Fél év alatt több mint harmincan vesztették életüket munkabalesetben Romániában

Képünk illusztráció
Fotó: 123RF
Az idei első félévben 2472 személy szenvedett munkabalesetet Romániában, 17 százalékkal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában; az áldozatok közül 32-en vesztették életüket, 59 százalékkal kevesebben, mint az előző év első hat hónapjában – derül ki a munkaügyi minisztérium szombaton közzétett összesítéséből.
A legtöbben, 671-en, Bukarestben sérültek meg munkavégzés közben. Arányuk az országos szinten munkabalesetet szenvedett személyek számában 27 százalék. A fővárost Konstanca megye (95 személy, 3,8 százalék), Temes megye (91 személy, 3,7 százalék) és Szeben megye (90 személy, 3,6 százalék) követi a listán.
A halálos kimenetelű munkabalesetek 15,6 százaléka ebben a megyében történt. Máramaros megyében 3, Suceava megyében 2 személy halt meg munkabalesetben az idei első félévben.
Ágazatok szerint a legtöbb munkabaleset
a be nem jelentett tevékenységek területén (250 – 10,1 százalék),
a kiskereskedelemben (228 – 9,2 százalék),
a szárazföldi és csővezetékes szállításban (134 – 5,4 százalék),
az egészségügyben (120 – 4,9 százalék),
illetve az élelmiszeriparban (117 – 4,7 százalék) történt.
A legtöbb halálos kimenetelű munkabaleset a mély- és magasépítésben, a nagy- és kiskereskedelemben, a gépjárművek és motorkerékpárok karbantartása és javítása területén, valamint a be nem jelentett tevékenységek területén (egyenként 3 eset) történt.
A munkaügyi minisztérium statisztikáiból az is kiderül, hogy az üzemi balesetet szenvedett személyek 30,2 százaléka 50 és 60 év közötti volt, ugyanakkor az áldozatok 34,4 százaléka legtöbb öt éve dolgoztak az adott munkahelyen.
