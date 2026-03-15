Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Amikor a zászlók megférnek egymás mellett...
Fotó: László Ildikó
Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.
A kormányfő emlékeztetett arra, hogy március 15-e a magyarok egyik legfontosabb ünnepe, amely az 1848-as forradalom értékeit idézi fel. „Ez a nap mindannyiunkat a szabadság, a méltóság és a szolidaritás értékeire emlékeztet, amelyek a modern Európa felépítésének alapját jelentették” – idézte a kormány közleménye Bolojant.
A miniszterelnök szerint a magyar közösség fontos része a romániai társadalomnak. Úgy vélekedett: egy modern nemzet ereje abban rejlik, hogy képes a sokszínűséget előnnyé és a fejlődés erőforrásává tenni, ezért
„Románia az elmúlt évtizedekben bebizonyította, hogy példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén, és ezt az irányt felelősséggel és kiegyensúlyozottan folytatni kell” – idézi Bolojant az Agerpres hírügynökség. A miniszterelnök hozzátette, a jelenlegi nehéz európai helyzetben különösen fontos a társadalmi egység megőrzése és a párbeszéd erősítése.
Nicușor Dan román államfő is köszöntötte a romániai magyarokat a nemzeti ünnep alkalmából.
A nemzet ereje nem abból fakad, hogy külön-külön erősek vagyunk, hanem abból, hogy számíthatunk egymásra, bízunk egymásban és kiállunk egymásért – hangoztatta a magyar nemzeti ünnep alkalmából közzétett üzenetében vasárnap Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke.
Katonai tiszteletadás mellett felvonták a nemzeti lobogót a március 15-i nemzeti ünnepen, vasárnap reggel Budapesten a Kossuth Lajos téren.
