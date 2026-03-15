Románia miniszterelnöke szerint az ország bebizonyította, példát jelenthet a régióban a közösségek közötti tisztelet terén

Ilie Bolojan miniszterelnök vasárnap köszöntötte a romániai magyar közösséget a magyarok nemzeti ünnepe alkalmából, kifejezve tiszteletét és elismerését a közösség Románia fejlődéséhez való hozzájárulásáért.

A kormányfő emlékeztetett arra, hogy március 15-e a magyarok egyik legfontosabb ünnepe, amely az 1848-as forradalom értékeit idézi fel. „Ez a nap mindannyiunkat a szabadság, a méltóság és a szolidaritás értékeire emlékeztet, amelyek a modern Európa felépítésének alapját jelentették” – idézte a kormány közleménye Bolojant.

A miniszterelnök szerint a magyar közösség fontos része a romániai társadalomnak. Úgy vélekedett: egy modern nemzet ereje abban rejlik, hogy képes a sokszínűséget előnnyé és a fejlődés erőforrásává tenni, ezért