Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

2026. április 19., 14:382026. április 19., 14:38

A tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint

számos munkaadó csak kihasználja a védett munkahelyeket, hogy növelje a nyereségét és adókedvezményekben részesüljön.

Az ilyen visszaéléseknek akarnak véget vetni a már elkezdett ellenőrzésekkel – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

Manole rámutatott arra is, hogy a fogyatékossággal élők jogainak védelmével foglalkozó országos hatóságnak soha nem állt módjában ellenőrzéseket végezni.

Idézet
Ha egy ember van az ellenőrző testületnél, képtelenség felügyelni egy olyan rendszert, amelyhez 950 ezer fogyatékossággal élő személy tartozik, a védett egységekről nem is beszélve. Mindennek azonban mától vége

– szögezte le a tárcavezető. A miniszter hozzátette, a védett egységek engedélyeztetési eljárásával és működtetésével kapcsolatos visszaélések kiküszöbölése érdekében módosítani fogják a vonatkozó jogszabályokat.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

A tetejére fordulva állt meg egy autó
Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
Keserédes győzelem, egy gól hiányzott a dobogóhoz
Ételmérgezés miatt került kórházba 27 személy Aradon (FRISSÍTVE)
Kihasználta emberelőnyét a Kézdi SE, a bajnokesélyestől kapott ki a Sepsi OSK II.
Sálvári Edith: Úgy érzem, a helyemen vagyok
2026. április 19., vasárnap

Hétfőn dönti el a PSD, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől

Hétfőn dönt a Szociáldemokrata Párt (PSD) arról, hogy megvonja-e a politikai támogatást Ilie Bolojan miniszterelnöktől.

Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

Így segíthetjük a gólyák biztonságát

Szeretett vándormadaraink hazatértek, elfoglalták fészkeiket és legtöbbjük már megkezdte a családalapítást. Mégis lehetnek olyan gólyák, amelyek még a fészkeléssel bajlódnak – mutatjuk, mit tehetünk értük, illetve a jövőbeli fiókák épségéért.

Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

