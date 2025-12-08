Megtudakolta nekünk, hogy mennyibe fáj egy 201 km/órás gyorshajtás

Jócskán a megengedett sebességhatár fölött, 201 km/órás sebességgel hajtott az A2-es autópályán egy férfi. Később a vizsgálatok azt is kimutatták, hogy kábítószer hatása alatt vezetett.

Székelyhon 2025. december 08., 18:172025. december 08., 18:17

Az autópálya-rendőrség az A2-es sztrádán mérte be a férfi által vezetett autót, amely 201 km/órával haladt, 71 km/órával túllépve a megengedett sebességhatárt.

A sofőrt 4050 lejre bírságolták meg, valamint 120 napra felfüggesztették a gépjárművezetői engedélyét