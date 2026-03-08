Rovatok
Tavaly januárhoz képest közel 50 százalékkal több cég szűnt meg az idei év első hónapjában

• Fotó: Farkas Antal

Fotó: Farkas Antal

Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).

Székelyhon

2026. március 08., 13:052026. március 08., 13:05

2026. március 08., 13:072026. március 08., 13:07

A legtöbb vállalkozást Bukarestben törölték a cégjegyzékből. A fővárosban 998 cég szűnt meg januárban, 50,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban – ismerteti az Agerpres.

Konstanca megyében 291 vállalatot (75,3 százalékos növekedés), Kolozs megyében 273-at (52,51 százalékos növekedés), Temes megyében 248-at (65,33 százalékos növekedés), Ilfov megyében 235-öt (55,63 százalékos növekedés), Dolj megyében 206-ot (82,3 százalékos növekedés), Brassó megyében 200-at (56,25 százalékos növekedés) számoltak fel.

A lista végén Mehedinți megye található 18 megszüntetett vállalkozással (43,75 százalékos csökkenés 2025 januárjához képest), Ialomița megyében 20 (kétszer több, mint egy évvel korábban), Călărași megyében 25 (19,05 százalékos növekedés),

Kovászna megyében 33 céget (106,25 százalékos növekedés) töröltek a jegyzékből.

Tevékenységi terület szerint a legtöbb megszűnt cég (1021) nagybani és kiskereskedelemmel, illetve járműjavítással foglalkozott (6,8 százalékos növekedés 2025 januárjához képest).

Belföld Gazdaság
2026. március 08., vasárnap

Családi otthonban csaptak fel a lángok vasárnap

A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Szelesre fordulhat az időjárás az elkövetkező napokban

Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Több mint hatszáz gyanús személynél „jelzett be” a nemzetközi keresőrendszer

A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Közel 10 százalékkal nőtt tavaly a romániai repterek utasforgalma

Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Hűvösen indult a nőnap reggele

Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 08., vasárnap

Lezárják vasárnap Marosvásárhely főterét

Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.

2026. március 08., vasárnap

2026. március 07., szombat

6 + 1 új sorozat, amibe belevethetjük magunkat márciusban

Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Veszélyesen gyorsan terjednek a tarlótüzek

A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Nem szeretné az energiaügyi miniszter, hogy kétszámjegyű legyen az üzemanyag ára

Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.

2026. március 07., szombat

2026. március 07., szombat

Két autó ütközött, egyik felborult

Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.

2026. március 07., szombat

