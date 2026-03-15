Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Amikor a zászlók megférnek egymás mellett... • Fotó: László Ildikó

Amikor a zászlók megférnek egymás mellett...

Fotó: László Ildikó

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

Székelyhon

2026. március 15., 11:312026. március 15., 11:31

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy március 15-e a magyarok egyik legfontosabb ünnepe, amely az 1848-as forradalom értékeit idézi fel. „Ez a nap mindannyiunkat a szabadság, a méltóság és a szolidaritás értékeire emlékeztet, amelyek a modern Európa felépítésének alapját jelentették” – idézte a kormány közleménye Bolojant.

A miniszterelnök szerint a magyar közösség fontos része a romániai társadalomnak. Úgy vélekedett: egy modern nemzet ereje abban rejlik, hogy képes a sokszínűséget előnnyé és a fejlődés erőforrásává tenni, ezért

a román kormány továbbra is elkötelezett az etnikai közösségek jogainak és identitásának tiszteletben tartása mellett.

„Románia az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén, és ezt az irányt felelősséggel és kiegyensúlyozottan folytatni kell” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség. A miniszterelnök hozzátette, a jelenlegi nehéz európai helyzetben különösen fontos a társadalmi egység megőrzése és a párbeszéd erősítése.

Belföld Politika Március 15.
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

A rovat további cikkei

2026. március 15., vasárnap

Nicușor Dan román államfő is üzent az erdélyi magyaroknak március 15-én

Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Kelemen Hunor: a nemzet ereje abból fakad, hogy kiállunk egymásért

A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Felvonták a nemzeti lobogót az Országház előtt

Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 15., vasárnap

Fagykoszorúban Erdély március 15. reggelén

Erdély peremén fagypont alá esett a hőmérséklet vasárnapra virradóan, közepén viszont enyhébb volt a hajnal, „fagykoszorút” eredményezve.

2026. március 15., vasárnap

2026. március 14., szombat

Mobilszám-hamisítás: valóban az hív minket, akit a telefon mutat?

Az egyre hatékonyabb szolgáltatói védelem mellett is fontos, hogy tudatosak maradjunk, és felismerjük a csalások árulkodó jeleit – hívja fel a figyelmet a magyarországi Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) a mobilszámok hamisításával kapcsolatban.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Magyarországról Székelyföldre jöttek megkergülni – videó

Hernádról egy kilencfős társaság érkezett szombaton Hargitafürdőre, hogy a helyi és környékbeli csapatokkal együtt megkergüljenek Székelyföld legvidámabb, téli szezont záró eseményén. Az idei Kerge Olimpiára hat „járművet” neveztek.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Két nap is vonatra szálltak a rendőrök a héten az egész országban

A Román Rendőrség szállítási felügyelőségének munkatársai a hét elején a vasútállomásokon és személyszállító vonatokon végzett országos szintű ellenőrzéseken több mint 613 ezer lejre bírságoltak.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Több tucatnyian hajtottak fel az autópályára lejárt műszaki vizsgás autóval

A március 2. és 8. közötti héten végzett ellenőrzések során 3079 bírságot rótt ki az autópálya-rendőrség.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Százfős sereget láthattak volna el fegyverrel és cigivel a pénteki hatalmas fogásból – videóval

Több mint száz pisztolyt, több mint 130 tárat és több tízezer cigarettát találtak egy Németországba tartó török teherautóban a román határrendészek.

2026. március 14., szombat

2026. március 14., szombat

Megvan, hogy milyen szavazólapot kapunk levélben a magyarországi választásokra

Jóváhagyta az országos pártlistás szavazólapok mintáit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén. Az NVB kétfajta szavazólapot hagyott jóvá: az egyik a magyarországi szavazásra, a másik a levélben szavazásra készül.

2026. március 14., szombat

