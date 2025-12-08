Ködösen indult a hétfő reggel Gyergyószéken

Székelyföldön több településen is fátyolos, hideg, párás reggelre ébredtek hétfőn: a katasztrófavédelem által kiadott sárga riasztás mellett fagypont alatti értékeket regisztráltak a hajnali órákban Gyergyószéken.

Gyergyóalfaluban mínusz 0,6 Celsius-fokot, Maroshévízen pedig mínusz 1,3 Celscius-fokot mutattak a hőmérők higanyszálai a hajnali órákban, míg a Hargitai megyeszékhelyen reggel 0,1 Celsius-fok volt. Székelyudvarhely enyhe hőmérséklettel, 3,4 Celsius-fokkal indította a napot az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) adatai szerint.

A hideghez köd is társult a gyergyói medencében: a katasztrófavédelem reggel 9 és délelőtt 11 óra között sűrű ködre figyelmeztet,

amely helyenként 200, de néhol akár 50 méteres látótávolság-csökkenést is okozhat.

A ködre figyelmeztető sárga riasztás több településre is érvényes.