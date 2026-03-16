Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.
2026. március 16., 14:38
A román diplomácia vezetője szerint Bukarest egyik legfontosabb célja a közel-keleti konfliktus eszkalációjának megakadályozása, mert csak ezt biztosítja, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás.
– ismerteti az Agerpres.
A külügyminiszter elmondta, hogy Románia elsőként vette igénybe a rescEU európai mechanizmust azoknak az állampolgároknak a hazaszállítására, akik a közel-keleti konfliktus térségeiben rekedtek.
A közel-keleti válság kapcsán Țoiu elmondta, hogy Románia az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban növelte védelmi képességeit. Emlékeztetett arra, hogy az országban 2016 óta működik az amerikai-román együttműködésben létrehozott rakétavédelmi rendszer Deveselun, és
A Külügyek Tanácsának ülése után a külügyminiszter Bukarestbe utazik, ahol a parlament szakbizottságai előtt ismerteti a külügyminisztérium költségvetési tervezetét.
