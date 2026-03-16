Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.

A Maros megyei Gépjárművezetői Engedélyek és Jármű-nyilvántartási Közszolgálathoz naponta 350–450 személy fordul ügyeket intézni, online előjegyzés nyomán. A zsúfoltság elkerülése érdekében

tavaly Szászrégenben nyitottak egy munkapontot, míg március 16-án, hétfőn egy újabbat Segesváron.

A segesvári munkapontot még hivatalos meg sem nyitották, de már sorban álltak az emberek, hogy az autók beíratásával, átíratásával és a gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyeiket intézzék.

A hétfőn délelőtti rövid ceremónián Iulian Sîrbu, Segesvár polgármestere örvendetesnek nevezte, hogy hosszas előkészületek után a helyi rendőrség 1918. december 1. utca 8–10. szám alatti székházában sikerült megnyitni a munkapontot. Itt hétfőn és szerdán 9–14 óra között fogadják az ügyfeleket, a honlapon online lehet időpontot foglalni.

Raul Cazan, a Maros megyei Gépjárművezetői Engedélyek és Jármű-nyilvántartási Közszolgálat vezetője arról beszélt, hogy