Folyóba hajtva próbált elmenekülni a rendőrök elől egy férfi Neamț megyében

Nem állt meg a rendőrök jelzésére, belehajtott egy folyóba, majd autóját hátrahagyva gyalog menekült tovább egy 29 éves férfi, aki ittasan és jogosítvány nélkül ült volánhoz Neamț megyében. Végül egy erdős területen elfogták és őrizetbe vették.

A helyszínre érkezve a hatóságiak azonosították és üldözőbe vették a járművet, melynek sofőrje nem állt meg a rendőrök jelzésére. Egy kavicsbányához érve a fiatalember

A Neamț megyei rendőrök szombat este kaptak bejelentést, hogy egy autós szabálytalanul, másokat veszélyeztetve közlekedik Girov településen.

belehajtott a Cracău folyóba, majd amikor nem tudott továbbmenni, a járművet hátrahagyva gyalog próbált elmenekülni.

A rendőrök végül egy erdős területen találták meg a sofőrt, akinek leheletében 0,66 mg/l alkoholszintet mértek, az ellenőrzések nyomán pedig az is kiderült, hogy nem rendelkezik járművezetői engedéllyel.

Vasárnap a fiatalembert őrizetbe vették, és jogosítvány nélküli-, valamint ittas vezetés miatt ellene eljárás.