Így segíthetjük a gólyák biztonságát

A fészekmagasító kosarakkal megmenthetők a gólyák, de időben kell kihelyezni

A fészekmagasító kosarakkal megmenthetők a gólyák, de időben kell kihelyezni

Fotó: László Ildikó

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Farkas Orsolya

2026. április 19., 14:242026. április 19., 14:24

Ebben az időszakban már jó eséllyel minden visszatérő vándor megtalálta, kicsinosította az otthonát, a gólyapárok pedig nagy gonddal vigyázzák a tojásokat. Arra is van példa, hogy

a fészekrakással még április közepén is küszködnek, de ilyenkor még segítségükre lehetünk.

Megmenthetők a gólyák a halálos áramütéstől

Nemrég egy kézdivásárhelyi madárbarát jelezte a közösségi médiában, hogy egy gólyapárnak nem sikerül otthont építeni a város egyik villanyoszlopának tetején, közel a vezetékekhez. A felvétel megosztása után pár nappal az önkormányzat cselekedett,

fészekmagasító kosarat helyezett ki, amelyre rövid idő alatt formás kis fészket „varázsolt” a pár.

Áprilisban már általában minden pár megtalálja a helyét, és elkezdődik a költési időszak

Áprilisban már általában minden pár megtalálja a helyét, és elkezdődik a költési időszak

Fotó: Borbély Fanni

Azonban ritka, hogy a gólyák még április közepén is a fészkekkel bajlódjanak – tudtuk meg Papp Tamás biológustól –, hiszen ebben a periódusban már zajlania kellene a költésnek. Valószínűleg fiatal egyedekről van szó, akik új helyre próbáltak fészket építeni. A Milvus Csoport ügyvezető igazgatója szerint ilyenkor még kihelyezhető a fészekmagasító állvány, mert előfordulhat, hogy a madarak elfogadják, de ezt ideális esetben jóval korábban, a vándorok tavaszi érkezése előtt kellene megtenni.

Gyakori kérdés, kihez fordulhatunk, ha segíteni szeretnénk a gólyáknak a biztonságos fészkelésben. A leghatékonyabb módja ennek az, hogy értesítjük az önkormányzatot.

A polgármesteri hivatalok megvásárolják a fészekmagasítókat, és értesítik az áramszolgáltatót, illetve a karbantartásért felelős szakembereket, hogy helyezzék el azt a villanyoszlopon.

Egy ilyen állvány költsége egy-kétezer lej környékén mozog, általában a polgármesteri hivatal finanszírozza saját forrásokból, ugyanakkor arra is van példa, hogy civilek kezdeményeznek gyűjtést erre a célra.

A kézdivásárhelyi gólyapár veszélyes helyen, a vezetékekhez közel kezdett építkezni

A kézdivásárhelyi gólyapár veszélyes helyen, a vezetékekhez közel kezdett építkezni

Fotó: Tuchiluș Alex

Régebben az Electrica áramszolgáltató magára vállalta a feladatot, hogy állványokat helyezzen ki az oszlopokra a madarak visszatérése előtt, ezzel azonban felhagyott jó néhány éve. Pedig a fészektartók rendkívül fontosak, ha a madarak biztonságáról van szó, hiszen

ezzel megelőzhető a gólyákat érintő leggyakoribb baleset, az áramütés, ezenkívül a rövidzárlatok esélye is jelentősen csökken.

Amennyiben fészekből kiesett fiókát, sérült gólyát találunk, érdemes tanácsot kérni a madárvédelemmel foglalkozó szervezetektől, amilyen a Milvus is, illetve állatorvos segítségét kérni.

Fészket áthelyezni csak kivételes esetben lehet

Áprilisban már kezdetét veszi a kotlási időszak, ezért fontos, hogy addigra kész legyen a fészek. Amint Papp Tamás elmagyarázta:

párzást követően a tojások lerakása elhúzódhat 8-10 napig is (a tojások számától függően), a kotlás pedig több mint 30 napig tart.

