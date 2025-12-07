Emmanuel Macron Párizsban fogadja kedden a román államfőt

Nicușor Dan hétfőn és kedden Franciaországban tartózkodik, és látogatásának második napján Emmanuel Macron elnök is fogadja az Élysée-palotában.

Az elnöki hivatal honlapján vasárnap közzétett programja szerint az államfő hétfő este a román nagykövetségen találkozik a román közösség képviselőivel, kedden pedig francia üzletemberekkel, majd Anne Hidalgo párizsi polgármesterrel tárgyal.

Hirdetés

Kedd délután Nicușor Dan részt vesz a párizsi Monceau parkban található Nicolae Titulescu sétány felavatásán, majd Macron elnök fogadja az Élysée-palotában. Este az államfő a Thales üzemet látogatja meg – ismerteti a román elnök programját az Agerpres.