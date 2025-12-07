Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása

A neogótikus épület tetőszerkezete rossz állapotba került, így a teljes felújítás halaszthatatlan
Fotó: Gergely Imre
Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.
A templom felújítása már korábban esedékes volt, ám tavasszal, a beázás miatt a templomtorony párkányának egy nagyobb darabja leszakadt és betörte a tetőt. Bár a sürgős javítást akkor elvégezték, nyilvánvalóvá vált, hogy az 1878-ban épült, neogótikus, „fényes templomként” is emlegetett épület
Bartos Károly plébános érdeklődésünkre elmondta: a templom teljes tetőszerkezete felújításra szorul, mivel az eredeti, közel 150 éves bádogborítás elrozsdásodott és több helyen beázott, ami a faszerkezetek elkorhadásához vezetett.
A munkálatokat a plébánia saját forrásaiból kezdték el, ugyanakkor támogatást kaptak a magyar kormánytól, Hargita Megye Tanácsától, és a napokban megérkezett a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának 300 ezer lejes hozzájárulása is.
Fotó: Gergely Imre
A plébános kiemelte, sikerült olyan kivitelezőt találni, aki az eredeti számításokhoz képest jóval kedvezőbb áron vállalta a munkát, és kiváló minőségben dolgozik.
– hangsúlyozta. A torony felújításának költsége meghaladja az egymillió lejt. A különféle intézmények támogatása mellett a gyergyócsomafalvi hívek is jelentős mértékben hozzájárulnak a munkálatokhoz adományaikkal.
A kedvező időjárásnak köszönhetően a munkások jól haladnak:
A torony felújítása még tart, amíg az időjárás engedi, és jövő évben fogják befejezni. Ezt követi a templom teljes külső renoválása. Hosszabb távon belső felújításra is szükség lesz.
Fotó: Gergely Imre
Kántor Boglárka parlamenti képviselő közbenjárt a kormányzati támogatás megszerzésében. Mint fogalmazott, „a csomafalvi templom olyan csodálatos létesítmény, amely megérdemli, hogy új pompában tündököljön, ahogyan az erős csomafalvi közösség is megérdemli, hogy mindez megvalósuljon”.
