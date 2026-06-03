Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson

Lakossági fórumot tartott szerda délután a gyergyószentmiklósi polgármester a Régigyár utca mezei része korszerűsítéséhez szükséges kisajátítási eljárásról. Mint elhangzott: aszfalt kerül az úttestre, amely később az országúthoz fog csatlakozni.

Gergely Imre 2026. június 03., 20:092026. június 03., 20:09

A városi tanácsteremben megtartott találkozóra 43 érintett telektulajdonost vártak, közel egyharmaduk vett részt az eseményen. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere hangsúlyozta:

fontosnak tartották, hogy az érintettek első kézből értesüljenek a fejleményekről.

A beruházás az Anghel Saligny program keretében elnyert támogatásból valósulhat meg, azonban a kivitelezést megelőzően rendezni kell az út nyomvonalának területviszonyait.

A tervek szerint a mintegy 900 méteres utcának a mezőgazdasági területeken áthaladó részét is korszerűsítik a város közigazgatási határáig.

A beruházás során aszfaltburkolat készül, a két oldalon vízelvezető árkokkal. Mivel a meglévő mezei út keskeny és az új nyomvonal tervei kétsávos utat irányoznak elő, ezért az útmenti ingatlanokból kisebb területrészek kisajátítására van szükség.

Fotó: Gergely Imre

Amint Nagy Zoltán ismertette, a kisajátítás törvény által szabályozott eljárás, amely során kizárólag annyi terület kerül a város tulajdonába, amennyi a munkálatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Az érintett területek nagysága ingatlanonként eltérő:

általában 20 és 130 négyzetméter között mozog, de van egy olyan darab is, amely eléri a 354 négyzetmétert is.

A kérdéses területek egy kis része belterületként van nyilvántartva, a többség azonban külterület. Hirdetés A kártalanítás összegét nem az önkormányzat állapítja meg, és nem képezheti alku tárgyát. Az értéket az országos közjegyzői rendszer által évente meghatározott négyzetméterárak alapján számolják ki. A fórumon elhangzott példa szerint

egy 130 négyzetméteres külterületi rész esetében 637 lej kártalanítás jár.

Nagy Zoltán rámutatott arra is, hogy az útfejlesztés hosszabb távon növelheti az érintett területek értékét. A kisajátítás után a kártalanításnál különbség lesz a telekkönyvezett, illetve azon telkekre vonatkozón, ahol még nincsenek rendezve a tulajdonviszonyok. Azok a tulajdonosok, akiknek telekkönyvileg rendezett tulajdonukat érinti a kisajátítás, az eljárás után azonnal megkapják a megállapított kártalanítást. Más esetekben

a kisajátítási összeget egy speciális garanciaszámlán helyezik el, ahonnan a jogosultak a tulajdonjog rendezése után vehetik majd fel.

A Régigyár utcai beruházás egy nagyobb útfejlesztési csomag része, amely az Ady Endre utca, a Mogyorós utca, valamint a Tűzoltó utca Nyír felé vezető külső szakaszának korszerűsítését is magában foglalja. A projektek előrehaladása összefügg, mivel

a minisztériumi szerződéskötéshez minden érintett területviszony rendezése szükséges.

Amennyiben a szerződéskötés még az idén megtörténik, a kivitelezési munkálatok jövőre elkezdődhetnek.

Fotó: Pinti Attila

A polgármester kiemelte, hogy a korszerűsített út a város közigazgatási határáig vezet majd, ahonnan Gyergyóújfalu község területén folytatódik. Hosszabb távú cél, hogy

a községgel és a megyei önkormányzattal együttműködve az út csatlakozzon az országúthoz.

A fórumon több hozzászólás is elhangzott. Többen kifogásolták a kártalanítás összegét, azonban Nagy Zoltán ismét hangsúlyozta, hogy

az országosan meghatározott értékektől sem az önkormányzat, sem más hatóság nem térhet el.