek délelőtti tájékoztatása szerint a beavatkozás még folyamatban van, és a helyszínre több egységet vezényeltek ki mind a tűzoltóság, mind pedig a mentőszolgálat részéről.

A román közszolgálati rádió jászvásári stúdiója szerint egy nő a lezuhant autóba szorult, eszméletlen állapotban találták meg, percekkel később viszont arról írtak, hogy nő életét vesztette.