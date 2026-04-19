Országos rendőrségi akció volt szombaton milliós nagyságrendű bírságokkal

Többszáz jogosítványt vontak be az elmúlt 24 órában országszerte, többek között gyorshajtás és ittasvezetés miatt – derül ki a rendőrség vasárnapi közleményéből.
A tájékoztatás szerint a közlekedésrendészet munkatársai 148 közlekedési bűncselekményt állapítottak meg az elmúlt nap, és 491 jármű forgalmi engedélyét vették el. Az elmúlt 24 órában
– derül ki a Román Rendőrség vasárnapi közleményéből. Szombaton országszerte 2841 esetben volt szükség rendőri intézkedésre, ebből 2375 alkalommal a 112-es segélyhívószámra érkezett lakossági bejelentés nyomán.
A jelzett időszakban 17 országos vagy nemzetközi körözés alatt álló személyt állítottak elő a rendőrök, és 57 személy ellen rendeltek el valamilyen kényszerintézkedést. Emellett
A közlemény szerint a Blocada elnevezésű akció keretében szombaton több mint 3200 rendőr és csendőr lépett fel a közrend biztosítása, a kábítószer-forgalmazás és -fogyasztás megelőzése, valamint a közúti közlekedés biztonságának növelése érdekében.
A Blocada akció keretében 364 jogosítványt vontak be, ebből 31-et alkoholos befolyásoltság alatti járművezetés, 183-at gyorshajtás miatt. Ugyanakkor elvették 211 jármű forgalmi engedélyét – derül ki a közleményből.
