Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Képünk illusztráció
Fotó: Borbély Fanni
Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hőtérképén jól kirajzolódik a minta, a leghidegebb pedig Erdély, illetve Székelyföld keleti részén volt.
Csíkszeredában mínusz 8 Celsius-fokot mértek március 15-re virradóan, Gyergyóalfaluban mínusz 5,8-at, Sepsiszentgyörgyön mínusz 5 fokot, Marosvásárhelyen mínusz 2,5-öt, Székelyudvarhelyen pedig – mintegy belső koszorúként – nem esett fagypont alá a hőmérséklet (1,3 fok).
A vasárnap reggeli hőtérképen jól kivehető a fagyos körminta
Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat
Az ANM előrejelzése szerint Erdély-szerte felmelegedésre lehet számítani, napközben 9–16 fokos csúcsértékekkel, változó égbolttal, enyhe széllel. Eső nem valószínű, tehát az időjárás adott a méltóságteljes ünneplésre.
