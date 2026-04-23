Szombat délutánig várja a látogatókat a kézdivásárhelyi Virágvarázs vásár

Csütörtökön kezdődött, és szombat délutánig várja látogatóit a Kézdivásárhely főterére berendezkedett vásár. A Virágvarázs kiültetésre váró dísz- és haszonnövények gazdag és színes tárházát kínálja.

Kocsis Károly 2026. április 23., 17:052026. április 23., 17:05

A virág- és zöldnövény-árusok az ágyúöntő Gábor Áron szobra által uralt központi parkot lepték el az eladásra kínált portékáikkal. A kínálat akkor is szemet gyönyörködtető, igazi tavaszi hangulatot áraszt, ha valaki semmit sem szeretne vásárolni. A látogatók száma az idő fokozatos melegedésének is köszönhetően egyre nő, így

aki csak szombat délutánra tervezi a nézelődést a Virágvarázson, lehet, hogy már szegényesebb választékot talál.

Gajdó Szendétől, a városháza sajtóért felelős irodájának munkatársától megtudtuk, hogy az idei kiállítók gyakorlatilag visszatérő vendégek, akikkel az önkormányzat korábbi őszi és tavaszi virágvásárain rendszeresen találkozhattunk.

Délelőtt még nem volt nagy mozgás a Virágvarázson Fotó: Kocsis Károly

Így most is a helybéli egyik kertészet mellett nyujtódi, kézdiszentléleki, nyárádszeredai, marossárpataki, a gidófalvi, szotyori, maksai, mikóújfalusi és kökösi kertészetek növényei kápráztatják el a látogatókat; de az önkormányzati kertészet munkatársai is kitettek magukért.

Az egynyári és évelő virágok mellett fűszer- és gyógynövényeket, valamint csemetéket is lehet vásárolni, majdnem a tavalyi árakon,

nagy meglepetésre. Egy gelencei fiatalember érdeklődésünkre megerősítette, hogy nála „ez 90 százalékban igaz”, annak ellenére – tette hozzá –, hogy az előállításuk és megtermelésük közel kétszeresébe került a múlt évi ráfordításnak, de kénytelen figyelembe venni, hogy „az embereknek egyre kevesebb a pénzük”.

Fotó: Kocsis Károly

Az árvácska például 3 lej 50 bani, a büdöske 4 lej, a csihányvirág 5 lej, a begónia 15–20 lej, a levendula 12 lej, a szívbokor pedig – „amelyik az árnyékot szereti, ősszel eltűnik a földben, és tavasszal újrahajt” – 40 lej. Fűszernövényből bármilyen fajtát találunk 10 lejért, termesztett havasi gyopárt 15 lejért, a muskátli pedig hol 12, hol 15 lejbe kerül, de „a drágább nem magról való". Ezek szerint itt sem árt az óvatosság, hiszen virága válogatja.

A városi kertészet munkatársai is kitettek magukért Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly

Fotó: Kocsis Károly