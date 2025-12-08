Úton-útfélen ittas sofőröket szűrt ki a Hargita megyei rendőrség

Képünk illusztráció
Bizonytalanul közlekedő, parkoló autóvezetők kerültek a Hargita megyei rendőrök látószögébe hétvégén.
December 5-én délután negyed négykor Gyergyószentmiklóson a Tűzoltók utcán cserbenhagyásos baleset történt. A helyszínelő rendőrök megállapítása szerint egy autó oldalról nekiment egy másiknak, amelyet egy 35 éves, gyergyószárhegyi sofőr vezetett. A vétkes elhajtott a helyszínről, a másik érintett jármű vezetője nem fogyasztott alkoholt. Noha eredetileg a férfi megtagadta a kórházba szállítást, másnap utasával együtt ellátásra jelentkezett, beutalásukra nem volt szükség.
December 6-án a rendőrségnek sikerült azonosítani a baleset helyszínét elhagyó autóst, egy 28 éves, gyergyószentmiklósi férfit, akinek a leheletében 0,23 mg/l alkoholt mutatott a műszer, ezért kórházba kísérték vérvételre. Kiderült, nincs is jogosítványa semmilyen típusú járműre.
Szombaton éjjel a rendőrök Gyergyóremetén rutinellenőrzésre állítottak meg egy 38 éves sofőrt, akinek leheletében 0,41 mg/l légalkoholszintet mértek. Eközben a borszéki rendőrök egy 32 éves, gyergyótölgyesi sofőrt értek ittas vezetésen, az alkoholszonda kijelzője nála 0,64 mg/l-es értéket mutatott.
A székelyudvarhelyi rendőröket 6-án késő este arról értesítették, hogy a Szabók utcáján egy 38 éves, parkolni óhajtó autós két másik járművet is megrongált, később mind a helyszínen, mind a kórházban megtagadta az alkoholtesztet. A rendőrök tovább vizsgálják a baleset körülményeit.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
