Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának

Egy zászlóval kevesebb lobogott advent második vasárnapjának reggelén a tusnádi közbirtokosság épületénél. A község polgármestere csalódottan vette tudomásul, hogy a román focihuligánok éjszaka letépték és magukkal vitték a magyar zászlót.

Tegnap még meghittségben gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját, ma azonban kellemetlen hírekkel kellett szembesülnie Molnár Józsefnek, Tusnád község polgármesterének. Az elöljáró a Székelyhontól értesült a zászló letépéséről , és miután leellenőrizte a helyszínt, megerősítette:

A nemzeti jelképek az országút mentén, a közbirtokosság épületénél voltak felállítva, áprilisban újakat helyeztek ki, miután a Steaua Bukarest szurkolói leszaggatták a régieket. Ez alkalommal az FC Argeș ultrái voltak a tettesek.

Molnár József csalódott, különösen azért, mert épp az adventi időszakban történt, amikor mindenki a szeretet ünnepére készül. „A fociban vannak nyertesek, vesztesek, ezt el kell fogadni, de nem szabadna a rongálásról szóljon.