A fészekmagasító kosarak kihelyezését a polgármesteri hivatal intézi

A fészekmagasító kosarak kihelyezését a polgármesteri hivatal intézi

Fotó: Borbély Fanni

A fiókáknak körülbelül két hónap jut a növekedésre, fejlődésre, és

ideális esetben már augusztus elején próbálgatják a szárnyaikat, hiszen a hónap közepén indulniuk kellene Afrikába.

Ezek az időszakok bizonyos esetekben eltérhetnek kissé a megszokottól, de minden beavatkozásnál figyelembe kell venni ezen szakaszokat.

A fehér gólya és a fekete gólya védett faj. A törvény kimondja, hogy

a fészkeket tönkretenni, elköltöztetni nem lehet törvényes engedélyek nélkül függetlenül attól, hogy foglalt-e vagy sem.

Azokon az épületeken vagy oszlopokon, amelyeken gólyák fészkelnek, csakis a fészkelési perióduson kívül lehet beavatkozni (általában augusztus és február között), tiszteletben tartva az előírásokat. Amennyiben a fészek oszlopon helyezkedik el, a polgármesteri hivataloknak kötelezően együtt kell működniük az áramszolgáltatóval az állványok kihelyezésében.

Áthelyezni a fészket csak kivételes esetben lehet, a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyásával. Ehhez nyomós indok szükséges, például az, hogy a fészek elhelyezkedésével veszélyezteti az embereket vagy infrastruktúrát (mondjuk tűzveszélyes). Az viszont

nem elfogadható érv, hogy a gólyák zavarják a környező lakosokat azért, mert piszkolnak vagy esetleg hangosak.

Az áthelyezést ornitológusok felügyeletével kell elvégezni úgy, hogy az eredeti fészek struktúráját lehetőleg megőrizzék, kötelezően a párzási időszakon kívül, azaz augusztus és február között.

A gólyákat egyébként nem ajánlott az eredetileg kiszemelt fészkelőhelytől messze áthelyezni. Papp Tamás úgy tapasztalja, hogy

legfeljebb egy-két oszloppal lehet sikeresen odébb költöztetni a madarakat, feltéve, hogy a környezeti feltételek (épületek, fák magassága, megközelítés) hasonlóak maradnak.

Ha ennél nagyobb távolságra kerül a fészek, a madarak jó eséllyel soha többé nem térnek oda vissza.

Hargita: a fehér gólyák kedvence

Tavaly decemberben zárult le az az egy évig tartó nemzetközi felmérés, amely keretében Európa-szerte összeszámolták a fehér gólyákat. Romániában ezt a Román Madártani Egyesület (SOR) és a Milvus Csoport valósította meg. Ennek eredményei alapján elmondható, hogy:

  • 2025-ben több mint 7800 fészket regisztráltak a két szervezet adatbázisában. Ezekből több mint 6500-at elfoglaltak a gólyák. Az előző felmérés során (2014–2015) mindössze 4374 fészket jegyeztek fel;

  • ezekben a fészkekben csaknem 12600 fiókát figyeltek meg;

  • egy fészekben a maximális fiókaszám 6 volt;

  • mintegy 1300 fészek, mely az elmúlt két évben nem volt foglalt, rendkívül fontosnak bizonyult a faj országos állományának becsléséhez.

Amint a 2024–2025-ös felmérésről szóló beszámolóban is fogalmaztak: ha a gólyáknak lenne kedvenc megyéjük, az kétségkívül Hargita lenne.

Rekordot jelentő 843 fészekkel és közel 1 800 fiókával Hargita állt az élen. Gyergyóalfalu az abszolút bajnok, ahol 126 fészket számláltak.

Összességében a 2024–2025-ös felmérés adatai, valamint az elmúlt években az Uite Barza! és az OpenBirdMaps mobilalkalmazások segítségével gyűjtött alkalmi megfigyelések alapján a Romániában költő gólyapopuláció nagyságát 9752–12 638 párra becsülik.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. április 19., vasárnap

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

