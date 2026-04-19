Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

A tárcavezető vasárnapi Facebook-bejegyzése szerint

számos munkaadó csak kihasználja a védett munkahelyeket, hogy növelje a nyereségét és adókedvezményekben részesüljön.

Az ilyen visszaéléseknek akarnak véget vetni a már elkezdett ellenőrzésekkel – magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.

Hirdetés

Manole rámutatott arra is, hogy a fogyatékossággal élők jogainak védelmével foglalkozó országos hatóságnak soha nem állt módjában ellenőrzéseket végezni.