Magyar zászlót téptek le a román fociultrák Újtusnádon – videóval

Ismét kiviselték magukat a román fociultrák Hargita megyében: ezúttal az FC Argeș szurkolói szedtek le egy magyar zászlót egy oszlopról Újtusnádon, Csíkszeredából hazafele menet.

A történekről videófelvételt is készítettek, amelyet aztán az Ultras România 1918 nevű Facebook-oldalon tettek közzé. A pár másodperces videón az látható, hogy egy férfi egy fémoszlopra csimpaszkodik fel, miközben két társa alulról tartja, majd leveszi az oda kihelyezett magyar zászlót.

Bár a videó leírásában Csíkszeredát jelölték meg helyszínként, az eset valójában a Tusnád községhez tartozó Újtusnádon történt, a település Csíkszereda felőli kijáratánál.

Nem ez az első alkalom, hogy a román fociultrák zászlókat szaggatnak Hargita megyében. Októberben a Kolozsvári U szurkolói téptek le székely zászlókat több udvarhelyszéki településen, miután csapatuk kikapott az FK Csíkszeredától. Az esetek egy részét térfigyelő kamerák is rögzítették.

Az FK Csíkszereda szombaton hazai pályán fogadta az FC Argeș csapatát a Szuperliga 19. fordulójában. A gyenge formában focizó hazaiak kétgólos vereséget szenvedtek a vendégektől.