Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Hétfőn nyitották meg a munkapontot, már ügyfeleket is fogadtak
Fotó: Segesvári Polgármesteri Hivatal
Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.
2026. március 16., 16:10
A Maros megyei Gépjárművezetői Engedélyek és Jármű-nyilvántartási Közszolgálathoz naponta 350–450 személy fordul ügyeket intézni, online előjegyzés nyomán. A zsúfoltság elkerülése érdekében
A segesvári munkapontot még hivatalos meg sem nyitották, de már sorban álltak az emberek, hogy az autók beíratásával, átíratásával és a gépjárművezetői engedélyekkel kapcsolatos ügyeiket intézzék.
Iulian Sîrbu Segesvár polgármestere
A hétfőn délelőtti rövid ceremónián Iulian Sîrbu, Segesvár polgármestere örvendetesnek nevezte, hogy hosszas előkészületek után a helyi rendőrség 1918. december 1. utca 8–10. szám alatti székházában sikerült megnyitni a munkapontot. Itt hétfőn és szerdán 9–14 óra között fogadják az ügyfeleket, a honlapon online lehet időpontot foglalni.
Raul Cazan, a Maros megyei Gépjárművezetői Engedélyek és Jármű-nyilvántartási Közszolgálat vezetője arról beszélt, hogy
lehetőséget teremtve, hogy az emberek lakhelyükhöz közel intézzék a gépkocsikkal kapcsolatos hivatalos ügyeiket.
