Időközi helyhatósági választások: Bukarestben és 12 másik településen választanak polgármestert

A fővárosi főpolgármesteri tisztségért 17 jelölt szállt versenybe, de a kampány utolsó hetén két független jelölt is bejelentette visszalépését: Vlad Gheorghe a Nemzeti Liberális Párt jelöltje, Ciprian Ciucu javára lépett vissza, Eugen Teodorovici pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben induló Daniel Băluță támogatására biztatja szavazóit – emlékeztet az Agerpres.

A bukaresti főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendje a következő:

Cătălin Drulă – Mentsétek meg Romániát Szövetség Daniel Băluță – Szociáldemokrata Párt George-Valentin Burcea – Fiatal Emberek Pártja Ciprian Ciucu – Nemzeti Liberális Párt Ana-Maria Ciceală – Egészségügy Oktatás Természet Fenntarthatóság Liviu-Gheorghe Floarea – Maniu Mihalache Nemzeti Parasztpárt Gheorghe Macovei – Nagy-Románia Párt Oana Crețu – Egyesült Szociáldemokrata Párt Mihai-Ioan Lasca – A Román Nép Patriótái Rareș Lazăr – Románia Akcióban Párt Anca-Nicoleta Alexandrescu – Igazságot Bukarestnek Választási Szövetség Dănuț-Angelo Trifu – független jelölt Eugen-Orlando Teodorovici – független jelölt Gheorghe Nețoiu – független jelölt Vlad-Dan Gheorghe – független jelölt Angela Negrotă – független jelölt Constantin-Titian Filip – független jelölt.

A Buzău megyei tanács elnöki tisztségéért nyolcan szállnak versenybe a vasárnapi időközi választáson, köztük a Szociáldemokrata Párt jelöltjeként Marcel Ciolacu volt miniszterelnök is.

A Dâmbovița megyei Găești városában, a Bihar megyei Magyarremetén, a Botoșani megyei Mihai Eminescu községben, a Krassó-Szörény megyei Márgán, a Konstanca megyei Dobromir és Lumina községben, a Dolj megyei Șopot községben, a Ialomița megyei Valea Ciorii községben, a Iași megyei Vânători községben, a Máramaros megyei Havasmezőn és Sajón, illetve a Szeben megyei Kercen polgármestert választanak vasárnap.

A 12 településen összesen 47 jelölt indul a választáson.

Az időközi helyhatósági választások kampánya november 22-én kezdődött és szombaton reggel 7 óráig tartott.