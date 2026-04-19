Így segíthetjük a gólyák biztonságát

A fészekmagasító kosarakkal megmenthetők a gólyák, de időben kell kihelyezni

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Farkas Orsolya 2026. április 19., 14:242026. április 19., 14:24

Ebben az időszakban már jó eséllyel minden visszatérő vándor megtalálta, kicsinosította az otthonát, a gólyapárok pedig nagy gonddal vigyázzák a tojásokat. Arra is van példa, hogy

a fészekrakással még április közepén is küszködnek, de ilyenkor még segítségükre lehetünk.

Megmenthetők a gólyák a halálos áramütéstől Nemrég egy kézdivásárhelyi madárbarát jelezte a közösségi médiában, hogy egy gólyapárnak nem sikerül otthont építeni a város egyik villanyoszlopának tetején, közel a vezetékekhez. A felvétel megosztása után pár nappal az önkormányzat cselekedett,

fészekmagasító kosarat helyezett ki, amelyre rövid idő alatt formás kis fészket „varázsolt” a pár.

Áprilisban már általában minden pár megtalálja a helyét, és elkezdődik a költési időszak Fotó: Borbély Fanni

Azonban ritka, hogy a gólyák még április közepén is a fészkekkel bajlódjanak – tudtuk meg Papp Tamás biológustól –, hiszen ebben a periódusban már zajlania kellene a költésnek. Valószínűleg fiatal egyedekről van szó, akik új helyre próbáltak fészket építeni. A Milvus Csoport ügyvezető igazgatója szerint ilyenkor még kihelyezhető a fészekmagasító állvány, mert előfordulhat, hogy a madarak elfogadják, de ezt ideális esetben jóval korábban, a vándorok tavaszi érkezése előtt kellene megtenni. Gyakori kérdés, kihez fordulhatunk, ha segíteni szeretnénk a gólyáknak a biztonságos fészkelésben. A leghatékonyabb módja ennek az, hogy értesítjük az önkormányzatot.

A polgármesteri hivatalok megvásárolják a fészekmagasítókat, és értesítik az áramszolgáltatót, illetve a karbantartásért felelős szakembereket, hogy helyezzék el azt a villanyoszlopon.

Egy ilyen állvány költsége egy-kétezer lej környékén mozog, általában a polgármesteri hivatal finanszírozza saját forrásokból, ugyanakkor arra is van példa, hogy civilek kezdeményeznek gyűjtést erre a célra.

A kézdivásárhelyi gólyapár veszélyes helyen, a vezetékekhez közel kezdett építkezni Fotó: Tuchiluș Alex

Régebben az Electrica áramszolgáltató magára vállalta a feladatot, hogy állványokat helyezzen ki az oszlopokra a madarak visszatérése előtt, ezzel azonban felhagyott jó néhány éve. Pedig a fészektartók rendkívül fontosak, ha a madarak biztonságáról van szó, hiszen

ezzel megelőzhető a gólyákat érintő leggyakoribb baleset, az áramütés, ezenkívül a rövidzárlatok esélye is jelentősen csökken.

Amennyiben fészekből kiesett fiókát, sérült gólyát találunk, érdemes tanácsot kérni a madárvédelemmel foglalkozó szervezetektől, amilyen a Milvus is, illetve állatorvos segítségét kérni. Fészket áthelyezni csak kivételes esetben lehet Áprilisban már kezdetét veszi a kotlási időszak, ezért fontos, hogy addigra kész legyen a fészek. Amint Papp Tamás elmagyarázta:

párzást követően a tojások lerakása elhúzódhat 8-10 napig is (a tojások számától függően), a kotlás pedig több mint 30 napig tart.

A fészekmagasító kosarak kihelyezését a polgármesteri hivatal intézi Fotó: Borbély Fanni

A fiókáknak körülbelül két hónap jut a növekedésre, fejlődésre, és

ideális esetben már augusztus elején próbálgatják a szárnyaikat, hiszen a hónap közepén indulniuk kellene Afrikába.

Ezek az időszakok bizonyos esetekben eltérhetnek kissé a megszokottól, de minden beavatkozásnál figyelembe kell venni ezen szakaszokat. A fehér gólya és a fekete gólya védett faj. A törvény kimondja, hogy

a fészkeket tönkretenni, elköltöztetni nem lehet törvényes engedélyek nélkül függetlenül attól, hogy foglalt-e vagy sem.

Azokon az épületeken vagy oszlopokon, amelyeken gólyák fészkelnek, csakis a fészkelési perióduson kívül lehet beavatkozni (általában augusztus és február között), tiszteletben tartva az előírásokat. Amennyiben a fészek oszlopon helyezkedik el, a polgármesteri hivataloknak kötelezően együtt kell működniük az áramszolgáltatóval az állványok kihelyezésében. Hirdetés Áthelyezni a fészket csak kivételes esetben lehet, a környezetvédelmi minisztérium jóváhagyásával. Ehhez nyomós indok szükséges, például az, hogy a fészek elhelyezkedésével veszélyezteti az embereket vagy infrastruktúrát (mondjuk tűzveszélyes). Az viszont

nem elfogadható érv, hogy a gólyák zavarják a környező lakosokat azért, mert piszkolnak vagy esetleg hangosak.

Az áthelyezést ornitológusok felügyeletével kell elvégezni úgy, hogy az eredeti fészek struktúráját lehetőleg megőrizzék, kötelezően a párzási időszakon kívül, azaz augusztus és február között.

A gólyákat egyébként nem ajánlott az eredetileg kiszemelt fészkelőhelytől messze áthelyezni. Papp Tamás úgy tapasztalja, hogy

legfeljebb egy-két oszloppal lehet sikeresen odébb költöztetni a madarakat, feltéve, hogy a környezeti feltételek (épületek, fák magassága, megközelítés) hasonlóak maradnak.

Ha ennél nagyobb távolságra kerül a fészek, a madarak jó eséllyel soha többé nem térnek oda vissza. Hargita: a fehér gólyák kedvence Tavaly decemberben zárult le az az egy évig tartó nemzetközi felmérés, amely keretében Európa-szerte összeszámolták a fehér gólyákat. Romániában ezt a Román Madártani Egyesület (SOR) és a Milvus Csoport valósította meg. Ennek eredményei alapján elmondható, hogy: 2025-ben több mint 7800 fészket regisztráltak a két szervezet adatbázisában. Ezekből több mint 6500-at elfoglaltak a gólyák. Az előző felmérés során (2014–2015) mindössze 4374 fészket jegyeztek fel;

ezekben a fészkekben csaknem 12600 fiókát figyeltek meg;

egy fészekben a maximális fiókaszám 6 volt;

mintegy 1300 fészek, mely az elmúlt két évben nem volt foglalt, rendkívül fontosnak bizonyult a faj országos állományának becsléséhez.

Amint a 2024–2025-ös felmérésről szóló beszámolóban is fogalmaztak: ha a gólyáknak lenne kedvenc megyéjük, az kétségkívül Hargita lenne.

Rekordot jelentő 843 fészekkel és közel 1 800 fiókával Hargita állt az élen. Gyergyóalfalu az abszolút bajnok, ahol 126 fészket számláltak.