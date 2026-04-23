Kerüljön a kosarunkba uborkaízű kis vérfű és ízletes tavaszi gomba

A bőséges csapadék igazi gombacsináló időjárásnak számít, így ilyenkor sem érdemes a négy fal között ülni. Megismerkedünk az ízletes májusi pereszkével és a tövisaljagombával, melyet sokszor az emberek könnyedén összekevernek. Egy izgalmas ehető vadnövény is kosarunkba kerülhet, a kis vérfű uborkaízű leveleivel egy egyszerű salátát is feldobhatunk.

Dakó Viola 2026. április 23., 16:042026. április 23., 16:04

A kis vérfű (Sanguisorba minor) egy kevésbé ismert ehető vadnövényünk és gyógynövényünk. Népiesen csabaíre vérfűnek is hívják, mert vérzéscsillapító, és a legenda szerint Csaba hun királyfi a sebesült katonáit a kis vérfűvel gyógyította. A növényt napsütötte száraz gyepekben, bokorerdők szegélyén, domboldalakon és alapvetően meszes talajokon találhatjuk meg. Kedvelt élőhelyein tömegesen fordul elő, a virágzási időszakban a legkönnyebb észrevenni, és ilyenkor is érdemes új lelőhelyeket keresni. Szárazságtűrő növény, régen konyhakertekben is termesztették aromás levelei miatt.

Kis vérfű az élőhelyén Fotó: Dakó Viola

A kis vérfű zsenge leveleinek uborkaíze van, és nagyon finom és frissítő hatása. Felismeréséhez keressünk ideális élőhelyet, és a fűben keresgélve fókuszáljunk a levélnyél bordó színére, így a legkönnyebb észrevenni. Most még alacsony termetű, de néhol már bimbói is vannak. 20–90 cm magasra is megnőhet a virágszára, számunkra az alsó levelek értékesek. Levelei páratlanul szárnyaltak, a levélkék formája tojásdad és sűrűn fogazott. Gömbszerű virágai kora nyártól nyílnak, hosszú lelógó porzói a szélben gyakorta lengedeznek.

Érdekes megjelenésű növény virágzás alatt, nincsenek szirmai.

Egy fejecskén belül kétféle virágot lehet megfigyelni. Felül vannak a pirosas színű nővirágok, alul pedig a hosszú, sárga porzós hímvirágokat láthatjuk. Használhatjuk salátanövényként, a napokban szendvicshez tettem, és uborka nélkül is uborkaízű lett a végeredmény, ami mindig teljesen ledöbbent. Nem lehet megunni, kissé szokatlan, hogy zöld leveleknek lehet uborkaíze. A levelek ízét erősíthetjük kevéske citromlével vagy almaecettel is, egy salátához keverve intenzívebb íze lesz így. Áztathatjuk frissítő italokba és üdítőkbe is, felaprítva limonádéba és fermentált üdítőbe is tehető. Ecetbe áztatva izgalmas fűszerecetté alakul. Leginkább nyersen javasolt fogyasztani, főzve veszít aromájából.

Kis vérfű levele Fotó: Dakó Viola

A kis vérfű levelei nagyon szépek is, a zsenge példányok levélnyele bordós árnyalatú, így dekorációként is használhatjuk. Begyűjtésnél a kisebb leveleket keressük, azokban van a legkevesebb keserűanyag. A levelek tavasszal és ősszel a legfinomabbak, a virágzás ideje alatt nyáron kicsit keserűbbek. Ilyenkor is fogyaszthatóak, de az állaguk sem olyan zsenge már. A nyári időszakban gyógynövényként érdemes gyűjteni, a virágzó növények teljes föld feletti részét kell leszedni és megszárítani. Enyhe vérzéscsillapítóként külsőleg és belsőleg is használható a főzete teaként, összehúzó hatású a benne lévő csersavaknak köszönhetően. Hasmenés, aranyér, menstruációs panaszok esetén jó segítség lehet.

Vacsorához gyűjtve: kígyóhagyma, májusi pereszke, vadárvácska Fotó: Dakó Viola

Gyógynövényként célzottan, és ne élvezeti teaként fogyasszuk, mert irritálhatja a gyomor nyálkahártyáját. Kúraszerűen alkalmazzuk szükség esetén. Várandósság és szoptatás ideje alatt kerüljük koncentrált formájú fogyasztását. Összetéveszthető az őszi vérfűvel (Sanguisorba officinalis), de másfajta élőhelyet kedvel. Magasabb termetű, a nedves láprétek és kaszálók növénye. Szintén gyógynövény, és erősebb hatású is, így gyógynövényként inkább ez a faj javasolt. Hasonló megjelenésű levelekkel találkozhatunk még, de azoknak nincs uborkás illata és íze sem. Ellenőrizzük le, amíg határozni tanuljuk a növényt, így biztosra mehetünk.

Fotó: Dakó Viola

A májusi pereszke (Calocybe gambosa) és a tövisaljagomba (Entoloma clypeatum) gyakorta keveredik össze a köztudatban egy fajjá, és egyszerűen csak tövisaljának vagy szilvafaaljának hívják őket. Mindkettő ehető és ízletes, de két külön fajról van szó. Egy kis hasonlóság valóban van közöttük, de megtanuljuk őket felismerni és jól elkülöníteni egymástól. Hasonlóság közöttük a termőidejük, az, hogy tavaszi gombafajok, és hogy a nyári hőség megérkezéséig teremnek. Közel azonos élőhelyeket kedvelnek, a galagonyák, kökények és vadgyümölcsfák, gyümölcsfák társaságában gyakoriak. Vadcseresznye és vadszilva alatt a vidékünkön sokfelé előfordulnak, de kerti gyümölcsfák alatt is jól érzik magukat.

