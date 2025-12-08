A PNL jelöltje nyerte a vasárnapi időközi főpolgármester-választást Bukarestben

Az Állandó Választási Hatóság honlapján közzétett adatok szerint a szavazókörzetek eredményeinek összesítése alapján a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje, Ciprian Ciucu nyerte a vasárnapi időközi főpolgármester-választást a szavazatok 36,16 százalékával.

Az Agerpres által ismertetett további sorrend:

Anca Alexandrescu - Igazságot Bukarestnek Választási Szövetség: 21,94 százalék

Daniel Băluță - Szociáldemokrata Párt: 20,51 százalék

Cătălin Drulă - Mentsétek meg Romániát Szövetség: 13,90 százalék

Ana Ciceală - Egészségügy Oktatás Természet Fenntarthatóság (SENS): 5,85 százalék

Eugen-Orlando Teodorovici - független: 0,28 százalék

George-Valentin Burcea - Fiatal Emberek Pártja: 0,20 százalék

Gheorghe Nețoiu - független: 0,19 százalék

Angela Negrotă - független - 0,14 százalék

Dănuț-Angelo Trifu - független - 0,14 százalék

Vlad Gheorghe - független - 0,11 százalék

Constantin-Titian Filip - független - 0,11 százalék

Gheorghe Macovei - Nagy-Románia Párt - 0,09 százalék

Mihai Ioan Lasca - Román Patrióták Pártja - 0,08 százalék

Liviu Gheorghe Floarea - Maniu-Mihalache Nemzeti Parasztpárt - 0,08 százalék

Rareș Lazăr - Románia Akcióban Párt - 0,05 százalék.

Bukarestben a korábbi főpolgármester Nicusor Dan államfővé választása miatt kellett időközi választást tartani.

A román fővárost 2020 óta vezető Dan tavaly nyáron függetlenként 48 százalékos támogatottsággal szerzett újabb mandátumot, az őt támogató – az USR-t és két kisebb pártot magába foglaló – Egyesült Jobboldal Szövetség pedig 28 százalékos eredménnyel lett a fővárosi közgyűlés legnagyobb frakciója.

Sorin Grindeanu szociáldemokrata házelnök, a PSD elnöke az időközi választások eredményére reagálva azt mondta, hogy