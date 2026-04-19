Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

Alig egy hét alatt összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség, és több száz személyt azonosítottak a SIRENE-együttműködés révén.

Székelyhon

2026. április 19., 12:142026. április 19., 12:14

Az április 9. és 16. közötti időszakban összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség. Az országos rendőr-főkapitányság vasárnapi tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az elmúlt héten

34 olyan személyt tartóztattak fel a román hatóságok, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre,

ugyanakkor őrizetbe vettek 210 személyt, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, és azonosítottak három eltűntnek nyilvánított személyt is.

Április 9. és 16. között 409 személyt azonosítottak Románia területén a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően. Emellett

megtaláltak 23 okmányt és 34 járművet, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban a román hatóságok által körözött 153 személyt azonosítottak a partnerországok területén.

Közülük 20 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett,

18-nak a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre, további 38 személyt büntetőeljárásban való érintettségük miatt köröztek, 12-t pedig a román hatóságok korábban eltűntnek nyilvánítottak.

Ugyanakkor a külföldi partnerek hét gépkocsit és 100 olyan dokumentumot azonosítottak országuk területén, amelyeket a román hatóságok lefoglalás céljából vagy büntetőeljárási bizonyítékként való felhasználásra kerestek

Belföld Rendőrség
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. április 19., vasárnap

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt

Őrizetbe vettek a hatóságok két Brassó megyei vadászt, akik engedély nélkül lelőttek egy barnamedvét.

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt
Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt
2026. április 19., vasárnap

Engedély nélkül lelőttek egy medvét, őrizetbe vettek két vadászt
2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében

Utcán sétáló kendőzött szépségekről ír a korabeli sajtó Gyergyószentmiklós vonatkozásban, Csíkszeredában szálloda is fungált bordélyként. Bizony, e tekintetben Csík vármegyében sem voltak szemérmesebbek az emberek, mint máshol Székelyföldön.

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
2026. április 18., szombat

Bordélyvilág az egykori Csík vármegyében
2026. április 18., szombat

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye

A magyarországi országgyűlési választásokon leadott összes szavazatot megszámolták szombatra, a Tisza pedig növelni tudta a képviselői mandátumainak számát, a kétharmad pedig még egyértelműbb lett.

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
2026. április 18., szombat

Növelni tudta a mandátumai számát a Tisza, megvan a választások végleges eredménye
2026. április 18., szombat

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad

A Magyar Polgári Erő (MPE) a Magyarországon „ellenzékbe kényszerült nemzeti pártok” mellett marad – közölte szombaton a párt ügyvivő elnöksége.

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad
Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad
2026. április 18., szombat

Kulcsár-Terza József pártja a Fidesz és a Mi Hazánk mellett marad
2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó

Életveszélyesen megsérült egy férfi egy közúti balesetben szombat este, miután lesodródott az autó az úttestről és a tetejére fordulva állt meg. A súlyos sérültet helikopterrel szállították kórházba.

A tetejére fordulva állt meg egy autó
A tetejére fordulva állt meg egy autó
2026. április 18., szombat

A tetejére fordulva állt meg egy autó
2026. április 18., szombat

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek

A mezőgazdasági kifizetési ügynökség (APIA) nevében küldött hamis telefonos és online szöveges üzenetekre figyelmeztet a mezőgazdasági minisztérium.

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek
Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek
2026. április 18., szombat

Az APIA nevében küldenek hamis üzeneteket, ne dőljünk be ezeknek
2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően

Friss jogosítvány a zsebben, de a valódi vezetési rutin még sehol? Nem vagy ezzel egyedül. Pont erre a helyzetre érkezik hamarosan a Megtanítalak vezetni című videós sorozatunk.

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően
Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően
2026. április 18., szombat

Megtanítalak vezetni – egyszerűen, közérthetően
2026. április 18., szombat

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig

Idén március végéig több mint 8000 tűzesethez riasztották a hivatásos tűzoltókat – számolt be szombaton a Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU).

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig
Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig
2026. április 18., szombat

Több mint 8000 tűzesethez riasztották a tűzoltókat januártól márciusig
2026. április 18., szombat

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség

Ismeretlen tettesek felgyújtották Mircea Dinescu költő Cetate községbeli faházát. A rendőrség nyomozást indított az ügyben.

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség
Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség
2026. április 18., szombat

Felgyújtották Mircea Dinescu költő faházát – nyomoz a rendőrség
2026. április 18., szombat

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök

Éles hangon bírálta Sorin Grindeanu szociáldemokrata pártelnök Ilie Bolojan miniszterelnököt a bizonyos állami vállalatok tőzsdére vitelére vonatkozó szándéka miatt.

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök
Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök
2026. április 18., szombat

Patkányozással üzenget egymásnak a PSD elnöke és a miniszterelnök
