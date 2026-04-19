Zabmisu

zabmisu, desszert, recept, tiramisu

Fotó: György Ottilia

A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető, előző este összeállítható, így reggelre egy finom, energiadús desszert vár ránk.

György Ottilia

2026. április 19., 13:592026. április 19., 13:59

Hozzávalók 6 adaghoz:

  • 15 dkg zabpehely

  • 30 g chia mag

  • 1 evőkanál cukrozatlan kakaópor

  • 1 teáskanál vaníliakivonat

  • 1,5 dl eszpresszó

  • 2 dl tej

  • 30 dkg natúr görög joghurt

  • 3 evőkanál vaníliás fehérjepor (ha nincs ilyen akkor valamilyen édesítő, például méz vagy juharszirup)

Elkészítése:

Egy tálban összekeverjük a zabpelyhet, a chia magot, a kakaót, a kávét, a vaníliát és a tejet, lefödjük és hűtőszekrénybe rakjuk. Hagyjuk pihenni 5-6 órát, ideális esetben egy éjszakát. Reggel a görögjoghurtot a fehérjeporral elkeverjük, és a zabra öntjük. A tetejét még megszórhatjuk kakaóporral.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

A tetejére fordulva állt meg egy autó
Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
Drámai végjátékban kaparintotta meg a pontokat az FK Csíkszereda (videóval)
Újabb hivatalos romániai munkaszüneti nap tűnt fel a láthatáron
A nyilatkozatokra is maradt az érzelmekből: így látták az edzők a csíki thrillert
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
A tetejére fordulva állt meg egy autó
Székelyhon

A tetejére fordulva állt meg egy autó
Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
Székelyhon

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
Drámai végjátékban kaparintotta meg a pontokat az FK Csíkszereda (videóval)
Székely Sport

Drámai végjátékban kaparintotta meg a pontokat az FK Csíkszereda (videóval)
Újabb hivatalos romániai munkaszüneti nap tűnt fel a láthatáron
Krónika

Újabb hivatalos romániai munkaszüneti nap tűnt fel a láthatáron
A nyilatkozatokra is maradt az érzelmekből: így látták az edzők a csíki thrillert
Székely Sport

A nyilatkozatokra is maradt az érzelmekből: így látták az edzők a csíki thrillert
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
Nőileg

Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 18., szombat

Hawaii csirkemell – videó

A hawaii csirkemell egy igazi klasszikus: egyszerre sós a sonkától és a sajttól, és kellemesen édes az ananásztól. Ráadásul szupergyorsan elkészül, így tökéletes választás egy rohanós hétköznapra vagy egy lusta vasárnapi ebédre is.

Hawaii csirkemell – videó
Hawaii csirkemell – videó
2026. április 18., szombat

Hawaii csirkemell – videó
2026. április 17., péntek

Hétköznapi eszem-iszom

Képzőművészeti gasztrosorozatunkban ezúttal olyan alkotásokat választottunk, melyek sokak számára ismerősek lehetnek – különösen azoknak, akik érték a ’70-es, ’80-as éveket.

Hétköznapi eszem-iszom
Hétköznapi eszem-iszom
2026. április 17., péntek

Hétköznapi eszem-iszom
2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje

A tavaszi csapadék áldása még mindig tart, kucsmagombák után kutatunk továbbra is – a hegyes kucsmagombák ritkább találatnak számítanak. Gombás ételekhez jól társítható ehető vadnövény a vadkomló, zsenge hajtásai begyűjtésének most van az ideje.

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje
„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje
2026. április 16., csütörtök

„Komlójövések” és kucsmagombák begyűjtésének ideje
2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó

Egyszerű, laktató, és szinte bármilyen sült hús vagy pörkölt mellé tökéletesen illik a hagymás tört burgonya.

Hagymás tört burgonya – videó
Hagymás tört burgonya – videó
2026. április 15., szerda

Hagymás tört burgonya – videó
2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek

A hónapos retek a tavasz egyik első, roppanós jelképe: nemcsak friss ízt visz az étrendbe, hanem élénkíti az emésztést, és a legegyszerűbb fogásoktól a kreatív konyhai megoldásokig sokféleképpen felhasználható.

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek
A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek
2026. április 14., kedd

A tavasz hírnöke a tányéron: ezért több mint egyszerű zöldség a hónapos retek
2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka

Az egyik legrégebbi kultúrnövény nemcsak különleges ízével, hanem sokoldalú felhasználhatóságával is kiemelkedik. A füge egyszerű, mégis izgalmas módokon tehető a mindennapi étkezések részévé. Most ezt járjuk körül.

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka
Füge újragondolva: a természet édes ajándéka
2026. április 13., hétfő

Füge újragondolva: a természet édes ajándéka
2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa

A gasztronómia igazi alkímiai csodája a fűszerekben rejlik. Persze fontosak a minőségi alapanyagok és az ételkészítés technikái is, de az étel igazi karakterét a fűszer adja. A jó minőségű fűszer.

A fűszerek ízes világa
A fűszerek ízes világa
2026. április 12., vasárnap

A fűszerek ízes világa
2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó

A császármorzsa végtelenül egyszerű alapanyagokból készül, mégis fejedelmi desszert.

Császármorzsa – videó
Császármorzsa – videó
2026. április 11., szombat

Császármorzsa – videó
2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó

Ünnepek után különösen jó ötlet ez a desszert, hiszen így kreatívan felhasználhatjuk a megmaradt, kissé szikkadt diós bejglit.

Diósbejgli-bonbon – videó
Diósbejgli-bonbon – videó
2026. április 10., péntek

Diósbejgli-bonbon – videó
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában

A kucsmagombák értékes étkezési gombának számítanak, és sok gombász vadászik rájuk a tavaszi időszakban. Vannak közöttük értékesebb és ritkább fajok is, ezúttal a cseh és a simasüvegű kucsmagombával ismerkedhetünk meg.

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
2026. április 09., csütörtök

A kucsmagombák világa – tavaszi kincsek nyomában
