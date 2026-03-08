Tavaly januárhoz képest közel 50 százalékkal több cég szűnt meg az idei év első hónapjában

Fotó: Farkas Antal
Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).
A legtöbb vállalkozást Bukarestben törölték a cégjegyzékből. A fővárosban 998 cég szűnt meg januárban, 50,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban – ismerteti az Agerpres.
Konstanca megyében 291 vállalatot (75,3 százalékos növekedés), Kolozs megyében 273-at (52,51 százalékos növekedés), Temes megyében 248-at (65,33 százalékos növekedés), Ilfov megyében 235-öt (55,63 százalékos növekedés), Dolj megyében 206-ot (82,3 százalékos növekedés), Brassó megyében 200-at (56,25 százalékos növekedés) számoltak fel.
A lista végén Mehedinți megye található 18 megszüntetett vállalkozással (43,75 százalékos csökkenés 2025 januárjához képest), Ialomița megyében 20 (kétszer több, mint egy évvel korábban), Călărași megyében 25 (19,05 százalékos növekedés),
Tevékenységi terület szerint a legtöbb megszűnt cég (1021) nagybani és kiskereskedelemmel, illetve járműjavítással foglalkozott (6,8 százalékos növekedés 2025 januárjához képest).
A nyárádszeredai tűzoltók siettek segíteni vasárnap kora délután Iszlóba, ahol egy családi ház gyúlt meg.
Az ország több régiójára érvényes, megerősödő szélre figyelmeztető előrejelzést adott ki vasárnap az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A február 27. és március 5. közötti héten a romániai rendőrök és európai kollégáik 579 olyan személyt azonosítottak, akik figyelmeztető jelzéssel szerepeltek a Schengeni Információs Rendszerben (SIS).
Tavaly 2024-hez képest 9,5 százalékkal, 26 000 800-ról 28 477 600-ra nőtt a légi utasforgalom Romániában az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adatai szerint.
Bár az utóbbi időszakra felmelegedés volt jellemző, vasárnapra virradóra lehűlt az idő, főként a Csíki-medencében lehetett ezt érezni.
Az Amicus jótékonysági verseny miatt március 8-án vasárnap lezárják Marosvásárhely főterét.
Bűnös viszony, életközépi válság, évtizedes barátságot megkérdőjelező tragédia, Sherlock Holmes-újraértelmezés – ezek közül válogathatunk márciusban a néznivalók tekintetében. Streaming-ajánló.
A tarlótüzek veszélyesek, átterjedhetnek védett területekre, háztartásokra – figyelmeztetnek a Maros megyei tűzoltók a tavasz apropóján, amikor hirtelen megnő a tarlótüzek száma.
Bogdan Ivan energiaügyi miniszter szombaton azt nyilatkozta: „rendkívül fontosnak” tartja, hogy Romániában az üzemanyag ára ne érje el a két számjegyű tartományt.
Szombaton délután közúti baleset történt a Marosvécshez tartozó Disznajón, ahova két mentőautó szállt ki.
