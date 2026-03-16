Új hír a Szülőföldön Magyarul Programról: március 17-től lehet igényelni a támogatást

• Fotó: Haáz Vince

Kiközölte a Rákóczi Szövetség a Szülőföldön Magyarul Program idei támogatásigénylési időszakát.

Székelyhon

2026. március 16., 19:422026. március 16., 19:42

A magyar tannyelvű intézménybe vagy osztályba járó gyermekek támogatási kérelmeit a Szülőföldön Magyarul Program keretében

2026. március 17. és április 16. között nyújthatják be

a szülők vagy a törvényes képviselők, kizárólag elektronikusan a www.mipont.hu felületen – értesít a Magyar Kormány megbízásából a Rákóczi Szövetség.

A Szülőföldön Magyarul Program a magyar állam gondoskodását és támogatását hivatott kifejezni a külhoni magyar intézményeket látogató diákok, hallgatók és családjaik iránt. A támogatás összege a 2025–2026-os tanévre diákonként bruttó 100 ezer forint – olvasható a Rákóczi Szövetség értesítőjében, amelyben arra is kitérnek, hogy a mipont.hu felület használata még egyszerűbbé vált, emellett hasznos oktatóvideók, chatbot és a Rákóczi Szövetség ügyfélszolgálata is segíti a benyújtás folyamatát.

A Rákóczi Szövetség a program digitalizációjában és a kérelmek benyújtásának lebonyolításában vállal szerepet. Romániában a benyújtott kérelmek érvényességét a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) végzi.

Belföld Oktatás Társadalom
szóljon hozzá! Hozzászólások
2026. március 16., hétfő

Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott

Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.

2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.

2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

2026. március 16., hétfő

Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

2026. március 16., hétfő

A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez csatlakozhat nyártól Románia

Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.

2026. március 16., hétfő

Hargita megyében hat iskola bojkottálja a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját

Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.

2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

2026. március 16., hétfő

A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
2026. március 16., hétfő

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája

Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.

