Kisajátítás előzi meg a Régigyár utca korszerűsítését Gyergyószentmiklóson

Fotó: Gergely Imre
Lakossági fórumot tartott szerda délután a gyergyószentmiklósi polgármester a Régigyár utca mezei része korszerűsítéséhez szükséges kisajátítási eljárásról. Mint elhangzott: aszfalt kerül az úttestre, amely később az országúthoz fog csatlakozni.
A városi tanácsteremben megtartott találkozóra 43 érintett telektulajdonost vártak, közel egyharmaduk vett részt az eseményen. Nagy Zoltán, Gyergyószentmiklós polgármestere hangsúlyozta:
A beruházás az Anghel Saligny program keretében elnyert támogatásból valósulhat meg, azonban a kivitelezést megelőzően rendezni kell az út nyomvonalának területviszonyait.
A beruházás során aszfaltburkolat készül, a két oldalon vízelvezető árkokkal. Mivel a meglévő mezei út keskeny és az új nyomvonal tervei kétsávos utat irányoznak elő, ezért az útmenti ingatlanokból kisebb területrészek kisajátítására van szükség.
Fotó: Gergely Imre
Amint Nagy Zoltán ismertette, a kisajátítás törvény által szabályozott eljárás, amely során kizárólag annyi terület kerül a város tulajdonába, amennyi a munkálatok elvégzéséhez feltétlenül szükséges. Az érintett területek nagysága ingatlanonként eltérő:
A kérdéses területek egy kis része belterületként van nyilvántartva, a többség azonban külterület.
A kártalanítás összegét nem az önkormányzat állapítja meg, és nem képezheti alku tárgyát. Az értéket az országos közjegyzői rendszer által évente meghatározott négyzetméterárak alapján számolják ki. A fórumon elhangzott példa szerint
Nagy Zoltán rámutatott arra is, hogy az útfejlesztés hosszabb távon növelheti az érintett területek értékét.
A kisajátítás után a kártalanításnál különbség lesz a telekkönyvezett, illetve azon telkekre vonatkozón, ahol még nincsenek rendezve a tulajdonviszonyok. Azok a tulajdonosok, akiknek telekkönyvileg rendezett tulajdonukat érinti a kisajátítás, az eljárás után azonnal megkapják a megállapított kártalanítást. Más esetekben
A Régigyár utcai beruházás egy nagyobb útfejlesztési csomag része, amely az Ady Endre utca, a Mogyorós utca, valamint a Tűzoltó utca Nyír felé vezető külső szakaszának korszerűsítését is magában foglalja. A projektek előrehaladása összefügg, mivel
Amennyiben a szerződéskötés még az idén megtörténik, a kivitelezési munkálatok jövőre elkezdődhetnek.
Fotó: Pinti Attila
A polgármester kiemelte, hogy a korszerűsített út a város közigazgatási határáig vezet majd, ahonnan Gyergyóújfalu község területén folytatódik. Hosszabb távú cél, hogy
A fórumon több hozzászólás is elhangzott. Többen kifogásolták a kártalanítás összegét, azonban Nagy Zoltán ismét hangsúlyozta, hogy
Felvetődött az is, hogy a kivitelezés során megfelelő bejáratokat kell kialakítani a mezőgazdasági területek megközelítésére. A polgármester vállalta, hogy a részletes tervek elkészítésekor ezt az igényt a tervezők felé közvetíti.
Az önkormányzat a jövő héten küldi ki a kisajátítás kezdeményezéséről szóló értesítéseket. Az érintett tulajdonosoknak ezt követően húsz nap áll rendelkezésükre, hogy benyújtsák a tulajdonjogot igazoló dokumentumokat, például az adásvételi szerződést, telekkönyvi kivonatot vagy öröklési iratokat.
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