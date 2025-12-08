A PNL jelöltje nyerte a vasárnapi időközi főpolgármester-választást Bukarestben

Fotó: Alex Micsik/Agerpres
Az Állandó Választási Hatóság honlapján közzétett adatok szerint a szavazókörzetek eredményeinek összesítése alapján a Nemzeti Liberális Párt (PNL) jelöltje, Ciprian Ciucu nyerte a vasárnapi időközi főpolgármester-választást a szavazatok 36,16 százalékával.
2025. december 08., 08:302025. december 08., 08:30
2025. december 08., 12:052025. december 08., 12:05
Az Agerpres által ismertetett további sorrend:
Anca Alexandrescu - Igazságot Bukarestnek Választási Szövetség: 21,94 százalék
Daniel Băluță - Szociáldemokrata Párt: 20,51 százalék
Cătălin Drulă - Mentsétek meg Romániát Szövetség: 13,90 százalék
Ana Ciceală - Egészségügy Oktatás Természet Fenntarthatóság (SENS): 5,85 százalék
Eugen-Orlando Teodorovici - független: 0,28 százalék
George-Valentin Burcea - Fiatal Emberek Pártja: 0,20 százalék
Gheorghe Nețoiu - független: 0,19 százalék
Angela Negrotă - független - 0,14 százalék
Dănuț-Angelo Trifu - független - 0,14 százalék
Vlad Gheorghe - független - 0,11 százalék
Constantin-Titian Filip - független - 0,11 százalék
Gheorghe Macovei - Nagy-Románia Párt - 0,09 százalék
Mihai Ioan Lasca - Román Patrióták Pártja - 0,08 százalék
Liviu Gheorghe Floarea - Maniu-Mihalache Nemzeti Parasztpárt - 0,08 százalék
Rareș Lazăr - Románia Akcióban Párt - 0,05 százalék.
Bukarestben a korábbi főpolgármester Nicusor Dan államfővé választása miatt kellett időközi választást tartani.
A román fővárost 2020 óta vezető Dan tavaly nyáron függetlenként 48 százalékos támogatottsággal szerzett újabb mandátumot, az őt támogató – az USR-t és két kisebb pártot magába foglaló – Egyesült Jobboldal Szövetség pedig 28 százalékos eredménnyel lett a fővárosi közgyűlés legnagyobb frakciója.
Sorin Grindeanu szociáldemokrata házelnök, a PSD elnöke az időközi választások eredményére reagálva azt mondta, hogy
Leszögezte: a – PSD-PNL-USR-RMDSZ – kormánykoalíciónak folytatnia kell a munkát, pártja nem fogja megszavazni az ellenzék bizalmatlansági indítványát.
Grindeanu kiemelte: Bukaresten kívül 13 másik önkormányzat élére kellett vasárnap vezetőt választani, és ezek túlnyomó többségében a PSD jelöltje nyert.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!