Tavaly januárhoz képest közel 50 százalékkal több cég szűnt meg az idei év első hónapjában

Az országos cégbíróság (ONRC) vasárnap közzétett adatai szerint idén januárban 5403 cég szűnt meg Romániában, 47,22 százalékkal több, mint 2025 első hónapjában (3670).

A legtöbb vállalkozást Bukarestben törölték a cégjegyzékből. A fővárosban 998 cég szűnt meg januárban, 50,3 százalékkal több, mint egy évvel korábban – ismerteti az Agerpres.

Konstanca megyében 291 vállalatot (75,3 százalékos növekedés), Kolozs megyében 273-at (52,51 százalékos növekedés), Temes megyében 248-at (65,33 százalékos növekedés), Ilfov megyében 235-öt (55,63 százalékos növekedés), Dolj megyében 206-ot (82,3 százalékos növekedés), Brassó megyében 200-at (56,25 százalékos növekedés) számoltak fel.

A lista végén Mehedinți megye található 18 megszüntetett vállalkozással (43,75 százalékos csökkenés 2025 januárjához képest), Ialomița megyében 20 (kétszer több, mint egy évvel korábban), Călărași megyében 25 (19,05 százalékos növekedés),