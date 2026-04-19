A desszertet a tiramisu ihlette, egy sokkal egészségesebb változat ez a krémes, kávés zabmisu, amely felidézi a klasszikus tiramisu hangulatát, csak kevesebb kalóriával. Rövid idő alatt elkészíthető, előző este összeállítható, így reggelre egy finom, energiadús desszert vár ránk.

Hozzávalók 6 adaghoz:

15 dkg zabpehely

30 g chia mag

1 evőkanál cukrozatlan kakaópor

1 teáskanál vaníliakivonat

1,5 dl eszpresszó

2 dl tej

30 dkg natúr görög joghurt

3 evőkanál vaníliás fehérjepor (ha nincs ilyen akkor valamilyen édesítő, például méz vagy juharszirup)

Elkészítése:

Egy tálban összekeverjük a zabpelyhet, a chia magot, a kakaót, a kávét, a vaníliát és a tejet, lefödjük és hűtőszekrénybe rakjuk. Hagyjuk pihenni 5-6 órát, ideális esetben egy éjszakát. Reggel a görögjoghurtot a fehérjeporral elkeverjük, és a zabra öntjük. A tetejét még megszórhatjuk kakaóporral.