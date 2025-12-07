Tusnádon nem ülnek fel a focihuligánok provokációjának

Szemet szúrt a magyar nemzeti lobogó a román focihuligánoknak
Fotó: Rafain Zoltán/Facebook
Egy zászlóval kevesebb lobogott advent második vasárnapjának reggelén a tusnádi közbirtokosság épületénél. A község polgármestere csalódottan vette tudomásul, hogy a román focihuligánok éjszaka letépték és magukkal vitték a magyar zászlót.
Tegnap még meghittségben gyújtották meg az adventi koszorú második gyertyáját, ma azonban kellemetlen hírekkel kellett szembesülnie Molnár Józsefnek, Tusnád község polgármesterének. Az elöljáró a Székelyhontól értesült a zászló letépéséről, és miután leellenőrizte a helyszínt, megerősítette:
A nemzeti jelképek az országút mentén, a közbirtokosság épületénél voltak felállítva, áprilisban újakat helyeztek ki, miután a Steaua Bukarest szurkolói leszaggatták a régieket. Ez alkalommal az FC Argeș ultrái voltak a tettesek.
Ismét kiviselték magukat a román fociultrák Hargita megyében: ezúttal az FC Argeș szurkolói szedtek le egy magyar zászlót egy oszlopról Újtusnádon, Csíkszeredából hazafele menet.
Molnár József csalódott, különösen azért, mert épp az adventi időszakban történt, amikor mindenki a szeretet ünnepére készül. „A fociban vannak nyertesek, vesztesek, ezt el kell fogadni, de nem szabadna a rongálásról szóljon.
– fogalmazott.
Hozzátette, egyelőre nem tűnik célszerűnek feljelentést tenni, ezzel ugyanis csak kedvükre tesznek a provokátoroknak.
– emelte ki a községvezető.
A román fociultrák októberben Udvarhelyszéken is megjárták magukat, és több, az útjukba kerülő székely lobogót is letéptek, elloptak a Kolozsvári U és az FK Csíkszereda mérkőzése napján. Akkor Szentábrahám és Etéd községekben, továbbá Szentegyházán randalíroztak a szurkolók.
Összesen öt rendőrségi feljelentés történt, de ennél több helyen is rongáltak, illetve loptak székely zászlókat a Kolozsvári U focihuligánjai szombaton Udvarhelyszéken. A hatóságok a tettesek beazonosításán és előállításán dolgoznak.
Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.
Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.
Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.
Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.
Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.
Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.
Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.
Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?
Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.
Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.
5 hozzászólás