A fekete retek nemcsak nagyanyáink mézes népi gyógyszere, hanem sokoldalú őszi-téli zöldség, amely levesekben, salátákban és rakott ételekben is megállja a helyét. Érdemes közelebbről megismerni a gyógyhatásait és változatos felhasználási módjait.
A fekete retek hosszú hónapokon át elérhető, tartós, csípős ízű gyökérzöldség, amelyet könnyű beszerezni a piacokon és kistermelőknél. Hagyományosan mézzel kombinálva használják köhögésre, hűlésre, de más népek konyháiban már régóta levesek, saláták, zöldséges fogások alapanyaga is.
Nyersen karakteres, a tormához hasonló íze miatt inkább salátákban, köretként, főzve pedig krémlevesekben, rakott ételekben kap főszerepet.
A fekete retek fekete-barna héjú, fehér húsú, csípős gumó, amelyet a balkáni és európai népi gyógyászat régóta használ. Tapasztalatok szerint támogatja az emésztést és az epeműködést, segítheti a zsírok lebontását, ezért emésztési panaszok, enyhe puffadás, étvágytalanság esetén is gyakran bevetik.
Nagyanyáink mézzel társítva, orvosságként adták a betegnek az egész télen hozzáférhető fekete retket. Jó tudni, hogy más népek gasztronómiájában levest, salátaféléket is készítenek belőle. Hetente gasztronómiai cikkel jelentkezik a Krónika.
Légúti panaszokra is ismert népi orvosság: levét köhögés, bronchitis, megfázás kiegészítő kezelésére alkalmazták, mert a benne található vegyületek elősegíthetik a nyák oldását és a légutak tisztulását.
A fekete retek C-vitaminban, antioxidánsokban és rostokban gazdag, ami hozzájárulhat méregtelenítő, immunerősítő és enyhe hashajtó hatásához. Reszelve vagy levét kifacsarva fogyasztva segíthet az emésztési zavarok, székrekedés enyhítésében. Ugyanakkor gyomor-bél érzékenység, gyomorsav-túltermelés vagy pajzsmirigyproblémák esetén nem ajánlott nagy mennyiségben fogyasztani.
Kelet-európai receptekben a fekete retek gyakran egyszerű salátaként jelenik meg: reszelt formában sárgarépával, fokhagymával, tejföllel vagy majonézzel keverik. A retek erős íze főzés közben jelentősen szelídül, ezért krémes zöldség- vagy csirkealaplével, burgonyával kombinálva elegáns, pürésített feketeretek-levessé alakítható, amelyet tejszínnel dúsítva, pirított magvakkal, krutonnal tálalnak.
