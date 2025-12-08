Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.
A tárca közleménye szerint a spanyol hatóságok megerősítették, hogy a román állampolgár belehalt a sérüléseibe. Ő a Tenerifén pusztító óriáshullámok második román állampolgárságú áldozata, egy másik személy halálát nem sokkal korábban erősítette meg a külügy.
A tájékoztatásban azt is hangsúlyozták, hogy a főkonzulátus képviselői kapcsolatban állnak az áldozatok hozzátartozóival is, és készen állnak konzuli segítséget nyújtani nekik – írja az Agerpres hírügynökség.
A külügy emlékeztetett, hogy a román állampolgárok a +34 685 440 149-es, a +34 685 440 159-es, a +34 685 440 166-os és a +34 917 344 004-es telefonszámokon kérhetnek konzuli segítséget a madridi főkonzulátustól. Vészhelyzetben a +34 669 362 202-es telefonszámot kell hívni.
