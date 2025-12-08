Úton-útfélen ittas sofőröket szűrt ki a Hargita megyei rendőrség

December 5-én délután negyed négykor Gyergyószentmiklóson a Tűzoltók utcán cserbenhagyásos baleset történt. A helyszínelő rendőrök megállapítása szerint egy autó oldalról nekiment egy másiknak, amelyet egy 35 éves, gyergyószárhegyi sofőr vezetett. A vétkes elhajtott a helyszínről, a másik érintett jármű vezetője nem fogyasztott alkoholt. Noha eredetileg a férfi megtagadta a kórházba szállítást, másnap utasával együtt ellátásra jelentkezett, beutalásukra nem volt szükség.

December 6-án a rendőrségnek sikerült azonosítani a baleset helyszínét elhagyó autóst, egy 28 éves, gyergyószentmiklósi férfit, akinek a leheletében 0,23 mg/l alkoholt mutatott a műszer, ezért kórházba kísérték vérvételre. Kiderült, nincs is jogosítványa semmilyen típusú járműre.

Szombaton éjjel a rendőrök Gyergyóremetén rutinellenőrzésre állítottak meg egy 38 éves sofőrt, akinek leheletében 0,41 mg/l légalkoholszintet mértek. Eközben a borszéki rendőrök egy 32 éves, gyergyótölgyesi sofőrt értek ittas vezetésen, az alkoholszonda kijelzője nála 0,64 mg/l-es értéket mutatott.

A székelyudvarhelyi rendőröket 6-án késő este arról értesítették, hogy a Szabók utcáján egy 38 éves, parkolni óhajtó autós két másik járművet is megrongált, később mind a helyszínen, mind a kórházban megtagadta az alkoholtesztet. A rendőrök tovább vizsgálják a baleset körülményeit.