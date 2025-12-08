Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.

A tárca közleménye szerint a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a román állampolgár belehalt a sérüléseibe. Ő a Tenerifén pusztító óriáshullámok második román állampolgárságú áldozata, egy másik személy halálát nem sokkal korábban erősítette meg a külügy.

A tájékoztatásban azt is hangsúlyozták, hogy a főkonzulátus képviselői kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival is, és készen állnak konzuli segítséget nyújtani nekik – írja az Agerpres hírügynökség.