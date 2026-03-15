Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

Székelyhon

2026. március 15., 09:202026. március 15., 09:20

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) hőtérképén jól kirajzolódik a minta, a leghidegebb pedig Erdély, illetve Székelyföld keleti részén volt.

Csíkszeredában mínusz 8 Celsius-fokot mértek március 15-re virradóan, Gyergyóalfaluban mínusz 5,8-at, Sepsiszentgyörgyön mínusz 5 fokot, Marosvásárhelyen mínusz 2,5-öt, Székelyudvarhelyen pedig – mintegy belső koszorúként – nem esett fagypont alá a hőmérséklet (1,3 fok).

A vasárnap reggeli hőtérképen jól kivehető a fagyos körminta • Fotó: Országos Meteorológiai Szolgálat Galéria

Az ANM előrejelzése szerint Erdély-szerte felmelegedésre lehet számítani, napközben 9–16 fokos csúcsértékekkel, változó égbolttal, enyhe széllel. Eső nem valószínű, tehát az időjárás adott a méltóságteljes ünneplésre.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. március 14., szombat

Mobilszám-hamisítás: valóban az hív minket, akit a telefon mutat?

Az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit – hívja fel a figyelmet a magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a mobilszámok hamisításával kapcsolatban.

2026. március 14., szombat

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó

Hernádról egy kilencfős társaság érkezett szombaton Hargitafürdőre, hogy a helyi és környékbeli csapatokkal együtt megkergüljenek Székelyföld legvidámabb, téli szezont záró eseményén. Az idei Kerge Olimpiára hat „járművet” neveztek.

Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban

A Román Rendőrség szállítási felügyelőségének munkatársai a hét elején a vasútállomásokon és személyszállító vonatokon végzett országos szintű ellenőrzéseken több mint 613 ezer lejre bírságoltak.

Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval

A március 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 3079 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval

Több mint száz pisztolyt, több mint 130 tárat és több tízezer cigarettát találtak egy Németországba tartó török teherautóban a román határrendészek.

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül.

Tűz ütött ki egy lakóházban, két ember szorult a mentősök segítségére

Lakástűzhöz riasztották a tűzoltókat a Maroshévízhez közeli Nyágra (Neagra) településen. A mentőegység két személyt látott el a helyszínen, de egyikük sem igényelt kórházi ellátást.

Egy lakás árát cserélte ki játékpénzre az „ingatlanügynök”

Előzetes letartóztatásba helyeztek egy férfit, aki a gyanú szerint ingatlanügynöknek adta ki magát, és egy tranzakció ürügyén, amikor az összeget ellenőrizték, 128 ezer eurónyi valódi pénzt cserélt ki játékpénzre.

A könyvvásárra is kiterjedő együttműködést kötött a Sapientia és a csíkszeredai városháza

Együttműködési megállapodást írt alá pénteken Csíkszeredai Városháza és a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. A dokumentumot Sógor Enikő alpolgármester és Pap Levente dékán látta el kézjegyével.

Nacsa Lőrinc: az erdélyi vállalkozók a legoptimistábbak, ezt érdemes mindenkinek eltanulnia

Lezárult az Erdélyi Mentorprogram negyedik évada, pénteken díjazták azokat az erdélyi vállalkozókat, akik részt vettek benne. A cél az volt, hogy az elmúlt egy évben a tapasztalt erdélyi magyar nagyvállakozók átadják a tudást a kezdő vállalkozóknak.

