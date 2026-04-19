Leleplezett körözöttek: 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség

Az április 9. és 16. közötti időszakban összesen 20 európai elfogatóparancsot hajtott végre a Román Rendőrség. Az országos rendőr-főkapitányság vasárnapi tájékoztatása szerint, melyet az Agerpres szemlézett, az elmúlt héten

34 olyan személyt tartóztattak fel a román hatóságok, akiknek a tagállamok megtagadták a belépését schengeni területre,

ugyanakkor őrizetbe vettek 210 személyt, akik ellen büntetőeljárás van folyamatban, és azonosítottak három eltűntnek nyilvánított személyt is. Április 9. és 16. között 409 személyt azonosítottak Románia területén a SIRENE irodák közötti információcserének köszönhetően. Emellett

megtaláltak 23 okmányt és 34 járművet, amelyeket valamely schengeni tagállam hatóságai akartak lefoglalni vagy bizonyítékként használni büntetőeljárások keretében.

A SIRENE-irodán keresztül történő információcserének köszönhetően a szóban forgó időszakban a román hatóságok által körözött 153 személyt azonosítottak a partnerországok területén.

Közülük 20 személyt a hazai rendőrség európai elfogatóparancs alapján keresett,