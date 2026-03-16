Külügyminiszter: biztosítanunk kell, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás

Oana Țoiu külügyminiszter a Külügyek Tanácsának (CAE) hétfői brüsszeli ülése előtt kijelentette, hogy Románia egyik prioritása az energiaárak kordában tartása a közel-keleti háború körülményei között.

A román diplomácia vezetője szerint Bukarest egyik legfontosabb célja a közel-keleti konfliktus eszkalációjának megakadályozása, mert csak ezt biztosítja, hogy ne legyen tartós az energiaárakra nehezedő nyomás.

Beszámolt arról, hogy a miniszterelnök jelenleg kőolajtermelő vállalatokkal tárgyal, mivel a kormány szándéka ellenőrzés alatt tartani az árakat

– ismerteti az Agerpres.

A külügyminiszter elmondta, hogy Románia elsőként vette igénybe a rescEU európai mechanizmust azoknak az állampolgároknak a hazaszállítására, akik a közel-keleti konfliktus térségeiben rekedtek.

A közel-keleti válság kapcsán Țoiu elmondta, hogy Románia az Egyesült Államok segítségével az elmúlt napokban növelte védelmi képességeit. Emlékeztetett arra, hogy az országban 2016 óta működik az amerikai-román együttműködésben létrehozott rakétavédelmi rendszer Deveselun, és