Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.
A magyar tannyelvű intézménybe vagy osztályba járó gyermekek támogatási kérelmeit a Szülőföldön Magyarul Program keretében
a szülők vagy a törvényes képviselők, kizárólag elektronikusan a www.mipont.hu felületen – értesít a Magyar Kormány megbízásából a Rákóczi Szövetség.
A Szülőföldön Magyarul Program a magyar állam gondoskodását és támogatását hivatott kifejezni a külhoni magyar intézményeket látogató diákok, hallgatók és családjaik iránt. A támogatás összege a 2025–2026-os tanévre diákonként bruttó 100 ezer forint – olvasható a Rákóczi Szövetség értesítőjében, amelyben arra is kitérnek, hogy a mipont.hu felület használata még egyszerűbbé vált, emellett hasznos oktatóvideók, chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a benyújtás folyamatát.
A Rákóczi Szövetség a program digitalizációjában és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában vállal szerepet. Romániában a benyújtott kérelmek érvényességét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) végzi.
Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.
Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.
Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.
Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.
Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.
Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.
Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.
Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.
