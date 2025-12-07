Időközi helyhatósági választások: Bukarestben és 12 másik településen választanak polgármestert

Fotó: Orbán Orsolya
Vasárnap Bukarestben főpolgármestert, Buzău megyében megyei tanácselnököt, a Dâmbovița megyei Găești városában, valamint kilenc megye 11 községében polgármestert választanak.
A fővárosi főpolgármesteri tisztségért 17 jelölt szállt versenybe, de a kampány utolsó hetén két független jelölt is bejelentette visszalépését: Vlad Gheorghe a Nemzeti Liberális Párt jelöltje, Ciprian Ciucu javára lépett vissza, Eugen Teodorovici pedig a Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben induló Daniel Băluță támogatására biztatja szavazóit – emlékeztet az Agerpres.
A bukaresti főpolgármester-jelöltek szavazólapi sorrendje a következő:
Cătălin Drulă – Mentsétek meg Romániát Szövetség
Daniel Băluță – Szociáldemokrata Párt
George-Valentin Burcea – Fiatal Emberek Pártja
Ciprian Ciucu – Nemzeti Liberális Párt
Ana-Maria Ciceală – Egészségügy Oktatás Természet Fenntarthatóság
Liviu-Gheorghe Floarea – Maniu Mihalache Nemzeti Parasztpárt
Gheorghe Macovei – Nagy-Románia Párt
Oana Crețu – Egyesült Szociáldemokrata Párt
Mihai-Ioan Lasca – A Román Nép Patriótái
Rareș Lazăr – Románia Akcióban Párt
Anca-Nicoleta Alexandrescu – Igazságot Bukarestnek Választási Szövetség
Dănuț-Angelo Trifu – független jelölt
Eugen-Orlando Teodorovici – független jelölt
Gheorghe Nețoiu – független jelölt
Vlad-Dan Gheorghe – független jelölt
Angela Negrotă – független jelölt
Constantin-Titian Filip – független jelölt.
A Buzău megyei tanács elnöki tisztségéért nyolcan szállnak versenybe a vasárnapi időközi választáson, köztük a Szociáldemokrata Párt jelöltjeként Marcel Ciolacu volt miniszterelnök is.
A Dâmbovița megyei Găești városában, a Bihar megyei Magyarremetén, a Botoșani megyei Mihai Eminescu községben, a Krassó-Szörény megyei Márgán, a Konstanca megyei Dobromir és Lumina községben, a Dolj megyei Șopot községben, a Ialomița megyei Valea Ciorii községben, a Iași megyei Vânători községben, a Máramaros megyei Havasmezőn és Sajón, illetve a Szeben megyei Kercen polgármestert választanak vasárnap.
A 12 településen összesen 47 jelölt indul a választáson.
Az időközi helyhatósági választások kampánya november 22-én kezdődött és szombaton reggel 7 óráig tartott.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
