A fekete retek nemcsak nagyanyáink mézes népi gyógyszere, hanem sokoldalú őszi-téli zöldség, amely levesekben, salátákban és rakott ételekben is megállja a helyét. Érdemes közelebbről megismerni a gyógyhatásait és változatos felhasználási módjait.

Liget 2025. december 08., 19:002025. december 08., 19:00

A fekete retek hosszú hónapokon át elérhető, tartós, csípős ízű gyökérzöldség, amelyet könnyű beszerezni a piacokon és kistermelőknél. Hagyományosan mézzel kombinálva használják köhögésre, hűlésre, de más népek konyháiban már régóta levesek, saláták, zöldséges fogások alapanyaga is.

A zöldség különlegessége, hogy főzve elveszíti erőteljes csípősségét, így szelídebb, más alapanyaggal jól párosítható összetevővé válik.

Hirdetés Nyersen karakteres, a tormához hasonló íze miatt inkább salátákban, köretként, főzve pedig krémlevesekben, rakott ételekben kap főszerepet.

Fotó: Orbán Orsolya

Fekete retek a házi patikában A fekete retek fekete-barna héjú, fehér húsú, csípős gumó, amelyet a balkáni és európai népi gyógyászat régóta használ. Tapasztalatok szerint támogatja az emésztést és az epeműködést, segítheti a zsírok lebontását, ezért emésztési panaszok, enyhe puffadás, étvágytalanság esetén is gyakran bevetik. Légúti panaszokra is ismert népi orvosság: levét köhögés, bronchitis, megfázás kiegészítő kezelésére alkalmazták, mert a benne található vegyületek elősegíthetik a nyák oldását és a légutak tisztulását.

Klasszikus módszer, amikor a gumó tetejét levágják, belsejét kikaparják, mézzel töltik fel, és a keletkező retek–méz levet kanalazzák köhögés ellen.

A fekete retek C-vitaminban, antioxidánsokban és rostokban gazdag, ami hozzájárulhat méregtelenítő, immunerősítő és enyhe hashajtó hatásához. Reszelve vagy levét kifacsarva fogyasztva segíthet az emésztési zavarok, székrekedés enyhítésében. Ugyanakkor gyomor-bél érzékenység, gyomorsav-túltermelés vagy pajzsmirigyproblémák esetén nem ajánlott nagy mennyiségben fogyasztani.

Fotó: Orbán Orsolya