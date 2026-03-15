Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hőtérképén jól kirajzolódik a minta, a leghidegebb pedig Erdély, illetve Székelyföld keleti részén volt.

Csíkszeredában mínusz 8 Celsius-fokot mértek március 15-re virradóan, Gyergyóalfaluban mínusz 5,8-at, Sepsiszentgyörgyön mínusz 5 fokot, Marosvásárhelyen mínusz 2,5-öt, Székelyudvarhelyen pedig – mintegy belső koszorúként – nem esett fagypont alá a hőmérséklet (1,3 fok).