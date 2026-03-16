Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Képünk illusztráció

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

Székelyhon

2026. március 16., 14:38

2026. március 16., 14:39

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A román diplomácia vezetője szerint Bukarest egyik legfontosabb célja a közel-keleti konfliktus eszkalációjának megakadályozása, mert csak ezt biztosítja, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás.

Beszámolt arról, hogy a miniszterelnök jelenleg kőolajtermelő vállalatokkal tárgyal, mivel a kormány szándéka ellenőrzés alatt tartani az árakat

– ismerteti az Agerpres.

A külügyminiszter elmondta, hogy Románia elsőként vette igénybe a rescEU európai mechanizmust azoknak az állampolgároknak a hazaszállítására, akik a közel-keleti konfliktus térségeiben rekedtek.

Hirdetés

A közel-keleti válság kapcsán Țoiu elmondta, hogy Románia az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban növelte védelmi képességeit. Emlékeztetett arra, hogy az országban 2016 óta működik az amerikai-román együttműködésben létrehozott rakétavédelmi rendszer Deveselun, és

Washington további – kizárólag védelmi – katonai képességeket telepít Romániába.

A Külügyek Tanácsának ülése után a külügyminiszter Bukarestbe utazik, ahol a parlament szakbizottságai előtt ismerteti a külügyminisztérium költségvetési tervezetét.

Külföld Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 16., hétfő

Hűvösebb napok után a csillagászati tavasz hoz felmelegedést

Hűvösebb napokkal indul a hét Erdélyben, helyenként fagypont alatti minimumokkal. Március 21-től, a csillagászati tavasz kezdetétől azonban fokozatos felmelegedés várható, miközben a csapadék esélye egyelőre alacsony marad.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Az újrahasznosítás és a vintage is fontos szempont volt az újonnan nyílt szociális bemutatóüzletnél

Különleges üzlet nyitotta meg kapuit hétfőn Marosvásárhelyen: az Ecostil szociális vállalkozás bemutatóterme olyan helyszín, ahol az upcycling – értéknövelő újrahasznosítás – és kézműves termékek mellett vintage ruhadarabok is várják az érdeklődőket.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

A világ legfejlettebb gazdaságait tömörítő szervezethez csatlakozhat nyártól Románia

Románia még az idén nyáron meghívást kaphat a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe (OECD) – jelentette ki hétfőn Mathias Cormann, a nemzetközi szervezet főtitkára.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Hargita megyében hat iskola bojkottálja a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját

Hat Hargita megyei iskolában nem szervezik meg a héten a nyolcadikosok próba-képességvizsgáját, miután a tanárok a szakszervezetek felszólítására úgy döntöttek, hogy bojkottálják az országos felmérést.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Döntő hét a parlamentben: kezdődik a 2026-os költségvetés-tervezet vitája

Hétfőn kerül a parlament illetékes szakbizottságai elé a 2026-os állami költségvetés tervezete.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

A marosvásárhelyi helyi tanács jóváhagyta a gépjárműadók csökkentését 2026-ra
2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Bojkott árnyékában kezdődik a nyolcadikosok próba-képességvizsgája

Hétfőn a román nyelv és irodalom vizsgával kezdődik a nyolcadikosok országos próbafelmérése.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
2026. március 16., hétfő

Üzemanyagárak: nem várt következményei lehetnek az ársapkának a kormányfő szerint

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint alapos elemzésre van szükség az üzemanyagárak esetleges hatósági korlátozása előtt, mert az állami beavatkozásoknak nem várt mellékhatásaik is lehetnek.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Hegyi levegő, ásványvíz, gyógyulás – balneológiai kezelések Tusnádfürdőn

Tusnádfürdő balneológiai hagyományai ma is élnek: a Hotel Tusnád kezelőbázisán a természetes gyógytényezők és a modern fizioterápia segítik a mozgásszervi és keringési betegségek kezelését – sok vendég már évtizedek óta visszajár a kúrákra.

2026. március 16., hétfő

2026. március 16., hétfő

Az Egyik csata a másik után nyerte a legjobb film Oscarját, a másik nagy nyertes a Bűnösök lett

Paul Thomas Anderson lett a legjobb rendező, és Egyik csata a másik után című filmje nyerte el a 98. Oscar-díjátadó gála fődíját is vasárnap este a Los Angeles-i Dolby Színházban.

2026. március 16., hétfő

Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!