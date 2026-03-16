Összeszólalkoztak, majd az ittas vendég 10 ezer lejes kárt okozott

Fotó: László Ildikó

Fotó: László Ildikó

Összeveszett a vendéglátóegység üzemeltetőjével, majd több mint 10 ezer lej értében rongált meg javakat egy férfi Salamás községben szombaton, akit azóta őrizetbe vettek a hatóságok – tájékoztat a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Fülöp-Székely Botond

2026. március 16., 17:59

2026. március 16., 18:002026. március 16., 18:00

Szombaton este nyolc órakor értesítették a hatóságokat, hogy egy agresszív férfi rongálja a vagyontárgyakat egy Salamás községi vendéglátóegységben – derül ki a rendőrségi tájékoztatásból.

Hirdetés

A helyszínre érkező rendőrök megállapították, hogy egy

44 éves, ittas állapotban lévő férfi összeveszett a lokál üzemeltetőjével, majd dühében összetört egy tévét, több bútordarabot és italosüveget, amivel nagyjából 10 ezer lej értékű kárt okozott.

A rendőrök elfogták a tettest majd 24 órás őrizetbe vették. A nyomozás az ügyészség koordinálásával folytatódik.

Gyergyószék Bűnügy Rendőrség
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 16., hétfő

Megkönnyített ügyintézés: munkapontot nyitott Segesváron a gépjármű-nyilvántartó

Szászrégen után hétfőn Segesváron is megnyílt a gépjármű-nyilvántartási iroda, ami mintegy ötvenezer személyt szolgál ki.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez csatlakozhat nyártól Románia

Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Hargita megyében hat iskola bojkottálja a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját

Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája

Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
