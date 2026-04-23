Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

Kocsis Károly

2026. április 23., 17:052026. április 23., 17:05

A virág- és zöldnövény-árusok az ágyúöntő Gábor Áron szobra által uralt központi parkot lepték el az eladásra kínált portékáikkal. A kínálat akkor is szemet gyönyörködtető, igazi tavaszi hangulatot áraszt, ha valaki semmit sem szeretne vásárolni. A látogatók száma az idő fokozatos melegedésének is köszönhetően egyre nő, így

aki csak szombat délutánra tervezi a nézelődést a Virágvarázson, lehet, hogy már szegényesebb választékot talál.

Gajdó Szendétől, a városháza sajtóért felelős irodájának munkatársától megtudtuk, hogy az idei kiállítók gyakorlatilag visszatérő vendégek, akikkel az önkormányzat korábbi őszi és tavaszi virágvásárain rendszeresen találkozhattunk.

Délelőtt még nem volt nagy mozgás a Virágvarázson Galéria

Délelőtt még nem volt nagy mozgás a Virágvarázson

Fotó: Kocsis Károly

Így most is a helybéli egyik kertészet mellett nyujtódi, kézdiszentléleki, nyárádszeredai, marossárpataki, a gidófalvi, szotyori, maksai, mikóújfalusi és kökösi kertészetek növényei kápráztatják el a látogatókat; de az önkormányzati kertészet munkatársai is kitettek magukért.

Az egynyári és évelő virágok mellett fűszer- és gyógynövényeket, valamint csemetéket is lehet vásárolni, majdnem a tavalyi árakon,

nagy meglepetésre. Egy gelencei fiatalember érdeklődésünkre megerősítette, hogy nála „ez 90 százalékban igaz”, annak ellenére – tette hozzá –, hogy az előállításuk és megtermelésük közel kétszeresébe került a múlt évi ráfordításnak, de kénytelen figyelembe venni, hogy „az embereknek egyre kevesebb a pénzük”.

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

Az árvácska például 3 lej 50 bani, a büdöske 4 lej, a csihányvirág 5 lej, a begónia 15–20 lej, a levendula 12 lej, a szívbokor pedig – „amelyik az árnyékot szereti, ősszel eltűnik a földben, és tavasszal újrahajt” – 40 lej. Fűszernövényből bármilyen fajtát találunk 10 lejért, termesztett havasi gyopárt 15 lejért, a muskátli pedig hol 12, hol 15 lejbe kerül, de „a drágább nem magról való". Ezek szerint itt sem árt az óvatosság, hiszen virága válogatja.

A városi kertészet munkatársai is kitettek magukért Galéria

A városi kertészet munkatársai is kitettek magukért

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

• Fotó: Kocsis Károly Galéria

Fotó: Kocsis Károly

Szombat délutánig lehet válogatni Galéria

Szombat délutánig lehet válogatni

Fotó: Kocsis Károly

Háromszék Kézdivásárhely
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Ezek is érdekelhetik

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Kissé fellélegezhet a nagyszebeni csapat a csíkiak elleni meccs előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Székelyhon

Fejszével ölte meg várandós élettársát, életfogytiglant kapott
Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Székelyhon

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Székely Sport

Az alapszakaszban pontokat hullajtott Nagyváradon, ezúttal nem fér bele a botlás a Sepsi OSK-nak
Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Krónika

Kelemen Hunor a román sajtónak is elmondta, kapott-e pénzt az RMDSZ a magyar kormánytól
Kissé fellélegezhet a nagyszebeni csapat a csíkiak elleni meccs előtt
Székely Sport

Kissé fellélegezhet a nagyszebeni csapat a csíkiak elleni meccs előtt
Dragos Karin: Most a családom a prioritás
Nőileg

Dragos Karin: Most a családom a prioritás
A rovat további cikkei

2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely

Kézdivásárhely képviselőtestülete egyöntetűen, ellenvetés nélkül fogadta el 2026. évre szóló költségevetés tervezetét. A céhes város idén közel 113 millió lejből gazdálkodhat, ami tavalyhoz képest közel 14,5 millió lejes mínuszt jelent.

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely
Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely
2026. április 23., csütörtök

Tavalyhoz képest kevesebb pénzből gazdálkodhat Kézdivásárhely
2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását

Az illyefalvi önkormányzat várja azon gazdák jelentkezését, akik élnének azzal a felajánlott lehetőséggel, hogy helyben elvégeztetik a traktorok műszaki vizsgáztatását.

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
2026. április 23., csütörtök

Megkönnyíti az illyefalvi önkormányzat a gazdák számára a traktorok műszaki vizsgáztatását
2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken

Vállalkozói mentorprogramot hirdet a Diákok Éve keretében Kovászna Megye Tanácsa. A kezdeményezés olyan háromszéki vállalkozókat és elismert szakembereket szólít meg, akik a következő generációt szeretnék inspirálni saját példájukkal.

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
2026. április 23., csütörtök

Vállalkozókat keresnek diákok mentorálására Háromszéken
2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége

Intézkedniük kellett a Kovászna megyei rendőröknek két családon belüli erőszak ügyében: mindkét esetben férfi bántalmazta a feleségét. Az egyik nő távoltartási végzést kért, a másik ügyben bűnügyi eljárás is indult az agresszor ellen.

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége
Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége
2026. április 23., csütörtök

Távoltartás és nyomkövető lett a két bántalmazási ügy vége
2026. április 23., csütörtök

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el

Lefoglaltak 16 köbméter fát, és több járművet, illetve egy láncfűrészt is elkoboztak a kézdivásárhelyi rendőrök az illegális kereskedés visszaszorítását célzó ellenőrzések során április 15. és 22. között.

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
2026. április 23., csütörtök

Tettenérés után szekereket, traktort és láncfűrészt koboztak el
2026. április 22., szerda

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta

Anyagi károkat okozott egy baltával, és még a rendőrökkel szemben is agresszíven viselkedett egy férfi a Kovászna megyei Dobollón, szerdán.

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta
Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta
2026. április 22., szerda

Baltával tört-zúzott, majd a kiérkező rendőrautót is megrongálta
2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról

A papíralapú számlák kézbesítésének késése, illetve az ebből adódó adósságfelhalmazódás immár a múlté. A háromszékiek mostantól telefonos alkalmazás révén is jelenthetik a vízóra állását, törleszthetik a szolgáltatás ellenértékét.

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
2026. április 22., szerda

Telefonos applikáción keresztül értesítenek a vízhiányról
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget

Elfogytak a jegyek a 33. Szent György Napok nyitókoncertjére, de minden más zenei eseményre szóló jegyre nagy a kereslet, tudtuk meg a sepsiszentgyörgyi városi kulturális szervezőirodában.

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

A Szent György Napok nyitókoncertjének főpróbájára is beengedik a közönséget
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen

Őrizetbe vett két férfit a Kovászna megyei rendőrség, miután több autó gumiabroncsát megrongálták Kézdivásárhelyen.

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Tucatnyi autó gumiabroncsát vágták ki Kézdivásárhelyen
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy 20 éves Kovászna megyei férfit, akit kiskorú ellen elkövetett szexuális bűncselekménnyel gyanúsítanak – adja hírül a sepsiszentgyörgyi ügyészség.

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
2026. április 21., kedd

Szexuális bűncselekmény miatt került előzetesbe egy Kovászna megyei férfi
