Kormányzati támogatással folytatódhat a gyergyócsomafalvi templom felújítása

A neogótikus épület tetőszerkezete rossz állapotba került, így a teljes felújítás halaszthatatlan

Zajlik a gyergyócsomafalvi Szent Péter és Pál templom felújítása: az elmúlt hónapokban több mint 400 ezer lej értékű munkát sikerült elvégezni. A torony jövőre elkészülhet, ezt követően pedig nekiláthatnak a teljes külső felújításnak.

Gergely Imre 2025. december 07., 11:592025. december 07., 11:59

A templom felújítása már korábban esedékes volt, ám tavasszal, a beázás miatt a templomtorony párkányának egy nagyobb darabja leszakadt és betörte a tetőt. Bár a sürgős javítást akkor elvégezték, nyilvánvalóvá vált, hogy az 1878-ban épült, neogótikus, „fényes templomként” is emlegetett épület

teljes tetőszerkezete rossz állapotba került, így a teljes felújítás halaszthatatlan.

Bartos Károly plébános érdeklődésünkre elmondta: a templom teljes tetőszerkezete felújításra szorul, mivel az eredeti, közel 150 éves bádogborítás elrozsdásodott és több helyen beázott, ami a faszerkezetek elkorhadásához vezetett. Hirdetés A munkálatokat a plébánia saját forrásaiból kezdték el, ugyanakkor támogatást kaptak a magyar kormánytól, Hargita Megye Tanácsától, és a napokban megérkezett a román kormány Vallásügyi Államtitkárságának 300 ezer lejes hozzájárulása is.

Fotó: Gergely Imre

A plébános kiemelte, sikerült olyan kivitelezőt találni, aki az eredeti számításokhoz képest jóval kedvezőbb áron vállalta a munkát, és kiváló minőségben dolgozik.

Az a cél, hogy száz évig ne kelljen újra hozzányúlni”

– hangsúlyozta. A torony felújításának költsége meghaladja az egymillió lejt. A különféle intézmények támogatása mellett a gyergyócsomafalvi hívek is jelentős mértékben hozzájárulnak a munkálatokhoz adományaikkal. A kedvező időjárásnak köszönhetően a munkások jól haladnak:

eltávolították a tönkrement faszerkezetet és gerendákat, helyükre új elemek kerültek, és a bádogosmunkák egy részével is megvannak.

A torony felújítása még tart, amíg az időjárás engedi, és jövő évben fogják befejezni. Ezt követi a templom teljes külső renoválása. Hosszabb távon belső felújításra is szükség lesz.

Fotó: Gergely Imre