Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.

2026. április 19., 14:522026. április 19., 14:52

A tájékoztatás szerint a közlekedésrendészet munkatársai 148 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és 491 jármű forgalmi engedélyét vették el. Az elmúlt 24 órában

országszerte 738 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 323-nak gyorshajtás, 66-nak ittasvezetés miatt

– derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből. Szombaton országszerte 2841 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2375 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán.

A jelzett időszakban 17 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök, és 57 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Emellett

11 867 szabálysértési bírságot szabtak ki 5 063 240 lej értékben.

A közlemény szerint a Blocada elnevezésű akció keretében szombaton több mint 3200 rendőr és csendőr lépett fel a közrend biztosítása, a kábítószer-forgalmazás és -fogyasztás megelőzése, valamint a közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében.

Országszerte 8085 gépjárművet ellenőriztek és 12 470 személyt igazoltattak. Alkoholtesztet 3733, drogtesztet 77 személyen végeztek.

A Blocada akció keretében 364 jogosítványt vontak be, ebből 31-et alkoholos befolyásoltság alatti járművezetés, 183-at gyorshajtás miatt. Ugyanakkor elvették 211 jármű forgalmi engedélyét – derül ki a közleményből.

szóljon hozzá! Hozzászólások
Ellenőrzéseket rendelt el a munkaügyi miniszter a fogyatékosokat foglalkoztató védett egységeknél

Ellenőrizni fogják a fogyatékossággal élő személyeket is foglalkoztató úgynevezett védett egységeket, az intézkedést Florin Manole munkaügyi miniszter rendelte el.

