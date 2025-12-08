Újabb forgalmas útvonalat zárnak le Székelyudvarhelyen

Teljes egészében lezárják Székelyudvarhelyen a Vásártér utca és a Bethlen Gábor utca kereszteződését hétfőn, a reggeli csúcsforgalom levonulását követően, egészen kedd reggelig.

Székelyhon 2025. december 08., 09:052025. december 08., 09:05

Folytatják a kivitelezők az aszfaltozási munkálatokat a Bethlen Gábor utcában, emiatt a regeli zsúfolt forgalom levonulását követően a kórház és a rendőrség közötti szakasz aszfaltozása miatt a Bethlen Gábor és a Vásártér utcák kereszteződését teljesen lezárja a kivitelező, kedd reggelig.

A Haáz Rezső Múzeum és a rendőrség közötti szakaszon ugyanakkor csak a városközpont felé vezető sávon haladhat a forgalom, a Kisköved, Lidl és a Solymossy utca irányába,