Megválasztották: Buzău megye tanácselnökeként folytathatja Marcel Ciolacu

Elindult az időközi helyhatósági választáson, és a szavazatok több mint 50 százalékának begyűjtésével Marcel Ciolacu, Románia korábbi miniszterelnöke lesz Buzău megye tanácselnöke.

Székelyhon 2025. december 08., 08:502025. december 08., 08:50

Az Állandó Választási Hatóság honlapján valós időben közzétett adatok szerint a szavazókörzeti eredmények 98,35 százalékának összesítése alapján

a szavazatok 52,11 százalékával a Szociáldemokrata Párt (PSD) jelöltje, Marcel Ciolacu volt kormányfő nyerte az időközi tanácselnök-választást Buzău megyében.