A magyar tannyelvű intézménybe vagy osztályba járó gyermekek támogatási kérelmeit a Szülőföldön Magyarul Program keretében

2026. március 17. és április 16. között nyújthatják be

a szülők vagy a törvényes képviselők, kizárólag elektronikusan a www.mipont.hu felületen – értesít a Magyar Kormány megbízásából a Rákóczi Szövetség.

A Szülőföldön Magyarul Program a magyar állam gondoskodását és támogatását hivatott kifejezni a külhoni magyar intézményeket látogató diákok, hallgatók és családjaik iránt. A támogatás összege a 2025–2026-os tanévre diákonként bruttó 100 ezer forint – olvasható a Rákóczi Szövetség értesítőjében, amelyben arra is kitérnek, hogy a mipont.hu felület használata még egyszerűbbé vált, emellett hasznos oktatóvideók, chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a benyújtás folyamatát.

A Rákóczi Szövetség a program digitalizációjában és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában vállal szerepet. Romániában a benyújtott kérelmek érvényességét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) végzi.