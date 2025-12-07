Soltész Miklós Székelyszentkirályon: a családba, nemzetbe, kereszténységbe vetett hit erősítése a megmaradást segíti

Fotó: Soltész Miklós Facebook-oldala
A magyar kormány minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy erősítse a külhoni magyarok családba, nemzetbe és kereszténységbe vetett hitét, mert ezzel megmaradásukat segíti – mondta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap a közmédiának Székelyszentkirályon, ahol a megújult Szent István templom átadási ünnepségén vett részt.
„A magyar kormánynak az a legfőbb szempontja, hogy nemzetben is, kereszténységben is megmaradjanak az itt élő testvéreink és hála Istennek ezt tapasztaltam most az elmúlt napokban Székelyföldön, és most itt Székelyszentkirályon is. Rengeteg gyermek volt, sok-sok hívő, és örültek ennek a csodálatos összefogásnak, aminek része nyilván a magyar kormány, de része az a mester is, aki elvégzi a munkáját, és része az egyházközség és az egész falu is” – emelte ki az államtitkár az MTI beszámolója szerint.
Úgy vélekedett: jó lenne ezt a hitet más európai országokba és településekre is eljuttatni. „A keresztény hit, ami mégiscsak Európa gyökereit adja és az erejét adja, az nem ártana, ha visszatérne, mert az megtartó erő. A másik: hogyha kereszténység van, ott békesség is van. Óriási nagy szükség van erre” – fogalmazott.
Az államtitkár az ünnepségen a családba, nemzetbe és Krisztus tanításába vetett hitük erősítésére biztatta a székelyszentkirályiakat. Rámutatott: Szent István király megrendíthetetlen keresztény hitét példázza az, hogy fia, Szent Imre elvesztése ellenére is a Szűzanyának ajánlotta fel országát.
– tette hozzá.
Fotó: Soltész Miklós Facebook-oldala
Soltész Miklós köszöntetet mondott az egyháztanácsnak, település vezetőinek, hogy ma is bíznak a jövőben és arra kérte őket, hogy gyermekeiknek is adják tovább a keresztény hitet és hazaszeretetet.
És amikor ezek a gyermekek fölnőnek, akkor remélem és biztos is vagyok benne, hogy ugyanígy a karzatokat is meg fogják tölteni ők is, gyermekeik is, családjaik is. Isten áldja Önöket!” – zárta köszöntőjét Székelyszentkirályon az egyházi és nemzeti kapcsolatokért felelős államtitkár.
