Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval

• Fotó: képernyőmentés/Ultras România 1918 Facebook-oldal

Fotó: képernyőmentés/Ultras România 1918 Facebook-oldal

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Ismét kiviselték magukat a román fociultrák Hargita megyében: ezúttal az FC Argeș szurkolói szedtek le egy magyar zászlót egy oszlopról Újtusnádon, Csíkszeredából hazafele menet.

Székelyhon

2025. december 07., 10:332025. december 07., 10:33

2025. december 07., 13:042025. december 07., 13:04

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A történekről videófelvételt is készítettek, amelyet aztán az Ultras România 1918 nevű Facebook-oldalon tettek közzé. A pár másodperces videón az látható, hogy egy férfi egy fémoszlopra csimpaszkodik fel, miközben két társa alulról tartja, majd leveszi az oda kihelyezett magyar zászlót.

Bár a videó leírásában Csíkszeredát jelölték meg helyszínként, az eset valójában a Tusnád községhez tartozó Újtusnádon történt, a település Csíkszereda felőli kijáratánál.

Hirdetés

Nem ez az első alkalom, hogy a román fociultrák zászlókat szaggatnak Hargita megyében. Októberben a Kolozsvári U szurkolói téptek le székely zászlókat több udvarhelyszéki településen, miután csapatuk kikapott az FK Csíkszeredától. Az esetek egy részét térfigyelő kamerák is rögzítették.

korábban írtuk

Székely zászlókat szagattak az U-fociultrák Etéd községben
Székely zászlókat szagattak az U-fociultrák Etéd községben

Székely zászlókat téptek le Énlakán és Kőrispatakon a Kolozsvári U futballcsapat szurkolói szombaton, miután csapatuk kikapott az FK Csíkszeredától. Emellett a meccsre igyekezve is rongáltak. A károsultak rendőrségi feljelentést készülnek tenni.

korábban írtuk

Szentegyházán is letéptek egy székely zászlót – ezt is megörökítette egy térfigyelő kamera
Szentegyházán is letéptek egy székely zászlót – ezt is megörökítette egy térfigyelő kamera

Dagad a botrány: nemcsak Csekefalván, Kőrispatakon és Énlakán, hanem Szentegyházán is megrongáltak, illetve elloptak egy székely zászlót a szombati FK Csíkszereda és Kolozsvári U meccsre igyekvő focihuligánok. Ebben az esetben is feljelentést tesznek.

Az FK Csíkszereda szombaton hazai pályán fogadta az FC Argeș csapatát a Szuperliga 19. fordulójában. A gyenge formában focizó hazaiak kétgólos vereséget szenvedtek a vendégektől.

korábban írtuk

A kaput nem találta el az FK Csíkszereda, alul is maradt az újoncok párharcában (videóval)
A kaput nem találta el az FK Csíkszereda, alul is maradt az újoncok párharcában (videóval)

Nem kápráztatta el játékával szurkolóit az FK Csíkszereda, erőtlenek voltak a támadásai. Ezt a ziccert nem hagyta kihasználatlanul a jó formában lévő FC Argeș a labdarúgó Szuperliga 19. fordulójának meccsén.

Csíkszék Csíkszereda Tusnád
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
2 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn

Jól halad a két, egyenként hat lakásos társasház építése Tusnádfürdőn, amelyeket fiatal orvosok és tanárok számára ajánl majd fel az önkormányzat. A csekély energiaigényű épületek európai uniós támogatással készülnek, a munka télen sem áll le.

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
2025. december 15., hétfő

Télen sem áll le a társasházépítés Tusnádfürdőn
Hirdetés
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család

Sokan emlékeznek a családra, akiknek a házát pillanatok alatt lángba borította egy kigyulladt karácsonyfa. Alig egy évvel később, a szeretet ünnepéhez közeledve beköltözhettek a közösség segítségével épített új otthonukba.

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Otthon, ahová hazatér a kászonújfalvi család
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt

Pénz után kutattak az ismeretlen tettesek, akik három autót is feltörtek vasárnap Csíkszentmártonban az esti szentmise ideje alatt, a templom közelében. Az egyik járműből elloptak egy táskát, amely 3000 lejt tartalmazott. A rendőrség nyomoz.

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Három autót törtek fel Csíkszentmártonban a vasárnapi esti mise alatt
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában

Több hónapja van lezárva felújítás miatt Csíkszereda egyik nem túl hosszú, de jelentős forgalmat bonyolító utcája, a Szentkirály utca. A munkálatokat nemsokára befejezik, és a forgalom is újraindulhat.

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
2025. december 12., péntek

Nemsokára megnyílik a forgalom előtt a Szentkirály utca Csíkszeredában
Hirdetés
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt

Ünnepélyesen átadták a gyimesfelsőloki SkiGyimes Hotel és Wellness négycsillagos komplexumát, amely a magyar kormány támogatásával épült fel, és 55 új munkahelyet teremt a térségben.

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Gyimesfelsőlok gyöngyszeme – ünnepélyesen átadták az új SkiGyimes Hotelt
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot

Közösségünk pótolhatatlan építészt, nagy műveltséggel rendelkező, nagybetűs Embert veszített el – írta Korodi Attila csíkszeredai polgármester Tövissi Zsoltra emlékezve. Egyúttal bejelentette, Csíkszereda Pro Urbe díjával tüntetik ki az elhunytat.

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
2025. december 11., csütörtök

Posztumusz Pro Urbe díjjal tüntetik ki Tövissi Zsoltot
2025. december 11., csütörtök

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit

Elütötték Csíkszereda közelében, a 13A jelzésű országúton azt a szarvasünőt, amely jó ideje bukkant fel időről időre a környéken, szelíden lépett az autókhoz, és már-már látványosságnak számított.

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
2025. december 11., csütörtök

Elütötték a szelíd szarvasünőt Csíkszereda közelében – állatorvos vizsgálja a sérüléseit
Hirdetés
2025. december 11., csütörtök

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével

Fekvőrendőröket öntöttek néhány napja Csíkszereda két kijáratánál, Csomortán és Csíkpálfalva irányában. A sebességcsökkentő küszöbök miatt többen is rákérdeztek: mivel indokolja a városháza a forgalomlassító elemek lakott területen kívüli megöntését?

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
2025. december 11., csütörtök

Nem mindenki elégedett a csíkszeredai városháza fekvőrendőrös igyekezetével
2025. december 09., kedd

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze

Az első Erdélyi Egyetemi Börze az Országos Magyar Diákszövetség (OMDSZ) szervezésében december 4-én valósult meg Csíkszeredában, az Erőss Zsolt Arénában. Az esemény valódi hiánypótló kezdeményezésként szolgálta az erdélyi magyar középiskolásokat.

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
2025. december 09., kedd

Népszerű volt Csíkszeredában az első Erdélyi Egyetemi Börze
2025. december 09., kedd

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában

Szekeres Attila heraldikus tart előadást Csíkszeredában, pénteken 18 órától a Csíki Székely Múzeum protokolltermében.

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
2025. december 09., kedd

Előadás a Báthoriak címereiről Csíkszeredában
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!