Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván

Bodor Tünde 2026. április 23., 16:422026. április 23., 16:42 2026. április 23., 17:232026. április 23., 17:23

Közel 600 világháborús lövedéket robbantottak fel a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A lövedékeket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében, és most

ellenőrzött körülmények között semmisítették meg azokat.

Ezek között volt egy 50 kilogrammos bomba, 3 gránát, egy 82 milliméter átmérőjű lövedék, egy robbanó lövedék, valamint 587 darab különböző kaliberű gyalogsági lőszer.

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság

A Hargita megyei Készenléti Felügyelőség közleményében ismételten felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy

amennyiben valaki fel nem robbant lőszert talál, azonnal hívja a 112-es sürgősségi hívószámot,

az érintett területen függesszen fel mindenféle munkálatot, ne érintse meg a lövedékeket, és várja meg, míg a tűzszerészek biztonságos körülmények között elszállítják azokat.