Tövisaljagomba az élőhelyén Fotó: Dakó Viola

A májusi pereszke egy tömörebb húsú gomba, színe krémszínű vagy okkersárgás. Kalapja fiatalon félgömb alakú, majd kiterülő. A tövisaljagomba húsa vékonyabb és törékenyebb, színe szürkésbarna, és a kalap közepén jellemzően púposodó. Felülete sugarasan szálas, szárazon selymesen fénylő. Mindkettő illata lisztes, de a májusi pereszkének gyümölcsösebb, kissé virágosabb illata van. A kettő közül ez a kellemesebb, én olykor uborkásnak is érzem.

Gyorsan nyüvesedik mindkét faj, emiatt kis méretű példányait is érdemes begyűjteni még idejében.

Gyakorta egymás mellett nőnek, ha elég figyelmesek vagyunk, akkor látszik szépen a különbség a kettő között. A májusi pereszke fák társasága nélkül, legelőkön és füves részeken is előfordul. Itt picivel korábban hoz termőtesteket, és gyorsabban is nyüvesedik. Boszorkánykörben fejlődve találkozhatunk vele, akárcsak a mezei szegfűgombával vagy a vadon termő csiperkékkel. Én csak esős és hűvös tavaszokon keresem legelőkön, ilyenkor van még esély beelőzni a gombaszúnyogokat és legyeket.

Májusi pereszke az élőhelyén Fotó: Dakó Viola

A májusi pereszke lemezei fehérek vagy krémszínűek lehetnek, és spórapora fehér. A tövisaljagomba esetében ez csak fiatalon fehéres, később hússzínű, rózsás árnyalatúra változik. Spórapora rózsaszín, ez gyakorta látszik is az egymásra boruló kalapok alatt.

Én a májusi pereszkéket jobban kedvelem a vaskosabb húsuk miatt, és tartósabbak is, a tövisaljagomba a vékonyabb húsa miatt gyorsabban romlik, igyekezzünk mielőbb felhasználni.

Májusi pereszke Fotó: Dakó Viola

A sikeres élőhely felkutatásához sokféle szúrós bokor alá be kell nézni, most még takarja őket sok helyen az avar, de nemsokára látszódni fognak a világos kalapok. Patakmedrek, ligeterdők és cserjések vidékét érdemes járni, de nyitott szemmel figyeljük a májusi pereszkéket a legeltetett részeken is. A nagyon pici példányokat takarjuk vissza avarral, hogy ne száradjon ki a telep, és óvatosan járjuk be a helyet, ha találunk egy példányt. Meg kell keresni, hogy a boszorkánykör milyen irányba tart és mekkora a kiterjedése, így nem fogjuk letaposni az avar alatt lévő példányokat. Én olykor ágakat is szúrok le, így könnyebben megtalálom következőkor.

Májusi pereszkék Fotó: Dakó Viola

Egymáson kívül mérgező fajokkal is téveszthetőek, a májusi pereszke esetében a téglavörös susulykára (Inocybe erubescens) kell figyelni. Kalapja idősödve téglavörösre színeződik és kúpos-harang alakú, húsa enyhén vörösödik. A nagy döggomba (Entoloma sinuatum) jobban hasonlít rá, termőideje nyári, és inkább lomberdei faj.

Lemezei fiatalon fehérek, később sárgásak. Ez fontos ismertetőjele, a boszorkánykörben az idősebb példányok lemezét nézzük.

A májusi pereszkének fehéres, krémszínű lemezei vannak. Illata is dohos, kissé avas, semmiképp sem gyümölcsös, kellemes. A tövisaljagombák esetében több mérgező rokonfaja is hasonló megjelenésű, ezért figyeljünk, hogy csak gyümölcsfák alól gyűjtsük. A mérgező zöldesszürke döggomba (Entoloma rhodopolium) lomberdei faj és nem lisztes illatú. Változatos illata lehet, de ammóniaszagú vagy kissé gyümölcsös.

Nagy döggomba - mérgező Fotó: Dakó Viola

Mindkét gomba változatosan elkészíthető, lesütve vagy megpirítva a legfinomabbak. Rántottával, hagymásan, rizsesen, mártásosan, de levesbe téve is ízletesek. Kelttészták és tésztaételek jó tölteléke és feltéte is lehet, nálam gyakran kerül pizzára és tésztaszószba is. Jól fagyaszthatóak és savanyúságként is eltehetők ecetesen vagy tejsavas erjesztéssel, előtte hőkezeljük őket.

Figyelmesen gombásszunk, egyre több faj kezdett megjelenni, és közöttük szép számban mérgezőek is.

Kérjünk segítséget szükség esetén, és soha ne megérzés alapján fogyasszuk őket. A biztos határozóbélyegekre alapozzunk, ehhez segítségünkre lehet egy gombahatározó könyv.

Tövisaljagomba Fotó: Dakó Viola