Fotó: György Ottilia
A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető, előző este összeállítható, így reggelre egy finom, energiadús desszert vár ránk.
15 dkg zabpehely
30 g chia mag
1 evőkanál cukrozatlan kakaópor
1 teáskanál vaníliakivonat
1,5 dl eszpresszó
2 dl tej
30 dkg natúr görög joghurt
3 evőkanál vaníliás fehérjepor (ha nincs ilyen akkor valamilyen édesítő, például méz vagy juharszirup)
Egy tálban összekeverjük a zabpelyhet, a chia magot, a kakaót, a kávét, a vaníliát és a tejet, lefödjük és hűtőszekrénybe rakjuk. Hagyjuk pihenni 5-6 órát, ideális esetben egy éjszakát. Reggel a görögjoghurtot a fehérjeporral elkeverjük, és a zabra öntjük. A tetejét még megszórhatjuk kakaóporral.
