Közel 600 lövedéket robbantottak fel Csíkkarcfalván

Fotó: Hargita megyei tűzoltóság
Felrobbantottak közel 600 világháborús lövedéket a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A veszélyes eszközöket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében.
2026. április 23., 16:42
Közel 600 világháborús lövedéket robbantottak fel a csíkkarcfalvi improvizált lőtéren Hargita és Brassó megyei tűzszerészek. A lövedékeket az elmúlt hetekben találták meg Hargita megyében, és most
Ezek között volt egy 50 kilogrammos bomba, 3 gránát, egy 82 milliméter átmérőjű lövedék, egy robbanó lövedék, valamint 587 darab különböző kaliberű gyalogsági lőszer.
A Hargita megyei Készenléti Felügyelőség közleményében ismételten felhívta a lakosság figyelmét arra, hogy
az érintett területen függesszen fel mindenféle munkálatot, ne érintse meg a lövedékeket, és várja meg, míg a tűzszerészek biztonságos körülmények között elszállítják azokat.
