Fotó: Haáz Vince
Változékony és az ilyenkor megszokottnál enyhébb időre számíthatunk a következő két hétben, december 18. után várható csapadék – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) december 8. és 21. közötti időszakra vonatkozó előrejelzéséből.
A hétfőn közzétett előrejelzés szerint Erdélyben és Máramarosban a sokévi átlagnál magasabb hőmérsékleti értékek várhatók a vizsgált időszakban. A hét eleji 7–8 Celsius-fokról
Éjszaka december 12-ig 1–3 fokig hűl le a levegő, majd mínusz 3 és 0 fok közötti értékek lesznek. December 18. után kiterjedt területen várható csapadék, addig csak elszórt esőzések fordulhatnak elő.
A Bánságban és Körösvidéken is enyhébb lesz az idő, mint ilyenkor általában. Ezen a héten a hétfői 9–10 fokról szerdára 13–14 fokig nőnek a maximumok, majd némileg lehűl az idő, 8–10 fok körül alakul a nappali csúcsértékek regionális átlaga. A minimumok december 12-ig 2–3 Celsius-fok, azután fagypont körül alakulnak.
A hegyekben is felmelegszik az idő a következő napokban, december 10. és 15. között 8–10 Celsius-fok is lehet nappal. Ezt követően fokozatos lehűlés várható, 2 fok körüli maximumokkal. Éjszaka többnyire fagypont alatti értékekre lehet számítani, leszámítva a 10. és 14. közötti időszakot, amikor 1 Celsius-fok körül alakulnak a minimumok. Számottevő csapadék december 18. után várható – írja az Agerpres.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
