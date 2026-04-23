Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

Felrobbantottak közel 600 világháborús lövedéket a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A veszélyes eszközöket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében.

Bodor Tünde

2026. április 23., 16:422026. április 23., 16:42

2026. április 23., 17:232026. április 23., 17:23

Közel 600 világháborús lövedéket robbantottak fel a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A lövedékeket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében, és most

ellenőrzött körülmények között semmisítették meg azokat.

Ezek között volt egy 50 kilogrammos bomba, 3 gránát, egy 82 milliméter átmérőjű lövedék, egy robbanó lövedék, valamint 587 darab különböző kaliberű gyalogsági lőszer.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

A Hargita megyei Készenléti Felügyelőség közleményében ismételten felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy

amennyiben valaki fel nem robbant lőszert talál, azonnal hívja a 112-es sürgősségi hívószámot,

az érintett területen függesszen fel mindenféle munkálatot, ne érintse meg a lövedékeket, és várja meg, míg a tűzszerészek biztonságos körülmények között elszállítják azokat.

Csíkszék Csíkkarcfalva
1 hozzászólás Hozzászólások
Ezek is érdekelhetik

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Kissé fellélegezhet a nagyszebeni csapat a csíkiak elleni meccs előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Székelyhon

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Székelyhon

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Székely Sport

Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Krónika

Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Kissé fellélegezhet a nagyszebeni csapat a csíkiak elleni meccs előtt
Székely Sport

Kissé fellélegezhet a nagyszebeni csapat a csíkiak elleni meccs előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
2026. április 22., szerda

Tömbházakat szigetelnek a Lendület sétányon Csíkszeredában

Hamarosan elkezdődnek a munkálatok a csíkszeredai Lendület sétány 2. és 4. szám alatt. A lakók együttműködését is kérik a kivitelezés felgyorsítása érdekében.

2026. április 22., szerda

Csúszik a csíkszeredai megyeháza felújítása, de a legfontosabb munkákkal időben elkészülhetnek

Nem készül el júliusig a csíkszeredai megyeháza felújítása, noha a kivitelezés feszes tempóban halad. A cél most az, hogy az európai uniós finanszírozású hőenergetikai korszerűsítést határidőre lezárják. A kiegészítő munkák később is folytatódhatnak.

2026. április 21., kedd

Szent György Napok lesznek Csíkszentgyörgyön

Kulturális és közösségi programokkal ünnepelnek Csíkszentgyörgyön, a Szent György Napokat április 24. és 26. között szervezik meg.

2026. április 20., hétfő

Vészhelyzetekre készítik fel az időseket az Ezüst Akadémia előadásán

Újraindult az Ezüst Akadémia előadássorozat Csíkszeredában, ez alkalommal Péter Szilárd, a Hargita Megyei Mentőszolgálat vezetője tart előadást. A résztvevők elméleti és gyakorlati tudással is gazdagodhatnak.

2026. április 17., péntek

Betörtek egy csíkszeredai vendéglátóhely raktárába alkoholt lopni

Őrizetbe vett két csíkszeredai férfit a rendőrség, miután feltételezhetően alkoholt loptak egy helyi vendéglátóegység raktárából.

2026. április 17., péntek

Önkéntes tűzoltóként is helytállt a csíkszeredai buszsofőr

Kigyulladt kéményt vett észre szolgálat közben egy csíkszeredai buszsofőr, aki azonnal intézkedett és segítséget hívott Csíksomlyón.

2026. április 16., csütörtök

Csíkdánfalva után most Madéfalván garázdálkodnak ismeretlen tolvajok

Több lopás és lopási kísérlet is történt az elmúlt napokban Madéfalván, ahol ismeretlenek udvarokra hatoltak be, autókat próbáltak feltörni, és kisebb-nagyobb értékeket vittek el.

2026. április 16., csütörtök

Ingyenes kutyaivartalanítás Csíkszeredában

Ingyenes ivartalanítási programot indít a keverék és közönséges fajtájú, gazdával rendelkező kutyák számára idén április és november közötti időszakban a csíkszeredai városháza.

2026. április 15., szerda

Átadták a felújított és kibővített Micimackó napközit Csíkszeredában

Modern és biztonságos körülményeket biztosító napközivé alakult át a csíkszeredai Micimackó napközi. A létesítményt több mint két és fél évig tartó építkezés után szerdán avatták fel.

2026. április 15., szerda

Halálos baleset történt Csíkszentmihálynál

Halálos kimenetelű baleset történt Csíkszentmihálynál szerda délelőtt – tájékoztat a Hargita megyei tűzoltóság.

