Változékony és az ilyenkor megszokottnál enyhébb időre számíthatunk a következő két hétben, december 18. után várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) december 8. és 21. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.

A hétfőn közzétett előrejelzés szerint Erdélyben és Máramarosban a sokévi átlagnál magasabb hőmérsékleti értékek várhatók a vizsgált időszakban. A hét eleji 7–8 Celsius-fokról

szerdára 10 fokig nő a nappali csúcsértékek regionális átlaga, majd ismét 7–8 fokra csökken. Lehűlésre december 20. után lehet számítani.

Éjszaka december 12-ig 1–3 fokig hűl le a levegő, majd mínusz 3 és 0 fok közötti értékek lesznek. December 18. után kiterjedt területen várható csapadék, addig csak elszórt esőzések fordulhatnak elő.

A Bánságban és Körösvidéken is enyhébb lesz az idő, mint ilyenkor általában. Ezen a héten a hétfői 9–10 fokról szerdára 13–14 fokig nőnek a maximumok, majd némileg lehűl az idő, 8–10 fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga. A minimumok december 12-ig 2–3 Celsius-fok, azután fagypont körül alakulnak.