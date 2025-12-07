Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának

Szemet szúrt a magyar nemzeti lobogó a román focihuligánoknak • Fotó: Rafain Zoltán/Facebook

Szemet szúrt a magyar nemzeti lobogó a román focihuligánoknak

Fotó: Rafain Zoltán/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egy zászlóval kevesebb lobogott advent második vasárnapjának reggelén a tusnádi közbirtokosság épületénél. A község polgármestere csalódottan vette tudomásul, hogy a román focihuligánok éjszaka letépték és magukkal vitték a magyar zászlót.

Farkas Orsolya

2025. december 07., 13:592025. december 07., 13:59

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Tegnap még meghittségben gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját, ma azonban kellemetlen hírekkel kellett szembesülnie Molnár Józsefnek, Tusnád község polgármesterének. Az elöljáró a Székelyhontól értesült a zászló letépéséről, és miután leellenőrizte a helyszínt, megerősítette:

a székely lobogó mellől hiányzik a magyar.

A nemzeti jelképek az országút mentén, a közbirtokosság épületénél voltak felállítva, áprilisban újakat helyeztek ki, miután a Steaua Bukarest szurkolói leszaggatták a régieket. Ez alkalommal az FC Argeș ultrái voltak a tettesek.

korábban írtuk

Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval
Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval

Ismét kiviselték magukat a román fociultrák Hargita megyében: ezúttal az FC Argeș szurkolói szedtek le egy magyar zászlót egy oszlopról Újtusnádon, Csíkszeredából hazafele menet.

Molnár József csalódott, különösen azért, mert épp az adventi időszakban történt, amikor mindenki a szeretet ünnepére készül. „A fociban vannak nyertesek, vesztesek, ezt el kell fogadni, de nem szabadna a rongálásról szóljon.

Idézet
Azzal, hogy megrongálnak egy zászlót, egy szimbólumot, azzal nem lesznek ügyesebbek, nem lesz több kenyér az asztalon”

– fogalmazott.

Hirdetés

Hozzátette, egyelőre nem tűnik célszerűnek feljelentést tenni, ezzel ugyanis csak kedvükre tesznek a provokátoroknak.

Idézet
Járjunk mi annyival előbb, főleg az adventi időszakra tekintettel, hogy tudjunk ezen túllépni, egy újabb zászlót tenni és örvendeni annak, ami van, ugyanakkor sajnálni őket, hogy ők csak ennyire képesek”

– emelte ki a községvezető.

A román fociultrák októberben Udvarhelyszéken is megjárták magukat, és több, az útjukba kerülő székely lobogót is letéptek, elloptak a Kolozsvári U és az FK Csíkszereda mérkőzése napján. Akkor Szentábrahám és Etéd községekben, továbbá Szentegyházán randalíroztak a szurkolók.

korábban írtuk

Megtörténtek a feljelentések a zászlórongálások ügyében
Megtörténtek a feljelentések a zászlórongálások ügyében

Összesen öt rendőrségi feljelentés történt, de ennél több helyen is rongáltak, illetve loptak székely zászlókat a Kolozsvári U focihuligánjai szombaton Udvarhelyszéken. A hatóságok a tettesek beazonosításán és előállításán dolgoznak.

Csíkszék Tusnád
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
5 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Hirdetés
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt

Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
2025. december 11., csütörtök

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit

Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
2025. december 11., csütörtök

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
Hirdetés
2025. december 11., csütörtök

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével

Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
2025. december 11., csütörtök

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
2025. december 09., kedd

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze

Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
2025. december 09., kedd

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
2025. december 09., kedd

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában

Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
2025. december 09., kedd

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!